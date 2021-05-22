الغفولي: التراث وراء نجاح "شوف الزمان" .. و"يوتيوب" لن ينقذ الفنان

بكلمات تراثية أصيلة تتحدث عن غدر الزمان وتغير أحوال الناس، استطاع الفنان زكرياء الغفولي تصدر “الترند” المغربي، بفيديو كليب أغنية “شوف الزمان”، الذي تنقل هسبريس كواليسه من خلال برنامج Hesclap.

وعن تمسكه بالإيقاعات والكلمات التراثية، علق زكرياء الغفولي قائلا: “قدمت مجموعة من الأغاني التراثية التي لاقت تفاعلا كبيرا، والجمهور أحبني في هذا اللون، والمغرب يتميز بتراث فني غني ومتنوع كالغيوان وأحيدوس وكناوة وجيلالة وغيرها من الإيقاعات”.

“شوف الزمان”، التي تصدرت نسب المشاهدة على منصة “يوتيوب”، يقول صاحبها: “أن تصل إلى هذه الأرقام بإيقاعات مغربية تراثية وكلام أصيل، أعتقد أنه الربح الأكبر؛ لأن العديد من الفنانين يتصدرون الترند بأغنيات متميزة، لكن التفرد بالإيقاعات المغربية والكلام الأصيل يمكن أن يذهب بالأغنية إلى أبعد الحدود”.

وعن مشاركة دنيا بوطازوت في الفيديو كليب الذي أشرف على إخراجه إدريس سبيل، يقول الغفولي: “هي الشخصية الأنسب لقصة الفيديو كليب الذي يتحدث عن غدر الزمان، وكانت دنيا قد جسدت أدوارا مهمة كالشخصية التي قدمتها في مسلسل “بنت باب الله”؛ وهو ما جعلني أتفق مع المخرج على اختيارها”.

من جهته، يعلق إدريس سبيل، مخرج فيديو كليب أغنية “شوف الزمان”، قائلا: “صحيح أن الدور الذي تقدمه بورطازوت في الفيديو كليب سريالي؛ لكنه يحمل رسائل قوية إلى الجمهور”، مشيرا إلى أنه اعتمد على أحدث التقنيات من حيث الديكور والإضاءة في تصوير “شوف الزمان”.

وعن اختيار تصوير الفيديو كليب داخل الأستوديو بدلا من الفضاءات التراثية المفتوحة، يقول سبيل: “اعتاد الجمهور على مشاهدة أعمال الغفولي في مناطق طبيعية أو فضاءات تراثية في أعماله الفنية، والأغنية الجديدة أغنية شعبية تحمل معان قوية حاولنا ملاءمتها مع ديكور جديد والابتعاد على كل ما هو تراثي في الشكل أو الديكور، والاشتغال عليها بشكل عصري”.

من جهة ثانية، تحدث زكرياء الغفولي عن حجم الأضرار التي لحقت الفنانين المغاربة جراء تداعيات الأزمة الصحية، وقال: “من الطبيعي أن أتضرر كسائر الفنانين بسبب تداعيات جائحة “كورونا”، ومداخيل منصات تنزيل الأغاني غير كافية، وأتمنى أن تعود الحياة إلى طبيعتها لتجاوز هذه الأضرار”.

وأبرز المتحدث أن مداخيل “يوتيوب” غير كافية لإنقاذ الفنان، وأضاف: “الفنان يجب أن يشتغل على نفسه من قبل، ويوفر قدرا من المال للتمكن من مواصلة مسيرته الفنية، والحضور في الساحة الفنية مرتبط بإنتاج متواصل وغزير”.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “شوف الزمان”، التي طرحها زكرياء الغفولي على طريقة الفيديو كليب، كتب كلماتها يونس آدم، وأخرجها إدريس سبيل؛ وهي العمل الخامس الذي يجمعه بالغفولي، فيما أشرف المغني المغربي على تلحين أغنيته بنفسه.