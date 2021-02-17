القدس بحلة بيضاء

اكتست القدس الشرقية حلة بيضاء مع التساقط الكثيف للثلوج أول مرة منذ سنوات.
وبدأ تساقط الثلوج في ساعات المساء، واكتست شوارع ومنازل المدينة حلة بيضاء في منتصف الليل والساعات اللاحقة.
اكتست القدس الشرقية حلة بيضاء مع التساقط الكثيف للثلوج أول مرة منذ سنوات.
وبدأ تساقط الثلوج في ساعات المساء، واكتست شوارع ومنازل المدينة حلة بيضاء في منتصف الليل والساعات اللاحقة.
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