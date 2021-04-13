الفنادق تستعين بعروض شهر رمضان الفضيل لاستقطاب السياح المغاربة

شرعت الفنادق والمنتجعات السياحية المغربية في الترويج لعروض مخصصة لشهر رمضان، أملا في استقطاب أكبر عدد من السياح المغاربة وتقليص الآثار السلبية الناجمة عن تفشي فيروس “كورونا” التي أدخلت القطاع في أزمة غير مسبوقة.

وتسببت جائحة “كوفيد ـ 19” في توقف ما يزيد عن 70 في المائة من الوحدات السياحية، وفق تأكيدات فوزي الزمراني، نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، الذي قال لهسبريس إن القطاع يمر من أزمة خانقة نتيجة التبعات السلبية لتفشي فيروس “كورونا”.

وتواجه الفنادق إكراهات الإغلاق، لما بعد الساعة الثامنة مساء؛ وهو القرار الذي يطال جميع المرافق الفندقية داخل المنتجعات والمركبات السياحية.

وأوضح نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، في التصريح ذاته، أن العروض الحالية التي أعلنت عنها مجموعة من الوحدات الفندقية تهدف إلى توفير عروض جذابة للأسر المغربية، الراغبة في قضاء عطلها في المدن السياحية.

وأضاف الزمراني: “القطاع يعاني من الأزمة، والخروج منها مرتبط بتحسن الحالة الوبائية للمغرب وباقي دول العالم، ونعتقد أن تسريع وتيرة اللقاح ضد فيروس “كورونا” يمكن أن يساهم في إخراج القطاع السياحي المغربي من عنق الزجاجة”.

ويؤكد مسؤولو الكونفدرالية الوطنية للسياحة أن إنعاش القطاع يتطلب تضافر جهود الجميع، من مهنيين ومسؤولين ومواطنين، ويشددون في الوقت نفسه على أن الانتعاش خلال العام الجاري يظل مرتبطا بمدى انحسار تفشي السلالة البريطانية لهذا الفيروس سريع الانتشار، إلى جانب استفادة أكبر عدد من المواطنين من اللقاح.