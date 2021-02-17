القاضي يودع المسؤول عن "مصنع طنجة" السجن

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة قبل قليل إيداع المسؤول عن “المصنع السري”، السجن المحلي على خلفية البحث معه حول الفاجعة التي أودت بحياة 28 عاملا غرقا.
وأحيلت القضية مباشرة على محكمة الاستئناف التي قضت بعدم الاختصاص، لتتم إحالة القضية على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية التي التمست من قاضي التحقيق فتح تحقيق إعدادي في مواجهة المعني بالأمر.
ويتابع صاحب المعمل بتهم “القتل غير العمد، والجروح بغير عمد بسبب عدم مراعاة النظم والقوانين، وخرق مقتضيات قانون الطوارىء الصحية، وفتح مقاولة بدون ترخيص، وتشغيل قاصرين دون إذن، وعدم مراعاة شروط الصحة والسلامة داخل المقاولة”.
وتم تحديد جلسة بتاريخ 09 مارس 2021 من أجل الاستنطاق التفصيلي للمعني بالأمر أمام قاضي التحقيق.
ولماذا لم يتم إيداع والي الجهة وباشا المدينة والمسؤولين المحليين على تسثرهم على ذلك يجب على المخزن إطلاق سراح صاحب الوحدة الصناعية لأنه فعل سوى الخير في عماله هاذ البلاد معطاتهمش البديل
وماذا عن دور المقدم والشيخ والقايد والخليفة والباشا وما فوقهم؟؟؟
شنو دابا غا تحطو المسؤولية كلها عليه بوحدو!!!!!!!!
عمرنا سمعنا شي مسؤول بارز شديتوه دخلتوه بوه للحبس،الشعب هو الحيط القصير عندكم ،ولكن عند ربكم تختصمون
هاد المصطلح ديال السري ماشي قانوني خاص نقولوا معمل غير مطابق للمعايير القانونية وغير متوفر على ادوات السلامة للعاملين في حال وقوع حوادث الحرائق و غيرها و نجيبوا كافة المتدخلين من سلطة محلية و مفتش الشغل و غيرهم و نحطوهم جميعا في السجن اما تديوا الرجل لوحده فهو الظلم نهارا جهارا
اللهم إن هدا منكر يجب ان تكون المحاكمة عادلة كل على حسب اختصاصه وتفريطه
و هل كان يعمل في الفضاء أين دور و مسؤولية السلطة المحلية
bien sur c’est lui qui va ramasser tout le pauvre
bhé oui nous somme au Maroc
il ne faut pas s’étonner
mouhajir
القاضي حكرتي غير على المسؤول على هاد المصنع السري واش معندكش الجرأة على وزير الشعل والوالي والباشا وكبار المسؤولين ؟ اين الشفافية والعدل ؟ هاداك قدر الله شتا طاحت واش هو اللي قتلهم ؟ سير شوف مجلس المدينة اللي مخلي القوادس مبوشيين والبنية التحتية الرديئة
دائما الساهلين كيدخلو السجن!
اذن، جميع الفراشة و الباعة المتجولون و بائعوا السردين فوق الدراجة و مول جافيل و اصحاب كراجات ميكانيك و السودورات و طولوريلات و صباغا ديال الطوموبيلات الموجودة وسط الاحياء الشعبية و جميع الذين بنوا بيوتهم عشوائيا اي سكان دور الصفيح و كذا ديور البطون بدون رخص و جحافل المتسولين و اصحاب الكيوسكات و مالين الضيطاي و غيرهم يجب عليهم ان يسجنوا، لأنهم جميعهم سريين و غير قانونيين، باش يبقى المقدم و الشيخ و القايد و البوليس و الدرك على خاطرهوم او يصبحوا حراس السجون، لان في هذه الحالة ربع المغاربة سيسجنون!
و على هاد لحساب خاصهم ايدخلو كاملين اللي بحال صاحب هاد المصنع للحبس و لا يمشيو ايسلمو ريوسهم للسلطات اللي كتقول الدولة بأنها سرية لحقاش اللي كنعرف خدامين و مخدمين ألاف الأسر بنفس الطريقة اللي كان خدام بها هاد السيد. المهم كيضهر لي باللي هاد السيد مشا كبش فداء و ارواح دوك الشهداء ذهبت مع كلمة((سري)) و اللي كتعني ما كاين لا تعويض لا هم يحزنون.
من 1963 لم يستطيعوا البحت عن قتلة بن بركة….قطار بو قنادل انحرف وقتل الأبرياء ذهب ضحيته ساءق القطار احتراق أطفال في حافلة بطانطان ولا أحد تكلم عنهم ابدا اندفاع مواطنين بالصويرة ولا أحد تجرا عن البحت في النازلة موت شهداء بطنجة و و و و و و عدة حوادث ولا مسؤول كبير دخل السجن أو حوسب حسابا عسيرا داءما ما نسمع الجملة المفيدة في الاعلام : استنفار امني في الفاجعة وسيتم فتح تحقيق في الواقعة الى حين البحت عن الفاعل بأمر من النيابة العامة ؟
اشريف في اليابان سنة 2002 تم إعفاء وسجن جميع مسؤولي قطار طوكيو بمجرد تاخره عن موعده بدقيقة واحدة لا اقل ولا اكتر
في السويد سنة 1998 تم سجن وزير التعليم لأنه لم يصل قرية بعيدة عن ستوكهولم بحافلةللطلبة
قررت انجلينا مركل الألمانية سنة 2011 التجميد من مدخولهاالشهري لتشجيع الطلبة المهندسين في الطب ………….و كتيرة هي الامتلة انهم الديموقراطيون الذين ليس عندهم الشفارة والكلبونيين الرهابنة (اخطر من الرهبان )
لابغتي دير المصنع خارج القانون . خاصك الرشوة . اومالين رشوة راهم معروفين دبا . بلا ماندخلو في التفاصيل . حيت التفاصيل عارفهم القاضي .
ورونا حنت يديكم . كييكون عبرة للأخرين .