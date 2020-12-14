القرعة تسفر عن مباريات حارقة في دوري الأبطال

أوقعت قرعة دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي سحبت اليوم الاثنين في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية، فريق بايرن ميونخ الألماني، حامل اللقب، في مواجهة لاتسيو الإيطالي، بينما يلتقي ريال مدريد الإسباني، الأكثر تتويجا في تاريخ البطولة برصيد 13 لقبا، مع أتالانتا الإيطالي.

وتشهد باقي مواجهات دور الستة عشر لقاء بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني مع مانشستر سيتي الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد الإسباني مع تشيلسي الإنجليزي، ولايبزغ الألماني مع ليفربول الإنجليزي.

كما يتواجه نادي بورتو البرتغالي مع يوفنتوس الإيطالي، ونادي برشلونة الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي، أما فريق إشبيلية الإسباني فقد وضعته القرعة في تنافس مع بوروسيا دورتموند من ألمانيا.

وأوقعت القرعة النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان وصيف بطل دوري الأبطال خلال الموسم الماضي، في مواجهة فريقه السابق برشلونة، وهي المقابلة التي يعتبرها الكثيرون أبرز مواجهات هذا الدور.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين سان جيرمان وبرشلونة، في موسم 2016/2017، عندما فاز سان جيرمان 4-0 ذهابا لكن برشلونة فاز إيابا على ملعبه “كامب نو” بنتيجة 6-1؛ وقد سجل نيمار لبرشلونة حينذاك ثنائية.

وسيدافع النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو عن فرص يوفنتوس، في بلاده، وذلك عندما يحل الفريق ضيفا على بورتو.