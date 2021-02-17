القدس بحلة بيضاء

القدس بحلة بيضاء
صورة: أ.ف.ب
الأربعاء 17 فبراير 2021 - 23:18

اكتست القدس الشرقية حلة بيضاء مع التساقط الكثيف للثلوج أول مرة منذ سنوات.

وبدأ تساقط الثلوج في ساعات المساء، واكتست شوارع ومنازل المدينة حلة بيضاء في منتصف الليل والساعات اللاحقة.

القدس الشرقية تساقط الثلوج حلة بيضاء

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