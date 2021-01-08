الغموض يكتنف إصابات لاعبي نادي الرجاء البيضاوي

الغموض يكتنف إصابات لاعبي نادي الرجاء البيضاوي
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الجمعة 8 يناير 2021 - 22:39

أبدت فئة واسعة من جماهير الرجاء الرياضي غضبها من وتيرة تعافي اللاعبين المصابين في الفريق، وكيفية اختفاء بعض اللاعبين عن الأنظار مع الترويج لإصاباتهم، دون أن يتم التطرق لوضعيتهم في منشورات الصفحة الرسمية للفريق “الأخضر”؛ وهو ما يساهم في تناسل التأويلات، بين مشككين في صحة إصابة اللاعبين من الأساس، وبين ساخطين عن تأخير عودة هؤلاء قياسا بالمدة المحددة في “البروتوكول” العلاجي المحدد من طرف محمد العرسي، رئيس اللجنة الطبية.

وأثار غياب الليبي سند الورفلي، مدافع “النسور”، عن تشكيلة الفريق “الأخضر”، بسبب إصابة راج أنه تعرض لها خلال تداريب الفريق، منذ أيام، دون أن يتم التطرق إلى حالته الصحية في فقرة “إحاطة طبية” على صفحة النادي في “فايسبوك”، (أثار) لغطا كبيرا، خصوصا في ظل تسرب شائعات بخصوص أن اللاعب يدعي الإصابة ويرفض اللعب بقميص “النسور” إلى حين تسوية وضعيته المالية وصرف كامل مستحقاته العالقة.

وأبدت جماهير الرجاء الرياضي ملاحظاتها أيضا بخصوص الإصابات المتكررة لعبد الإله الحافيظي وتأخر استعادة جاهزيته بعد فترة العلاج، علما أن اللاعب تعرض لإصابة على مستوى عضلة الفخذ في مباراة الفريق “الأخضر” أمام نهضة بركان، قبل حوالي 20 يوما.

وحاولت “هسبورت” التواصل مع محمد العرسي، رئيس اللجنة الطبية للرجاء الرياضي، وبسعيد وهبي، الناطق الرسمي باسم النادي، لاستفسارهما عن موعد عودة الثنائي المذكور وعن حقيقة “الاتهامات” الموجهة إلى بعض اللاعبين بادعاء الإصابة للضغط من أجل استخلاص مستحقاتهم المالية؛ إلا أن هاتفيهما ظلا يرنان دون مجيب.

تعافي اللاعبين المصابين جماهير الرجاء الرياضي سند الورفلي عبد الإله الحافيظي فايسبوك

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‫تعليقات الزوار

2
  • Galata
    الجمعة 8 يناير 2021 - 23:23

    مقال في محله لأن بعض اللاعبين يدعون الإصابة دائما وفترة غيابهم أكثر من حضورهم وعند أول حضور يعودون للإصابة على سبيل الدكر بوطيب،جبيرة،الحافيضي ………ولا يعطي الطاقم أي توضيحات مثل الفرق الكبرى التي دائما ما تقوم بإعطاء التقارير الطبية لجميع اللاعبين المصابين والتوريخ التقديرية لعودتهم للملاعب.

    3
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  • Félicitations
    السبت 9 يناير 2021 - 00:19

    اللاعبين تيتسالو فلوس والرئيس هرب ،هذا حال الرجاء الغانمي هي الشفوي والصندوق خاوي

    0
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