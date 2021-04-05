الفنانة الشهيرة الحمداوية ترحل إلى دار البقاء

الفنانة الشهيرة الحمداوية ترحل إلى دار البقاء
صورة: منير امحيمدات
الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:16

بعدما ذاع صيتها في مجال فن العيطة، وبعد عمر مديد عايشت فيه المغرب قبل وبعد الاستقلال، وعرفَ أداءها خلاله ثلاثة ملوك للمملكة المغربية، أسلمت المغنية الشعبية البارزة الحاجة الحمداوية روحها إلى بارئها، بعدما جاوزت سنتها التسعين.

وأكد مصدر مقرب من عائلة الفنانة المغربية الشهيرة خبر وفاتها بأحد مستشفيات العاصمة الرباط، اليوم الاثنين، وأضاف أيضا أن جثمانها سيوارى الثرى بمقبرة الشهداء في مدينة الدار البيضاء.

وقبل أقل من سنة، فاجأت الحاجة الحمداوية جمهورها بإعلانها الاعتزال، بعد مسار فني جاوز السبعين سنة، مانحة حقوق تأدية جميع أغانيها للفنانة المغربية كزّينة عويطة، ابنة العداء المغربي البارز سعيد اعويطة، التي تربطها بعائلتها علاقة صداقة وثيقة.

ومع مرور السنوات، صار اسم الحمداوية مرتبطا بـ”العيطة” و”الشعبي”، اللذين حافظت على الريادة فيهما على مدار الأجيال، بأغان مثل “هزو بينا العلام” و”منين أنا ومنين انت”.

كما شاركت الحاجة الحمداوية، في سنوات شبابها، زمن الاستعمار، في تعبيرات فنية تغازل مشاعر الوطنيين وتتبنّى أطروحاتهم؛ وهو ما لَم تسلم على إثره من بطش المستعمر الفرنسي.

ولَم يقتصر حضور الحاجة الحمداوية في الذاكرة الشعبية بوصفها مغنية لفن “العيطة”، بل أيضا بوصفها عمودا من أعمدة الغناء الشعبي، وأحد الوجوه البارزة، دائمة الحضور، في المشهد الفني المغربي.

وفي تعبيرات شبابية على وجه الخصوص، على وسائل التواصل الاجتماعي، صارت كلمات بعض أغاني الحاجة الحمداوية تساق للتعبير عن قيم مجتمعية مثل “ترك المرء ما لا يعنيه”، وضرورة “اهتمام الإنسان بما يَخُصُّه”، وما سيكون لذلك من انعكاس إيجابي على صحته وطول عمره، مثل ما غنته الحمداوية: “أنا بعدا حاضية البحر لا يرحل”.

كما يحضر الاستشهاد، في تعبيرات شابة على مواقع التواصل الاجتماعي، بكلمات وردت في أغان لها، من قبيل: “إذا خْيَابْت دابا تْزْيان”، “أي إذا ساءت الأحوال سوف تحسن (ضرورة)”.

ولَم تحافظ الحاجة الحمداوية على ريبرتوارها الفني كاملا، حيث تخلت عن أداء أغان، سبق أن غنّتها وهي شابة، ولَم تعد تذكر في الحفلات كجزء من منجزها الغنائي.

ولم يتوقف حضور اسم الحاجة الحمداوية، بعد اعتزالها صيف السنة الماضية؛ بل كانت ضمن فنانين مغاربة وقعوا على بيان مدافع عن “مؤسسات الدولة”، ردا على بيان “هذا الظل هنا” الذي انتقد فيه فنانون مغاربة الوضع الحقوقي بالبلاد.

وفي نهاية مسارها الفني، قلَّما ما ذُكِر عطاء الراحلة الحاجة الحمداوية في مجال فن العَيْطَة الشعبي، دون وصفها بـ”ملكة العيطة”، أو “حاملة مشعل العيطة”، أو “أيقونة العيطة”.

الحاجة الحمداوية الساحة الفنية المغربية الغناء الشعبي جيل الرواد

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‫تعليقات الزوار

69
  • عقلاني
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:18

    و تبقى أحسن ما قالته: ويلا خيابت دابا تزيان

    61
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  • khalid fes
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:20

    في سبيل الله
    لله ما أعطى ولله ما اخذ وكل شئ عنده بمقدار

    46
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  • مغربي قح
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:21

    كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام .اللهم انا نسألك حسن الخاتمة.

    74
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  • سكفاندري
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:21

    انا لله و انا ايه راجعون البقاء لله سبحانه. عاشت الحياة بطولها و عرضها حان و قت السبات و الحساب.

    -96
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  • فاسي
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:22

    انا لله وانا اليه راجعون
    { كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام]
    الله يرحمها ويرحم جميع موتى المسلمين

    62
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  • ادا خيابت دابا تزيان
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:22

    رحمها الله و انا لله و انا اليه راجعون

    خوتنا يا الاسلام هزو بنا العلام زيدو بينا لقدام

    -38
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  • سلام عليكم
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:23

    ياربي تغفر ليها او تهدينا حتى حنا..

    72
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  • nour
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:23

    ان لله و ان اليه راجعون.
    اللهم اغفر لها و تجاوز عن دنوبها ، كلنا مدنبين و كلنا في رحمة الله

    55
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  • الزمامرة
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:23

    انا لله وإنا إليه راجعون. البقاء لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. القبر ينادي في كل وقت وحين اللهم ردنا إليك ردا جميلا

    36
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  • الله اكبر
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:23

    إن لله وان اليه راجعون ، رحم الله جميع موتنا المسلمين واسكنهم فسيح جناته.

    23
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  • بشرى
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:24

    الله يرحمها ويغفرلها ويكنها فسيح جناته
    انا لله وانا اليه راجعون

    22
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  • sisima
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:24

    انا لله وانا اليه راجعون رحمها الله واسكنها فسيح جناته

    16
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  • سمرة
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:24

    إنا لله وإنا إليه راجعون
    كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام

    14
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  • بدر
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:24

    الله يرحمها و يوسع عليها ضيقات القبور

    11
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  • chouaib
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:24

    إن لله وإن إليه راجعون الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة ويرزق اهلها الصبر والسلوان إنسانة وفنانة ومقاومة للمستعمر انها ابنة درب السلطان…..الله يرحمها…..

    10
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  • badr.madrid
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:24

    رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون البقاء لله.

    9
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  • البقاء لله
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:24

    رحمها الله و انا لله و انا اليه راجعوووون

    8
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  • bettioui Khalid
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:25

    اللهم اغفر لها و ارحمها والحقنا بها مسلمين

    6
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  • mohammedelmahjobi
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:25

    الله يرحمها ويثبتها بالقول الثابت انا لله وان اليه راجعون

    10
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  • المغترب
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:26

    كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام .
    ان لله وان إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها

    7
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  • البوهالي
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:26

    بالوفاة تنتهي الألقاب و (الصلاة على الجنازة رحمكم الله جناة امرأة) فرحم الله كل من مات على الإيمان والإسلام.

    14
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  • ashraf
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:26

    الله يرحمة و يوسع عليها . انا لله و انا اليه راجعون.

    7
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  • ميلود
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:26

    رحمها الله وغفر لها في هذا الشهر المبارك
    عرفها ابائنا مند طفولتهم وعرفناها ونحن اطفال ونحن شباب ونحن كهول
    انها فعلا أيقونة العيطة ورمز من رموز الفن الشعبيالمغربي بصفة عامة

    10
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  • مستفيد
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:26

    إن الله وإن اليه راجعون
    الله يرحمها ويغفر لها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة
    أمين يارب العالمين

    5
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  • nada
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:26

    que son âme repose en paix elle était une merveilleuse chanteuse de ayta

    9
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  • منيىر ابو المعالي
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:27

    ويقولون ياويلتنا مالهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولاكبيرة الاأحصاها …

    11
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  • مغربي
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:28

    انا لله وانا اليه راجعون
    الله يرحمها ويغفر لها

    4
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  • hitch
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:28

    رحمها الله..و غفر ذنبها إن شاء الله

    4
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  • عثمان
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:29

    أرجو من كل من يقرأ تعليقي أن يدعو بالرحمة لأبي الحبيب. يا ربي أسألك أن ترحم أبي و تغفر له و تعفو عنه )’:

    17
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  • محمد
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:29

    اللهم ارحمها و اغفر لها و الله اجعل اعتزالها وتوبتها دخول الجنة، ان الله هو اعلم و ارحم بعباده .

    5
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  • مواطنة مغربية
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:29

    أنا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر لنا ولها.

    3
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  • amine
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:30

    الله يغفر ليها على مدارت فهاد دنيا ، رحمها الله

    -6
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  • احلام
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:30

    لكل اجل كتاب… الله يرحمها و يجعل مثواها الجنة و جميع موتى المسلمين

    4
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  • rachad hadri
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:31

    أمام عظمة الموت لا نملك أن نقول غير ،إنا لله وإنا إليه لراجعون ” نسأله سبحانه الرحمة والمغفرة للحاجة الحمداوية وحده يعلم أسرار عباده وهو الرحمان الرحيم

    5
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  • الاسطورة
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:31

    رجمة الله الواسعة على هذا الهرم المعطاء الذي حقق استمرار أنماط فنية و ساهم في إعطاء البهجة و السرور للأجيال من الجماهير. ستبقى الحمداوية أسطورة حية رغم رحيلها إلى دار البقاء.

    -4
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  • كازاوي
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:31

    سبحان الحي اللدي لا يموت اللهم تقبلها برحمتك تجاوز عن سيءاتها وزد في حسناتها واغفر لساءر المسلمين و المسلمات

    4
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  • ان لله وأن إليه راجعون.
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:31

    ولهاذا فليعمل العاملون. .** يوم ﻻينفع مال وﻻ بنون اﻻ من أتى الله بقلب سليم** نسأل الله لها حسن الخاتمة. وان يتجاوز عن سيئاتها.. الناس نيام واذا ماتوا استيقظوا.

    5
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  • الشعيبية المداح
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:32

    إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمها الله برحمته الواسعة، وأسكنها فسيح جناته، وغفر لها، وألهم ذويها الصبر والسلوان.

    2
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  • عبد المجيد
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:35

    إن لله وإنا اليه راجعون .تفقدها الله برحمته

    2
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  • صلاح الدين
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:35

    لله ما أعطى ولله ما أخد .فنانة قديرة وجميلة تركة بصمة في مجال الفن.رحمها الله وجعل مثواها الجنة

    2
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  • مغربي
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:37

    لا حول ولا قوة إلا بالله… رحمها الله… مزاااااال وزارة الثقافة تبعاها الخدمة… الواحد تيتأسف على وفاة فنان وهب حياتو للفن.. هي سنة الحياة… وفي نفس الوقت تينزعج من بعض تصرفات دخلاء على الفن وتلصاق ديالهم برموز الفن باش يديرو بلاصتهم.. وأكثرية فاش تيكون الفنان على فراش الموت.. أمثلة كثيرة.. منها الحاج محمد العروسي… الرصيد الفني لا يورث.. والساحة الفنية الواحد تيفرض فيها نفسو بالعمل والذوق المحترم… ماشي بالتلصاق وركوب على إنجازات الغير…وزارة الثقافة ملزوم عليها تطور قوانين حماية إرث الفنانين… رحم الله جميع أموات المسلمين والله يغفر ليها ولنا جميعا.

    0
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  • visiteur
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:37

    انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها

    4
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  • صابرينة
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:37

    كانت انسانة طيبة، محبة لفعل الخير .. فلترقد روحها بسلام

    7
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  • mehdi Frankfurt
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:41

    رحمك الله أيتها الفنانة التي لن يكررها الزمن رحمك الله وأسكنكي فسيح جناته

    5
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  • elmustaphaelamri
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:42

    ورقة اخرى تسقط من شجرة الفن المغربي في سنة استثنائية،فقدت فيها الساحة الفنية المغربية العديد نجوم الفن

    5
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  • وا خايتي واهياااااا
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:43

    الوداع أيتها البطلة

    لأنها آمنت بالحرية واليوم بعد كل هذه التضحيات الجسيمة، لا يجوز لأحد أن يحاكمها، ويكفيها فخرا أنها أشعلت بارقة ضوء وأمل في سبيل العرب للخروج من التأخر التاريخي الذي نعاني منه منذ قرون خلت

    عبد الله عنتار
    كاتب وباحث مغربي، من مواليد سنة 1991 . باحث دكتوراه في علم الاجتماع

    0
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  • مغربي و افتخر
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:46

    اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك يارب العالمين.. إن لله وإن إليه راجعون.
    كل نفس ذائقة الموت

    4
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  • boras
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:46

    انا لله وانا اليه راجعون …
    اذكرو ا أمواتكم بخير … اللهم اغفر لها وارحمها … وأحسن خواتمنا.

    4
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  • abessamade
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:47

    انا لله وانا اليه راجعون تغمدها الله برحمته الواسعة

    2
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  • امال
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:47

    إن لله وإن إليه راجعون الله يرحمها ويغفر لها

    4
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  • محمد
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:51

    الله اغفر لنا ولها واعف عنا وعنها وتجاوز خطايانا و خطاياها ولي مكيدير بزااف راه كيدير شوية وكلشي بالرحمة ديال الله

    3
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  • شهبندر
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:53

    كل من كان في بلاد المسلمين من ذكر وأنثى و وافاه الأجل المحتوم وأتاه اليقين إلا ووجب الترحم عليه والدعوة له بالمغفرة
    رحم الله الفقيدة ورزق ذويها جميل الصبر والسلوان
    إنا لله وإنا إليه راجعون

    3
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  • حسناء
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 10:53

    لروحها السلام
    كانت من النساء الأوائل التى غنت للوطن و الحرية و الحب

    1
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  • logique
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 11:00

    كل نفس ذائقة الموت . انا لله وانا اليه راجعون . اللهم ارحمها واغفر لنا ولها . تعازينا لأهلها ولجميع المغاربة في الداخل والخارج .

    0
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  • متتبع مغربي
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 11:00

    تغمدها الله بواسع رحمته و أسكنها فسيح جناته و ألهم ذويها الصبر والسلوان و إنا لله وإنا إليه راجعون.

    0
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  • متتبع
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 11:01

    اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها الجنة

    0
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  • mhamd
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 11:01

    هده هية الدنيا كندخلو من هد لباب انخرجو من داك لباب شحال ما دوزتي 60 عام 80عام 100عام غير كيموت بنادم بحال إلا معمرو كان سعداتك افاعيل لخير اللهم نسالك الرحمة والمغفرة اللهم نسالك الفردوس الاعلى برحمتك اللهم نسالك حسن الخاتمة

    1
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  • abdou
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 11:04

    لله ما أعطى و له ما أخد نسأل الله لها الرحمة و المغفرة و لأهلها الصبر و السلوان و إنا لله و إنا إليه راجعون.

    1
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  • Lamya
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 11:04

    رحم الله الفنانة الكبيرة المقتدرة المحبوبة لذى الشعب المغربي و أيقونة العيطة المغربية ,و اسكنها فسيح جناته مع الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن اولاءك رفيقا. انا لله و انا اليه راجعون

    رغم وفاتها فان اسمها سيبقى منحوثا في ذاكرة الشعب المغربي

    0
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  • ملاك
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 11:04

    مغنية القصور فغنت في القصور الملكية في عهد 3 ملوك: محمد الخامس والحسن الثاني ومحمد السادس، وغنت في حفلات الجنرال محمد أوفقير ورجال الدولة، كما شاركت في إحياء زفاف الملك محمد السادس وشقيقه الأمير الرشيد.

    كانت وقفتها على المسرح وهي تحمل الدف وترتدي القفطان المغربي الأنيق، تضفي على أدائها سحرا جعلها تحظى بإعجاب الجمهور واحترامه وتقديره. الله يرحمها و يغفر لها و يرحم جميع المسلمين يا رب و انا الله و انا اليه راجعون

    -1
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  • شرف 58
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 11:04

    الله ارحمها واغفر لها.ولدويها الصبر والسلوان .امين يارب العالمين.

    1
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  • عبده/ الرباط
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 11:05

    رحمها الله و غفر لها… عاصرت أجيال و ظل اسمها يتردد في سماء فن العيطة دون أن يدخل في عوالم النسيان و لم يغيبها الا الموت. قاهر اللذات … انا لله و انا اليه راجعون

    0
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  • مغربي
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 11:06

    تغمذها الله بواسع رحمته و اسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا و الهم أسرتيها و الذويها و محبيها الصبر السلوان و حسن العزاء و إن لله و ان اليه راجعون.

    0
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  • جلال
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 11:11

    الخبر حزين جدا هذا الصباح خاصة الوالدي الذي حزن كثير على سماع خبر الوفاة الوالدي يعتبر من الجيل عاش فترة التالق الفني الحاجة الحمداوية كان يحضر سهراتها في الستينات والسبيعنات خاصة لما كانت تحي حفلاتها في مدينة مكناس سينما ريجان في حمرية تما هدمها لي اسف تما بناء العمارة بشعة مكانها دمرت كل الذاكرة التقافية والفنية سكان المدينة الوالدي يحتفظ بكل ديسكات وكاسيط الاغانيها ماذا يستمع اليها الى اليوم لديه صورتها على احد المجلات قديمة يحتفظ بيها الحاجة الحمداوية الزمن المغربي جميل اصيل الراءدة العيطة والفن الشعبي لو سالت المغني الشعبي من اين تعلمت العيطة والشعبي يقولك الحاجة الحمداوية بكل تاكيد بفضل الاغانيها واعادتها نجح معظم الفنانيين الفن الشعبي في المغرب الحاجة الحمداوية وما ادارك الحاجة الحمداوية اجبرت عبد الحليم حافظ على الاستخدام بندير وتعريجة في احد اغانيه بعدما اعجب بي صوتها وايقاع تضرب بيه بندير تجاوزت شهرتها خارج حدود المغرب رحم الله الحاجة المناظلة الحاجة الحمداوية صاحبة الاغنية الخالدة هزوا بينا العلام كانت تتغني بالقوات المسلحة الملكية ان الله وان اليه راجعون

    0
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  • مغربي عربي
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 11:11

    اللهم إنها أمتك وابنت أمتك كانت تشهد أن لا إله إلا انت وان محمدا عبدك ورسولك اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيءاتها. رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته.

    0
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  • كلنا راحلون
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 11:11

    اللهم تقبلها بقبول حسن واسكنها فسيح جناتك وابدلها خيرا واهلا احسن من دار الدنيا واتجاوز عنها برحمتك وفضلك انا لله وانا اليه راجعون

    0
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  • بسم الله
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 11:11

    وقبل أقل من سنة، فاجأت الحاجة الحمداوية جمهورها بإعلانها الاعتزال، بعد مسار فني جاوز السبعين سنة، مانحة حقوق تأدية جميع أغانيها للفنانة المغربية كزّينة عويطة، ابنة العداء المغربي البارز سعيد اعويطة، التي تربطها بعائلتها علاقة صداقة وثيقة.
    صدقة جارية الحاجة خير خلف بنت عويطة

    0
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  • كمال بني ملال
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 11:14

    إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمها ويغفر لها ولجميع المسلمين والمسلمات.الله يرحمنا في الدنيا والآخرة…خوتي متنعرفوا الجنة عدمن راه رابعة العدوية كانت مغنية أنذاك والله عز وجل غفر لها برحمته وتقبلها من أهل الجنة.والله أعلم.،،(ورحمتي وسعت كل شيء) صدق الله العظيم.

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  • citoyen
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 11:15

    الله يرحمها و يغفر لها و يغفر لينا حتى حنا و يهدينا للطريق المستقيم و يحسن خاتمتنا

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