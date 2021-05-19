القضاء الإسباني يستدعي زعيم جبهة البوليساريو

كشفت وثيقة، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الإسبانية العليا استدعت إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، للمثول في الأول من يونيو المقبل لسماع اتهامات ستوجه إليه بخصوص قضية تتعلق بارتكابه جرائم حرب.
ويعد هذا الاستدعاء الصادر عن المحكمة سالفة الذكر، التي تمثل أعلى سلطة قضائية في إسبانيا، الخطوة الأولى نحو محاكمة محتملة لزعيم جبهة البوليساريو وميليشياتها المسلحة.
وذكرت الوثيقة أن غالي، الذي يعالج في الوقت الراهن في مستشفى بشمال إسبانيا، امتنع عن التوقيع على الاستدعاء، قائلا إنه يتعين عليه الرجوع إلى السفارة الجزائرية أولا.
الوثيقة نفسها أوردت أن جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وأفرادا في الصحراء يتهمون غالي، وغيره من قادة البوليساريو، بالإبادة والقتل والإرهاب والتعذيب واختفاء قسري.
الانتصارات الدبلوماسية المغربية بدأت تظهر جليا لمحاصرة المرترتزقة ومن يدعمهم
بنادم كاموني حتى تايدق عاد تايعطي الريحة
لعز ونصر المغرب في طريق صحيح لضغط علا اسبانيا لمعاقبة هدا سفاح
برافو الدبلوماسية المغربية. صاروخ ارض ارض عابر للبحر الابيض من سبتة الى مدريد ههه. الله يعطيكم الصحة
لمادا اللجوء الى السفارة الجزاءرية ان كان جزاءريا لا يحق له ثمثيل البولزاريو و تكون الجزاءر في قفص الاتهام بجراءم حرب .
الإسبان الخونة الغدارين لايؤمن إلى بمنطقة القوة المغرب اليوم أقوى وسيطالب بجلاء الإستعمار من أرضه ولن يفرط ولو في شبر واحد من سبته ومليلة والجزر الجعفرية السليبة المحتله
الحق يأخد ولا يعطى .
ياك اسبانيا قالت ليك مع الانسانية
الى حبل المشنقة ان شاء الله تعالى
يجب على دولتنا المغربية أن تزيد من الظغط على كل دولة تكن العداء لوحدانا الترابية.
فبصفتي واحدا من ملايين الشباب المغاربة مستعد للتضحية بحياتي وكل ما أملك في سبيل تحرير كل شبر من هادا البلد.
تحت شعار: لا استسلاااام، إما النصر أو الشهادة
يدعي الانفصال و الاستقلال و يربط مصيره الشخصي لعسكر الجزائر!!! حمار للبيع
هاد بورقعة كايبانولي كامونيين…..
انتهت منك الجزائر وستستبدلك بمرتزق جديد. تبا لكم انت وجزا ئرك
امتنع هه هه حتى يتشاور مع رؤساءىه في الجزائر أعلم يارخيص ان المغرب وراءك حتى يسلمك إلى حبل المشمقة
هاهاها ما عرف باش يوقع، واش الغالي ولا بطوش ولا بن بطوطة، خاصو حتى يشد ترخيص من جمهورية تندوف.
أليس من الإنسانية إنصاف ضحايا بن بطوش الإرهابي الجبان
لعنة الله على السياسة..
لأجل زنديق واحد ضحيتم بشعب كامل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم !!!
مجرد مسرحية لربح الوقت بعد اكتساح سبتة المحتلة
ادا كان القانون فيجب متابعة حتى الدين يزورون جوازات السفر و الدولة التي تغاضت عن دلك
رفضه للتوقيع على الاستدعاء ..و قوله عليه الرجوع للسفارة الجزائرية .. دليل اضافي انه مجرد بيدق في يد عسكر قصر المرادية .. و ان قضية الصحراء مشكل مفتعل من حكام الجزائر .. و معهم يجب ان تعمل الديبلوماسية المغربية فضحه و تأكيده في تحركاتهم و شرحه في المنظم الدولي .
فرصة اسبانيا لانقاذ علاقتها مع المغرب . اسبانيا كامونية حينما احست بدور المغرب في حمايتها من المهاجرين الأفارقة وجب عليها تنفيذ ما يمليه حق الجوار.وان ارادوا غير ذلك فنحن لها
يجب قطع جميع العلاقات الديبلوماسية مع اسبان الذين يدعمون جماعات اﻹرهابية في تندوف و كذلك منعهم الصيد البحري معهم بعدما إكتشفنا تواطئهم مع كبرانات الجزائر.
ندعوا جميع المغاربة البدء في الزحف نحو سبتة و مليلية المحتلتين و استرجاعها إلى أرض الوطن.
النصر أو الشهادة
إن الله يمهل ولا يهمل… لا بد من عقاب الخائن بقسوة ليكون عبرة لغيره من الخونة والظلمة وعاشت المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده…
On a gagné la bataille mais pas la guerre
إلى رجع الجزائر راه اسبانيا غادي دوز صيف ساخن ديال بصح الإخوان الأفارقة جنوب الصحراء وجدو الزودياك هذ لمرة غادي يتم اجتياح أوروبا
مشيتي فيها يا غالي مكينش لي يعقل عليك انتهت مهامك لتعيين اخر مكانك الم نعرف بعد سياسة الجزائر اتجاه الصحراء المغربية وراك فدار غفلون
بهذا التصرف الذي قام به هذا المتخلف المجرم انه لا يريد التوقيع على الاستدعاء حتى يتشاور مع سفارة الجزائر من هنا يتضح أن هذه العصابة عصابة جزائرية مائة في المائة الجزائر هي راعية الإرهاب والعصابات انشاء الله وباذنه كل شيء سينقلب ضد الجزائري وستنقسم الجزائر وستصبح متفرقة مدمرة بإذن الله فيمن يحفر لأخيه يسقط فيها هو وهذا ماسيحدث للجزائر سيكون مصيرها السقوط بإذن الله وقوته
يجب على السلطات الإسبانية تسليمه للمغرب ليحاكم ويكون عبرة لكل من يتطاول على الوحدة الوطنية
احصللللل الفار فالغار.هادي اللخرة ليك ي الرخيص،من هنا للزبالة.
قل جاء الحق وزهق الباطل
الجزائر هي سبب المشكل والراعي للإرهاب وتريد تقسيم المغرب باي وجه كان لاتفاوض مع قطاع الطرق والمغرب الان يجب عليه ان ينتقل من السلم الى الحرب مع هاته المقاطعة الفرنسية
زيادة على ذالك اسبانيا هي شريك في التزوير
حصلت القنية في المسيدة .اسبانيا ضربت جوج الطيور بحجرة وحدة اولا التخلص من الرخيص بحال طار البندير و ثانيا خلقت المشكل بين المغرب وسبانيول
“قائلا إنه يتعين عليه الرجوع إلى السفارة الجزائرية أولا”، هل رئيس جبهة البوليساريو دمية في يد الجزائر ؟؟
بهذا الإجراء ستكون إسبانيا قد ساهمت في رد الإعتبار لمن كانوا ضحايا خطئها التاريخي في ترك النزاع قائما دون المساهمة في تصفية الملف . لو كان لكل قبيلة الحق في دولة لصار العالم مشتتا إلى ملايين الدويلات القبلية الصغيرة والتي لا تملك من مقومات الدولة سوى الترافع في الهيئات الدولية.
وأخيرا يتم الاستدعاء ها علاش مخصناش نتسرعو فالحكم على السياسة الخارجية
هذا الشخص يريد ان يعود الى سفارة الجزائر لانه لم يتأكد انه إبراهيم غالي . بل ما زال يعتقد انه محمد بن بطوش الجزاىري . (ألى ردوه غادي تقول لهم الجزاىر :عداك راه بن بطوش ماشي ابراهيم غالي الي مازال في المخيمات مريض مرة مرة يمشي لعين النعجة حتى كحلات بالعمى )
سبق ان قرأنا الخبر مند اسبوع لماذا تحاول جريدتكم ربطه بالاحداث المهينة التي حدثت البارحة في مدينة سبتة .
يجب على المواطنين المغاربة ان يقاطعوا المنتوجات الاسبانية. وكذالك على المغاربة القاطنين في أوروبا عند عبورهم إسبانيا في هذا الصيف. الحذر ثم الحذر
لن يوقع على الاستدعاء حتى ياخذ الأذن من أصحاب نعمته. لعنة الله عليهم جميعا. المغرب استنفذ جميع الوسائل الحبيةالتي تليق بمكانته وحسن نيته. لكن يحق له الآن إن يرد على اسائة الاعداء بما يراه مناسبا له.
لا احد فوق القانون، انصاف الضحايا حق اولى من العمل الانساني.
فعلا قال الرخيص بأن يتشاور مع سفارة عصابة العسكر الجزائري بإسبانيا لانها هي(العصابة ) من صنعته وكونته وجعلته رئيس مرتزقة وسلحته بأموال الشعب الجزائري والآن تعالجه وتخصص له طاقم طبي عسكري واسباني على نفقات هذا الشعب المقهور ولكن هل القضاء الاسباني يكون نزيها ومستقلا وغير متحكم فيه ليقوم بمهامه المنوطة به قانونيا وحقوقيا وأن يحاكم هذا المجرم على جرائمه الكثيرة والمتنوعة منها الاغتصاب والتعذيب والقتل والاختطاف والتجارة بالبشر وأن يودع السجن كباقي المجرمين أم هذا كله فزاعة لجبر خواطر المغرب السياسية .
اذا هو مرتزقة جزائري يطلب الاذن من ولي نعمته
واجب على السياسة الخارجية ان تتابع المحاكمة الى صدور الحكم عليه حنا المغاربة قادرين نشربوا اتاي وااحبز ولن نركع لي اي دولة
إن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل والحمدلله
لي دارها بيده يفكها بسنيه يقول المثل
لايغرنك بالله الغرور المجرم يجب أن يحاكم
عليه الرجوع الى سفارة الجزائر للتشاور هذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن الجزائر هي الطرف الرئيسي في نزاع الصحراء المغربية ، كيف لمن يسمي نفسه رئيس الجمهورية الصحراوية المزعومة أن يأخذ المشورة من سفارة دولة دعمته وتدعم الإرهاب في المنطقة تحت مظلة دعم الشعوب في تقرير مصيرها هنا انكشف الوجه الحقيقي لحكام الجزائر ، ها هي غزة اليوم تحترق فلماذا لا يندد حكام الجزائر مع العلم أن شعارتهم في جميع خطابتهم أنهم مع فلسطين ظالمة أو مظلومة ياحكام الجزائر من كان بيته من زجاج فلا يقصف الأخرين اتقوا الله في الشعب الجزائري والشعوب المجاورة لكم .
سيحاكم هذا المجرم الارهابي المرتزق وسيدفع كابرانات جارة السوء والحقد حديقة الحيوانات الشرقية سيدفعون الثمن اجلا بما اقترفوه من اجرام وابادة واحتجاز وتعذيب ، فقط مسألة وقت لاغير والايام بيننا….انتهى
نهاية بلطجي ..الحبس والنسيان …ارواح الناس لن تدهب هدرا …..صدق عهد الله في الأرض وفي السماوات ..الظالم يلقى عذابه…
أولاد بورقعة استقبلو محمد بن بطوش بهوية مزورة لأسباب إنسانية ونحن نسمح لجحافل من الأفارقة بدون هوية للدخول الى اسبانيا لأسباب إنسانية .
الدق تم ههههههه
حذاري ان تكرار مشكلة اسانج في سفارة الاكوادور
ادا أرادت الحكومة.الاسبانية. إن تحافظ على علاقتها مع المغرب. …فعليها. إن تحرص.كل الحرص الشديد. على. ..تقديم إبراهيم غالي..المجرم..الارهابي. والمزور. من طرف.حكام الجزاءر باسم محمد بن بطوش. وإذا. قامت. .بنقله سرا…إلى. ماكان مجهول..فستكون علاقتها مع المغرب. منتهية .صلاحيتها في جميع الميادين المتفق عليها. ……للتدكير…..الصحراء.مغربية. ..إلى نهاية.العالم
قبل التوقيع على استلام الاستدعاء عليه الرجوع أولا الى الجزائر، هدا دليل آخر لمن يهمه الأمر أن بوزبال ليس بيده أي قرار، لقد حاول المغفور له الحسن التاني محاورتهم في المغرب، وبعد أخد ورد، قالوا له يحب أن ندهب الى الجزائر لنستشير حكامها. أصحاب القضية الحقيقيين الدين يديرون الأمور من وراء الستار، ديننا الإسلام قال، الجار قبل الدار، نعم الجار قبل الدار، لو كان للمغرب جار جيد ما كان لهاد المشكل أن يكون أصلا. تعلموا من جيران إسبانيا، أي فرنسا والبرتغال، هل ساعدوا الإنفصاليين الباسك أو الكتلان، بالطبع لا. حلل وناقش أيها الجزائري. المرجو النشر.
هاك بوك رجليك جابوك .القافز نصب لنفسه فخا فوقع فيه ،الجنرالات بدّلو لو الإسم و كمّارتو فضحتو ، وجه المجرم باين مكيتخباش . وملّي القضية هاكذا كان يمشي لكوبا لّي عندها علاقات معه و مشهود لها بكفاءاتها الطبية دوليا . نتمنى أن القانون يأخذ مجراه وتتحقق عدالة ضحاياه المظلومين .
على إسبانيا إن أرادت الخروج من هذه الورطة التي سقطت فيها بمآمرة مع دولة الكلاخ وكابراناتها أن تقدم المجرم إبراهيم غالي للقضاء ومنعه من اللجوء إلى القنصلية الجزائرية. إنه يراوغ ليتمكن من الإفلاة من المحاكمة. وإن هي سمحت له باللجوء إلى القنصلية الجزائرية فلسوف تضع نفسها في مأزق لا يمكنها الخروج منه وتخسر جميع أوراقها وعلاقاتها مع المغرب وبعض الدول الأخرى وتصبح أضحوكة على الصعيد العالمي
الاتهامات المغربية لغالي ليست مدعمة بأدلة تدينه ويضحكني ان المغرب يطالب اسبانيا بتطبيق القانون والمغاربة يهاجرون جماعة
هذا بن بطوش مغربي أم جزائري بلا طربوش ؟ عاش أيامه لما كان برهوش كان يحفر لنفسه حفرة كالبخوش هو ومن معه راهم مايحشموش .
الآن باركا من الفشوش
صراحة يستحق المحاكمة إنه مجرم حرب ومجرم في حق الإنسانية بالكامل
مجموعة بن بطوش هي مجموعة إرهابية بكل المقاييس عاش الملك وعاش المغرب من طنجة إلى الكويرة
لا افهم اماذا لحد ااان االمغرب لم يفتح علاقات دبلوماسية مع الشعب القبايلي
بن بطوش لم يطلب الرجوع إلى القانون الدولي، شعب، حكومة، منظمات، ووو طلب مضلة المخابرات أي صانعته و ممولته. هنا سيتأكد العالم أنه ليس هناك لا قضية و لا شعب و لا هم يحزنون. عصابة خلقت و مولت لأغراض سياسية و إقليمية توسعية. بن بطوش يطلب الخروج من إسبانيا بترخيص من مخابرات الجزائر مادام يحمل جنسيتها. أول مرة الرجل و بعد أكتر من أربعين سنة يعرف و يعترف أنه جزائري و أنه تحت إمرة مخابرات تفننت في الكدب على التاريخ.
باي اسم و هوية سيوقع?
خاصو يمشي للسفارة الجزائرية أولا, باش يزورو ليه شي باسبور جديد ديبلوماسي باش من تم يهرب لتيندوف
الحمدلله قد جاء الحق و زهق الباطل خاص بن بطوش الغالي أن يتسلم الى المغرب
يجب على المسؤولين المغاربة ان لا يوقفوا سياستهم اتجاه الجارة الشمالية حتى تعود الى صوابها ووقف استفزازاتها اتجاه المغرب والمغاربة لان المغرب ليس لديه خسارة كثيرة في التصعيد عكس اسبانيا التي تستنزف خبراتنا وتريد ان يلقى الشعب المغربي امي وفقير.