الفنان حاتم عمور يطلق "فيديو كليب" "ألو ليزامي"

أطلق الفنان المغربي حاتم عمور كليب أغنيته الجديدة (Allo les amis)، عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”.

وتعامل عمور في هذه الأغنية الجديدة مع محمد المرابط على مستوى الكلمات والألحان، فيما تولى مهمة التوزيع الموسيقي كل من بلال أفريكانو وجبرون.

وصور الفنان المغربي مشاهد الفيديو كليب بكل من مدينتي مراكش والصويرة، تحت إشراف المخرج عبد الرفيع العبديوي والإدارة الفنية لأنس الكاد.

ويعد الإصدار الجديد أول أغاني ألبوم “بلا حدود” لسنة 2021، والذي يتضمن توليفة من لهجات عديدة وألوان موسيقية مختلفة، بلغات ولهجات منها الخليجية والعراقية إلى جانب أغنية باللغة الإسبانية ولهجات عربية أخرى.

حري بالذكر أن آخر ألبوم غنائي لحاتم عمور كان “بلا عنوان”، والذي حقق نجاحا باهرا حيث تصدر “تريند” على منصة رفع الفيديوهات “يوتيوب” وحققت أغانيه أكثر من 250 مليون مشاهدة إجمالا.