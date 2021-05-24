الفنانة بنشليخة تعود إلى الأصل في "ألبوم 360"

بعد النجاح الذي حققته أغنية “عيطو للبوليس”، طرحت المغنية منال بنشليخة ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان “360” على تطبيق “أنغامي”.

ويضم الألبوم الذي حقق نجاحاً منذ الساعات الأولى على إطلاقه، وفق بلاغ صحافي، مجموعة من الأغاني التي تحمل طابعا مختلفاً ومتجدداً.

واختارت الفنانة منال بنشليخة، من خلال هذا الألبوم، العودة إلى جذورها وأصولها المغربية، وتقييم حياتها كامرأة مغربية متحررة تعيش في مجتمع مغربي حديث، عن طريق تسليط الضوء على عدد من المواضيع التّي مازالت تصنف ضمن الطابوهات في المجتمع.

وعلى مُستوى الإيقاعات، يضم الألبوم الجديد لبنشليخة أنماطاً مختلفة من الموسيقى الحديثة، ومنها “البوب، والروك، والتراب، والريغي، والشرقي، والهاوس”، ما لاقى إعجابا من طرف الجمهور.

تجدر الإشارة إلى أن منال بنشليخة أصدرت مؤخراً أغنية “عيطو للبوليس”، ضمن أغاني ألبوم “360”، واحتلت المركز الأول على تطبيق “أنغامي” في الترتيب المغربي والمغاربي.