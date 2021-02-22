الغموض يلف اغتصاب وحمل طفلة ذات 12 سنة

الغموض يلف اغتصاب وحمل طفلة ذات 12 سنة
صورة: أرشيف
الإثنين 22 فبراير 2021 - 18:13

فتحت مصالح الأمن بجرسيف تحقيقا في قضية تعرض فتاة تبلغ من العمر 12 سنة للاغتصاب المفضي إلى حمل، قبل أن تفقد الضحية جنينها الذي لم يكمل أسبوعه الرابع عشر.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن المستشفى الإقليمي بجرسيف استقبل طفلة أحست بألم في بطنها، قبل أن يؤكد الطاقم الطبي الذي فحصها أنها حامل في شهرها الرابع، لتكتشف والدتها واقعة الاغتصاب التي تعرضت لها طفلتها.

وحسب جمعية “ما تقيش ولدي”، فإن الطفلة فقدت جنينها بعد أسبوع واحد من كشف الطبيب، مشيرة إلى أن الضحية تقطن رفقة أسرتها في حي “حمرية” الشعبي، حيث تعرضت لاغتصاب على يد شاب عشريني مجهول الهوية، فيما استمر ابن عمها في ممارسة الجنس عليها.

اغتصاب طفلة المستشفى الإقليمي بجرسيف حمل طفلة مصالح الأمن بجرسيف

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
برنامج "نسمع" لزرع القوقعات
الإثنين 22 فبراير 2021 - 18:32

برنامج "نسمع" لزرع القوقعات

صوت وصورة
مسؤولية الجزائر في قضية الصحراء
الإثنين 22 فبراير 2021 - 16:32 4

مسؤولية الجزائر في قضية الصحراء

صوت وصورة
مياومون يبحثون عن الشغل
الإثنين 22 فبراير 2021 - 12:33 20

مياومون يبحثون عن الشغل

صوت وصورة
التدمير يهدد غابة المعمورة
الإثنين 22 فبراير 2021 - 11:56 20

التدمير يهدد غابة المعمورة

صوت وصورة
احتراق مستودع نسيج بطنجة
الإثنين 22 فبراير 2021 - 10:35 6

احتراق مستودع نسيج بطنجة

صوت وصورة
عرس خيري للتبرع بالدم
الإثنين 22 فبراير 2021 - 10:09 4

عرس خيري للتبرع بالدم