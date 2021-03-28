الغموض يلف اختفاء فتاة قاصر ضواحي تازة

اختفت في ظروف غامضة فتاة قاصر، تبلغ من العمر 17 عاما، تدعى فوزية ابكيرة، منذ 20 يوما دون أن يعثر لها على أثر، وذلك عقب توجهها من منزل جدتها الكائن بدوار سيدي سرحان بجماعة اولاد اشريف بتازة نحو منزل والديها الكائن بالدوار نفسه.

ووفقا لما أفاد به عبد الحق الشاوي، خال الفتاة المختفية، في اتصال بهسبريس، فإن ابنة شقيقته اختفت بشكل مفاجئ بعد أن اقتربت من منزل والديها وهي تسلك طريقا معبدة ومكشوفة نحو 9 صباحا من يوم 8 مارس الجاري.

وأضاف عبد الحق مناشدا كل من يمكن أن يفيد في الوصول إلى قريبته المختفية الاتصال به أو بالمصالح الأمنية المختصة، أنه تم نشر إعلان بخصوص تغيب فوزية على وسائط التواصل الاجتماعي والبحث عنها في الأماكن التي يمكن أن تذهب إليها وفي عدد من المدن، مثل تازة وفاس والرباط، دون جدوى.

وأوضح خال الفتاة المختفية، الذي أفاد بأن مصالح الدرك الملكي لواد أمليل قامت بتحرياتها حول اختفاء ابنة شقيقته دون أن تفك هذا اللغز حتى الآن، أن المتغيبة كانت تعيش حياة اجتماعية ونفسية طبيعية، مؤكدا أنها لم تكن تتوفر على هاتف وليس من عادتها الابتعاد عن الدوار.

وأوضح صاحب هذا النداء أن ابنة شقيقته فوزية ابكيرة، التي تميل سحنتها إلى اللون الأشقر، كانت ترتدي لحظة اختفائها معطفا وسروالا وحذاء بلاستيكيا شتويا، باللون الأسود، كما كانت تضع على رأسها غطاء (شال) باللون القرمزي (grenat)، مشيرا إلى أن والدي المختفية وجميع أفراد أسرتها تحت وقع الصدمة جراء هذا الاختفاء الغامض لقريبتهم.

للتواصل مع عبد الحق الشاوي، صاحب النداء، هذا رقم هاتفه: 0624234511