القضاء يؤخر ملف مستشفى خاص في مراكش

أخرت غرفة الجنح التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الخميس، النظر في قضية يتابع فيها مغربيان يشتبه في تورطهما في عملية نصب واحتيال على شركة فرنسية وأخرى إماراتية، إلى 4 فبراير المقبل.

وتتابع النيابة العامة الشخصين المعنيين في حالة سراح من أجل النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية، قبل اقتسامه وإساءة استعمال أموال شركة واعتماداتها والتزوير في محررات عرفية واستعمالها.

وكانت القضية جاهزة لمناقشتها في جلسة اليوم، لكن القاضي، الذي استجاب لملتمس التأجيل المقدم من دفاع المتهمين، قرر أن تكون الجلسة المقبلة خاصة، وآخر الجلسات، لأن المحكمة سبق لها تأجيل هذا الملف عدة مرات.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية تقدمها بها كل من مسعود محمد العور، المدير المركزي بشركة التسويق الإماراتية، والطبيب الفرنسي جون كلود نوفيل، مؤسس شركة “شمال جنوب للاستثمار”، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي حولها إلى وكيل الملك لعدم الاختصاص.

وإثر ذلك أصدرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية تعليماتها إلى فرقة جرائم الأموال التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، للاستماع إلى المشتكى بهما، وإحالتهما على قاضي التحقيق الذي فتح بحثا معمقا في هذه القضية، كون إثره أدلة كافية لمتابعتهما.

وفي المقابل نفى المشتكى بهما كل التهم الموجهة إليهما، مؤكدين اقتناء شركة مملوكة لطبيب فرنسي بأصولها وخصومها بصفة فعلية، بعد ما حصل على مبلغ مالي نقدا تعويضا عن أسهمه خلال جمعيتين عموميتين مسجلتين بالمحكمة التجارية سنة 2012.

وبناء على هذا العقد انتهت العلاقة التي تربط الطبيب الفرنسي بالشركة التي تمكنت من تشييد مؤسسة صحية، تعهد لها الطبيب الفرنسي بجلب المعدات الطبية اللازمة، من صنف عالمي، لكنه لم يف بالتزاماته التعاقدية، فتم تفعيل الشروط الجزائية في العقد، ما دفع المحكمة التجارية إلى فسخ هذه الاتفاقية في نونبر 2017، وفق المشتكى بهما.

وأوضح المشتكى بهما أن الطبيب الفرنسي لجأ إلى المحكمة الزجرية كمحاولة منه لتعطيل مسطرة المحكمة التجارية الاستئنافية.