القضاء البريطاني يرفض الإفراج عن جوليان أسانج
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 6 يناير 2021 - 13:09
قرر القضاء البريطاني، اليوم الأربعاء، إبقاء مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، قيد الاعتقال إلى حين النظر في الاستئناف الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية طعنا في قرار عدم تسلمه من المملكة المتحدة.
ورأت القاضية فانيسا باريتسر أن “هناك أسبابا جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه في حال إطلاق سراح أسانج، اليوم الأربعاء، فإنه لن يمثل مجددا أمام المحكمة لمواجهة آلية الاستئناف المقدمة ضد الحكم الذي يخصه”.
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