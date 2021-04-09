الفيلم المغربي "آدم" يتوج بالجائزة الثلاثين 

حاز فيلم “آدم”، للمخرجة مريم التوزاني، على جائزته الثلاثين، بتتويجه بالجائزة الكبرى لأفضل فيلم ضمن فعاليات مهرجان “موخيريس السينما على الأنترنت”.

ونال الفيلم جائزة أخرى هي جائزة “Singis OCIC e UNDA” في الدورة الثلاثين لمهرجان الأفلام الإفريقية والآسيوية والأمريكية اللاتينية في ميلانو. كما صنفت مجلة “فارياتي” السينمائية المخرجة مريم التوزاني من بين خمسين امرأة في العالم ميزن عالم “شوبيز” في عام 2020.

ويتناول الفيلم قضية الأمهات العازبات في المغرب، ويتطرق لوضع المرأة بشكل عام، وذلك من خلال قصة الشابة سامية التي دخلت في علاقة جنسية خارج إطار الزواج نجم عنها حمل سبب لها الكثير من المشاكل مع أسرتها الصغيرة، لتقرر إثر ذلك مغادرة المنزل والبحث عن عمل وهي حامل في أحد الأحياء الشعبية في مدينة الدار البيضاء.

يذكر أن فيلم “آدم” للمخرجة مريم التوزاني وإنتاج نبيل عيوش (عليا ن للإنتاج)، مثّل المغرب في حفل توزيع جوائز الأوسكار، وجولدن غلوب، العام الماضي، بعد اختياره للمشاركة في مهرجان كان السينمائي.