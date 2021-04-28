"الغوليادور" يقود أولمبياكوس إلى نهائي الكأس

واصل الدولي المغربي يوسف العربي، مهاجم نادي أولمبياكوس اليوناني لكرة القدم، عزفه على وتر التألق في “بلاد الإغريق”، بعد أن قاد فريقه إلى نهائي كأس اليونان، بفوزه اليوم أمام نادي باس غيانينا في إياب نصف النهائي بثلاثة أهداف لهدف واحد، علما أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وقص “الأسد الأطلسي” شريط الأهداف بعد أن أعطى التقدم لفريقه من ركلة جزاء ترجمها إلى هدف في حدود الدقيقة الـ26 من زمن شوط المباراة الأول، قبل أن يعود لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ 41، لتنتهي الجولة الأولى بتفوق رفاق العربي بهدفين لصفر.

وخلال الجولة الثانية واصل أولمبياكوس بحثه عن تعزيز تقدمه؛ ورغم تلقيه هدفا في الدقيقة الـ 50، سجله اللاعب كارتاليس، سرعان ما عاد اللاعب بروما ليُسجل الهدف الثالث لفريق العاصمة اليونانية، لينتهي اللقاء بفوز أولمبياكوس بثلاثة أهداف لواحد.

ويُعتبر العربي من بين أبرز الأسماء التي تنشط في الدوري اليوناني، إذ تمكن من تسجيل أرقام تهديفية كبيرة خلال الموسم الماضي والحالي، ليدخل تاريخ أولمبياكوس من الباب الكبير.

يُشار إلى أن رفاق “الرشاش المغربي” سيتعرفون على خصمهم في النهائي يوم غد الخميس، إذ سيواجه باوك سالونيكا نادي آيك أثينا في نصف النهائي الثاني، علما أن الأول حسم لقاء الذهاب لصالحه.