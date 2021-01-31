الفضة بـ 1000 دولار .. الهدف القادم للمتداولين الهواة

ساهم تدفق ملايين المتداولين الهواة على سوق الأسهم الأمريكية في تشكيل قوة جديدة أربكت كبار المحترفين في بورصة “وول ستريت”.

وأصبح منتدى “وول ستريت بتس” على موقع “ريديت” منصة للتنسيق وحشد صغار المتداولين، الذين كبدوا صناديق الاحتياط، أو ما يعرف باسم “المحافظ الوقائية” التقليدية، خسائر بمليارات الدولار في غضون أيام قليلة، عبر الشراء المكثف لأسهم العديد من الشركات الأمريكية لمواجهة عمليات “البيع على المكشوف” التي تقودها صناديق الاحتياط.

وتتجه أنظار الفاعلين في عالم المال والأعمال هذه الليلة إلى سعر أونصة الفضة، حيث انطلقت حملات تحض ملايين المتداولين على شراء المعدن الأبيض بهدف رفع سعره من حوالي 27 دولارا حاليا إلى 1000 دولار، أي ما يفوق بقليل نصف سعر أونصة الذهب.

وليس معدن الفضة وحده الذي يغري المتداولين الهواة، بل كذلك العملة الرقمية “ريبل”، التي يسعى مستخدمو منتدى “وول ستريت بتس” إلى الرفع من سعرها إلى 10 دولارات، علما بأنها لا تتجاوز حاليا نصف دولار.

ويتداول المنتدى ذاته كذلك صور حسابات العديد من الشباب، الذين تجاوزوا سن العشرين بقليل، والذين حولوا استثمارات ببضع مئات الدولارات إلى أرباح تفوق مئات الآلاف من الدولارات عبر الاستثمار باستخدام الرافعة المالية في شراء أسهم شركات “غيم ستوب” و”أيه إم سي” و”بلاك بيري”، التي شهد سعرها ارتفاعا تاريخيا غير مسبوق يفوق قيمتها الحقيقة، إذ أن هذه الشركات تعاني مصاعب مالية جمّة.