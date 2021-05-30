قضاء إسبانيا يستمع الثلاثاء المقبل إلى زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية

يستمع القضاء الاسباني، الثلاثاء، إلى زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، في إطار تحقيقين حول ارتكاب أعمال تعذيب وإبادة جماعية، وذلك في ظل أزمة دبلوماسية بين اسبانيا والمغرب.
وكان استقبال غالي في اسبانيا ابتداء من شهر أبريل الماضي من أجل تلقي العلاج من مضاعفات “كوفيد-19″، قد أثار غضب الرباط تجاه طريقة تعامل الحكومة المركزية في مدريد مع هذا المعطى.
وأحاط التكتم بعلاج إبراهيم غالي فوق التراب الإسباني، وفق مقربين منه، وكانت مجلة “جون افريك” الناطقة بالفرنسية كشفت الأمر، ثم أكدته البوليساريو، وقالت الحكومة الاسبانية إن ذلك تم بسبب “دوافع إنسانية”.
ووفق صحيفة “البايس” الاسبانية، نقلا عن مصادر دبلوماسية، فقد وصل غالي يوم 18 أبريل على متن طائرة طبية تابعة للرئاسة الجزائرية حاملا “جواز سفر دبلوماسي”، قبل دخوله إلى مستشفى “لوغرونيو” باسم مستعار.
ولفتت الصحيفة الإسبانية الانتباه إلى أن قرار استقبال زعيم البوليساريو “اتخذ على أعلى المستويات كخدمة للجزائر”، أبرز موردي الغاز إلى اسبانيا، لكنّه أثار غضب المغرب الذي طالب بتحقيق شفاف حول ظروف وصول غالي.
وأوفد القاضي الذي سيستمع إلى غالي عناصر من الشرطة الوطنية الإسبانية إلى مستشفى “لوغرونيو” للتحقق من هوية المعني بالأمر، وإبلاغه الاستدعاء.
وسيتم الاستماع إلى غالي بعد غد الثلاثاء عبر تقنية الفيديو من المستشفى حيث يعالج، وذلك في قضيتين؛ الأولى تقدّم بها فاضل بريكا، المنشق عن البوليساريو والحامل للجنسية الاسبانية، بتهمة ارتكاب تعذيب في مخيمات تندوف.
أما الشكاية الثانية ضد ابراهم غالي فقد تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومقرها مملكة إسبانيا، بتهم ارتكاب إبادة جماعية، والقتل والإرهاب والتعذيب والإخفاء القسري، وفق الوثيقة التي توصل بها القضاء الإسباني.
ولم يأمر القاضي ممسك الملف بتنفيذ أي من الإجراءات المشددة ضد إبراهيم غالي، في انتظار الاستماع إليه، على غرار مصادرة أوراقه لتجنب مغادرة التراب الإسباني نحو الجزائر.
إسبانيا كظحك على راسها وجب على الدبلوماسية المغربية المزيد من الضغط على ولاد بورقعة
ضغوط المغرب اتت أكلها نعم المغرب رقم صعب على كل من سولت له نفسه النيل من المغرب تحية لوزير الخارجية السيد ناصر بوريطة لقد وجه رسائل واضحة لاسبانيا باسلوب جد واضح الشيء الذي جعل اسبانيا تدرك فداحة ما فعلته بحق المغرب
راه غير السينيما باش يديرو ليكم خاطركم ويغسلون دم وجهم امام العالم وفِي الاخير القاضي سوف يقول ان الجريمة والشهادات ايست مقنعة لان الاستعمار الغاشي المنافق يحقد على المغرب ومصلحته هو ابقاء مشكل الصحراء. كيف لبورقعة ان يحاكم بلطجيته الدي كان يخدم مصالحه ؟ واخا يدخل للسجن غادي يخرجو من النافدة لان التزوير عندهم بحال شرب الماء واحترام المغرب ما عندهومش.
الحل الوحيد وهو التسليح باحسن سلاح وتصنيعه لردع كل عدو اما بن بطوش والكبرانات مصيرهم القبر اليوم او غدا.
على السلطات المغربية والمخابرات ان تكون جد ذكية او خليو جد بوهم يطحنهم الارهاب حتى يركعو بخاطرهم.
لا أعتقد أن إسبانيا عازمة على محاكمة إبن بطوش الجزائري.
إسبانيا تريد إرضاء المغرب والجزائر في نفس الوقت وهذا ما يوحي أن المحاكمة ستكون عبارة عن جلسة استماع وتحدد جلسة أخرى يكون بنبطوش قد غادر إسبانيا عبر تنسيق جزائري إسباني.. وهذا بدون شك سيعمق الخلافات المغربية الإسبانية ما لم تقدم الحكومة الإسبانية على اعتماد الرؤية المغربية لحل قضية الصحراء كما نصح بذلك رئيس الحكومة السابق ذو الخبرة الوازنة “ساباتيرو”
واش شي مسرحية اخری هذه كفاش استمعوا ليه ياك هما لي دخلوه بحال الی زعما سلطات الاسبانية مكتعرفوش يا سبحان الله راه خاص العالم اعرف ويستوعب بلي المغرب اصبح دولة قوية لايستهان بها
فبل هدا وداك هل مسموح لدولة ان تستقبل اي كان بجواز مزور وبتواطو علي اعلي مستوي مع دولة أخرى، حول هاته النازلة الأبواق التابعة لحكم العسكر والتي كانت تتطرق لكل صغيرة وكبيرة عندما يتعلق الأمر بالمغرب”ضربات الطم” ولم يتناولها “الشياتون” كما يلقبونهم في الجزائر، اما “مقلش الأذنين” فقد غبر وطمس ولم يظهر له اتر مند زمان، المغاربة والله حتي واعرين، جابوها ليهم في التسعين، برافو
غالبا سيتم طي الملف لعدم كفاية الأدلة.ويعود بذلك المجرم إلى اسياده في جمهورية الشر وبذلك يتم إرضاء المغرب والجزائر في نفس الوقت. وجب على المغرب التفكير في هذا السيناريو و العمل عليه.
يجب على القضاء الإسباني أن يلزم بنبطوش بالإجابة على بعض الأسئلة قبل أن البدء في محاكمته وهذه الأسئلة كالتالي لماذا غيرت اسمك وأصبحت بنبطوش لماذا حلاقت شاربك وأصبحت بدون شارب لماذا سبغت شعرك بالاسود ولماذا وضعت مساحيق التجميل على وجهك كالمراة ويجب على القاضي أن يقول له كان يجب عليك أن تضع شعرا مستعارا طويلا لتصبح كالمراة لأن التغيير الذي قامت به المخابرات الجزائرية لوجهك كأنك امرأة كان على هذه المخابرات أن تسميك بنبطوشة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة هدا المزور ابن بطوش الدي قتل وعدب وهتك الاعرض يجب ان يحاكم محاكمتا عادلة وامس سمعت فيديو في اليوتوب انه اعني ابراهيم غالي هو من قتل الأمريكي الدي كان يشتغل في الأمم المتحدة .لم ارى ولم اسمع في حياتي ريس دولة يزور الجواز وياخد الطائرة في منتصف الليل تحيا المخابرات المغربيه سبحان الله يعز من يشاء ويدل من يشاء
الخطة الاسبانية واضحة وهي الاستماع لمجرم الحرب الرخيص وبعدها اعلان عدم كفاية الادلة والسماح لرجوعه سالما غانما الى حضن عصابة الجنرالات في كوريا الشرقية.. مع العلم ان هناك اخبار تروج بقوة و شهادات على تورطه ايضا في قتل مواطن امريكي كان يشتغل مترجما للامم المتحدة بين جراءمه الكثيرة و المتعددة..
المغرب طرد اسبانيا من مناورات الاسد الافريقي هذه السنة خلافا لما سربته وزارة الدفاع الاسبانية للصحافة الاسبانية التي اصيبت بعدوى صحافة الكابرانات في التزوير و التلفيق.. لان المغرب هو من يحدد الدول التي تشارك فوق ارضه واسبانيا كانت تشارك داءما في طانطان وهي غير مشمولة بالنزاع.. كما ان قضية الميزانية التي اخرجتها وزيرة دفاع بورقعة لاتستقيم لان هناك 21 دولة مشاركة بصفة ملاحظ و هذا امر لا يؤثر على الميزانية.. المشكلة ان هناك بعض الناشطين المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي ينشرون وجهة النظر الاسبانية المدلسة بكل جهل.. و هذا يجب ان يتم الانتباه اليه حتى لا نلعب لعبتهم..
ستلجا المخابرات الاسبانية بتنسيق مع نظيراتها الجزائرية الى البحث عن مخرج لانقاذ بن بطوش ولو بطرق التوائية واحتيالية وذلك انقاذا لماء الوجه وحفاظا على مصداقية القضاء الاسباني .
زر يجب التأكيد على أن الخلاف هو بسبب الحكومة الاسبانية، و ان المغرب يحترم القضاء
الذل لاسبانيا، البلد الذي يدعي انه بلد ديمقراطي و يسجد امام حكام قصر المرادية وجنرالاته من أجل الغاز الطبيعي مقابل استقبال ارهابي مرتزق متسلط اغتصب نساء وبنات الصحراويين وعذب رجالهم لاجبارهم على الايمان بقضيته الزائفة المفتعلة.
حكومة اسبانيا لطخت سمعة بلدها وشعبها العريق الذي يستمد جذوره من جنوب البحر المتوسط مقابل الغاز! صبيانية حكومة لا تعتمد على شرعية ووعي.
إنشاء محاكمته في الدنيا ثم محكمة الأخرة …يستاهل المجرم الخسيس …
لا يمكن أن ننتظر من إسبانيا ولا من قضائها شيئا، فحثما ستكون جلسة لإبراء الذمة أمام المنتظم الدولي وبعدها سيسمح له بالعودة إلى بلده الجزائر إلى موعد جلسة أخرى لن تعقد أبدا. لا خير يرجى من إسبانيا فنواياها أصبحت واضحة لا تحتاج إلى شرح. لذلك وما دامت دولتنا تسعى لإعادة ترتيب الأوراق في المنطقة وإيجاد موطئء قدم بين القوى الإقليمية أن تستخدم جميع الأوراق وأن تكون مستعدة لأسوء السيناريوهات لأنني أراء الأعداء مصممين على تركيع المغرب بشتى السبل. فنسأل الله الثبات ونتمنى أن يكون المغاربة يدا واحدة أمام أعدائهم.
سيستمع القضاء الاسباني للرخيص لاسكات المغرب وسيعود الى جحره في مخيمات الظلمات سالما
فاتورة الدفاع على ابن بطوش ولد شقرينجه سيأديها فقراء الجزائر كالعاده.
اليوم نفسه نقلت وسائل الإعلام الاسبانيه وصول عده قوارب العار والمذله محمله بعشرات الحراكه دزايريه الى جزيره ميوركا احد جزر ارخبيل البليار وذالك على ما يبدو هربا من المجاعه التي تدك بلدهم دكا. حاله البؤس والاحباط التي تضهر على ملاحمهم تبين ذااك وبجلاء..
على جال هاد المجرم .الجالية هي لغادي تعاني وتعذب من السفر للبلاد وخصوصا المقيمين في إسبانيا.وحتى البطالة تزيد تكثر فالبلاد والفقير يزيد فقرا.في حالة قطع العلاقات مع إسبانيا.(سياسة فاشلة)
أدعو المهاجرين المغاربة بإسبانيا إلى العودة نهائيا إلى المغرب سيقول البعض إن عددهم مليون شخص وأنا أقول:أن جميع المغاربة سيساعدونهم
و اين شكايات اللواتي تعرضن للاغتصاب
اظن وقعت اغراءات و تنازلات و كدلك وجب معاقبة المزورين
سواء تمت محاكنته ام لا فرجوعه لتندوف مهزلة و شوهة و ادا سكت سكان المخيمات فهو الدي يصلح لهم
في فضيحة مدوية و في اطار التواطؤ مع اسبانيا و العمل على دعمها للاطروحة البوخروبية قال ودير الخارجية لنظيرته الاسبانية انه بامكانها التكلم باسمه بل و باسم الجزائر.
الرجل اعماه حقد المغرب و نسي ان ذاك الكلام فيه اهانة للوزيرة نفسها و بالعصابة التي يمثلها لانه لا بمثل باي حال من الاحوال الشعب الجزائري الذي لفظه و يطالب بالاستقلال و تقرير مصيره لنفسه عبر اختيار من يمثله. ان تقول لشخص انه بامكانه التحدث باسمك يعني انه ادنى منك يا “ديبلوماسي” و قول ذلك بالاسبانية لا يغير شيئا من خطورة القول. اما علامة ذاك على الانبطاح التام فلا تعليق عليه.
المغرب قوي بملكه ، بمؤسساته و بشعبه.
هل تستطيع ان تقول ان عصابتك قوية بالشعب الجزائري.
أكبر خطأ دبلوماسي سقط فيه المغرب مؤخرا هو التصعيد مع اسبانيا في الظرفية الصعبة الحالية بل هو فخ محبك الخيوط من جارتنا الجزائر و أعداء الوحدة الترابية للمملكة المتواجدون في إسبانيا السياسة تعتمد التبصر و النظر السديد زعيم الجبهة لا يعني في سياسة الجزائر الا بيدق او رقم مجهول و اللعب على الاوثار و خنق المغرب و دس الدساءس و تسميم العلاقات بين الدول هذه الامور هي الانجح في سياسة قصر المرادية و العالم بعد كورونا سيتغير ب 180درجة و ليعلم المغرب ان اسبانيا و الاتحاد الأوروبي لن يعترفوا صراحة بمغربية الصحراء المغربية ما يهمهم هو استنزاف خيرات افريقيا اينما وجدت و اليوم نتحدث عن محاكمات لزعيم الجبهة بتهم مختلفة فهي لا تهمنا في شيء بل الجزائر كانت ذكية للغاية بالتخلص منه في الديار الإسبانية و إبعاده حتى يتسنى لها تعيين احد الصعاليك ليمثل الجبهة امام المحافل الدولية و كما قال ميكيا فليسيسي في كتاب الأمير الميلاشيات لا تقاوم الا بالميليشيات المسلحة و البوليزاريو وجب سحقها في اوكارها و اغتيال اطرها و زعماءها اينما حلوا و ارتحلوا .
الى المتتبعين الذين يقولون ان الدبلوماسية المغربية اتت اكلها. تعالو نتتبع الامور من البداية و بوجهة القانون. في الاول المغرب طالب بإعتقال زعيم الجماعة الارهابية و بعد تعنت اسبانيا خفظ المغرب المطالب الى المحاكمة وبعد الرفظ الاسباني المغرب خفظ المطلب الى المثول فقط. و المثول امام المحكمة ليس هو الاعتقال او المحاكمة. وسيمثل فقط عبر الويبكام من المستشفى. والمثول هو اخذ اقوله فقط لا غير. هذا لا يغير بشئ. المرجو من المتتبعين فهم معنى الاعتقال في الاول و كيف خفظ المغرب سقف مطلبه الى المثول فقط. نتمى الامن و الامان لبلدنا الحبيب و الصحة و طول العمر لملكنا وولي امرنا. انشري يا هسبريس جريدة الرأي و الرأي الاخر
Este solo es un marioneta que utiliza algeria . Este se va y viene otro peor todavia ay que tomar medidas estrictas contra gobierno de este pais
خلاصة القول
ابن بططوش سيمثتل امام القاضي الثلاثاء المقبل رغما عن انف الكابرانات
و رغما عن انف الوزير سانشيز بورقعة
المغرب يقوم هذه الايام بتربية بني بططوش و ترويضهم
إسبانيا هتجيب خدامات الفريز من الهندوراس العام الجاي،هنيئا لحكام المغرب بهاد الإنجاز
هده مناورات اسبانية عقيمة سيسمع له ثم سيترك التراب الاسباني مثلما دخله, اظن ان المغرب عاق بمنوراتهم لهدا صعد من لهجته و اظن ان اسبانية ستؤدي الثمن غاليا
اسبانيا غارقة في المؤامرة مع نظام الكابرانات العدواني الخبيث النازع الى الفوضى والتخريب والتفرقة …والمحاكمة ستكون صورية ومسرحية.. وسيخرجونه منها ببراءة في اخر المطاف…ولذلك فعلى المغرب ان يتصرف على هذا الأساس وعدم انتظار شيء من المحتل الإسباني الذي لازال يحتل سبتة ومليلية والجزر ويمترس كالجبان خلف اوروبا.
من يجب أن يحاكم هي وزيرة خارجية إسبانيا التي دخل هذا المجرم إلى ترابها بهوية مزورة وجواز مزور وتسترت عليه بتواطؤ مفضوح مع نظام العصابات في الجزائر وبررت جريمتها بعذر أقبح من زلة (الإنسانية) وعلى المغرب بعد إنتهاء هذه المهزلة وإدانة المجرم الإنفصالي أن يرفع دعوى لدى القضاء الأوروبي ضد الوزيرة الإسبانية بتهمة العلم بجريمة تزوير لمطلوب للعدالة والتستر عليه وقبول إدخاله إلى بلدها في إنتهاك صارخ لإتفاقية حسن الجوار التي وقعتها مع المغرب وتوظيف مصطلح الإنسانية لتبرير القيام بعمل إستفزازي ضد بلد جار يعلم جيدا أن القضاء النزيه والعادل لا يأخذ بقرينة الإنسانية تحمي المجرمين.
خطوة إيجابية الدبلوماسية المغربية لها تداعياتها مستقبلها من اجل مكاسب سياسية هامة ان شاء الله، المغرب في صحراءه و الصحراء في مغربها عاش الملك
المغرب والضغط على اسبانيا لكي يعرف العالم قيمه المغرب
إسبانيا لن تفعل شيء لزعيم البوزبال. لا نها محتاجة لغاز الجزائر. فاسبانيا تعيش أزمة خانقة مع الكوفيد.
الحكومة الحالية الإسبانية يسارية والمعروف عن اليساريين هو موازرتهم لاطروحة الانفصاليين.
المهم أنه إسبانيا معروفة من القدم باستعلاءيها على المغرب رغم أنها كانت و لا تزال معروفة بكلمة الميزيرية يعني الجوع القادم. فلولا أوروبا و فرنسا بالخصوص لاكل البق الإسبان.
الخلاصة يجب الصراحة مع مثل هذه الدول. دول متكلفة تعيش على نهب خيرات الآخرين. لا لاتفاقية الصيد مع إسبانيا. لا لتصدير الخضر لإسبانيا. لا لاستراد بضائع إسبانيا.
المهم يجب التقرب منها أمريكا و الصين و روسيا. إنها دول قوية و يعتمد عليها في المحن. خير مثال علاقة روسيا و سوريا. و علاقة الصين و كوريا الشمالية. و علاقة أمريكا و إسرائيل.