"الفيفا" يوافق على طلب الجامعة بشأن ماسينا

"الفيفا" يوافق على طلب الجامعة بشأن ماسينا
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الثلاثاء 23 مارس 2021 - 04:44

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم، أمس الإثنين، على الطلب الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص مشاركة اللاعب آدم ماسينا مع المنتخبات الوطنية.

وجاء في بلاغ للجامعة عبر صفحتها الرسمية: “توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برسالة من الفيفا، تتضمن الموافقة على الطلب الذي تقدمت به بخصوص مشاركة اللاعب آدم ماسينا مع المنتخبات الوطنية المغربية”.

آدم ماسينا الاتحاد الدولي لكرة القدم الجامعة الملكية المغربية المنتخبات الوطنية

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