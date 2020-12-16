القضاء يفرج عن محامي بنسليمان بعد جلسات ساخنة

أفرج عصر اليوم الأربعاء عن المحامي والحقوقي منتصر بوعبيد، الذي توبع رفقة شقيقين له بتهمة إهانة موظفين عموميين، بعدما تمت متابعته في البداية بتهمة احتجاز ضابط شرطة يعمل بأمن بنسليمان.
وغادر المحامي، رئيس الفرع المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، السجن المحلي الحجيبة، المتواجد بتراب جماعة ثلاثاء الزيايدة بإقليم بنسليمان، حيث وجد في انتظاره عددا من المحامين من هيئة الدار البيضاء، إلى جانب عدد من الحقوقيين ومن أقاربه.
واعتبر المحامي عبد الجليل فوزي، دفاع المتهم الذي توبع في حالة اعتقال رفقة شقيقين له، أن الهيئة القضائية التي أصدرت قرارها بالإفراج عن المحامي المعتقل “كانت جريئة في اتخاذ هذا القرار، وأرجعت الأمور إلى نصابها”.
وقال عضو هيئة الدفاع، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “ما وقع بين المحامي وضابط الأمن لا نحبذ أن يؤسس لعداوة بين رجال الأمن والمحامين، على اعتبار أن الأمني يقوم بدور الأمن ونحن المحامين نقوم بالدفاع عن الحقوق في إطار الأمن القضائي”، داعيا إلى جعلها حالة شاذة.
من جهته، عبر المحامي المفرج عنه عن امتنانه لجميع الذين وقفوا بجانبه في هذه المِحنة، بدءا من هيئة الدفاع والحقوقيين، منوها في الوقت ذاته بالتعامل الإنساني معه من طرف العناصر الأمنية خلال مرحلة الحراسة النظرية، وكذا بتعامل إدارة السجن المحلي معه.
وجرى الإفراج عن المحامي منتصر بوعبيد بعد تقديم ضابط الشرطة المشتكي تنازلا عن القضية يوم الإثنين، في جلسة عرفت حضور الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، وهو ما حذا بالهيئة إلى منحه السراح المؤقت اليوم.
وشهدت جلسات متابعة المحامي منتصر بوعبيد عن هيئة الدار البيضاء نقاشا حادا بين العشرات من المحامين والنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لبنسليمان، إلى جانب تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية من طرف حقوقيين.
وتفجرت هذه القضية بعدما أقدم ضابط شرطة ببنسليمان على طرق منزل المحامي منتصر بوعبيد، بناء على شكاية تقدم بها جار المحامي الذي يشتغل بدوره ضابط شرطة، بدعوى انبعاث ضجيج من شقته، وهو ما رفضه هذا الأخير، مستفسرًا عما إن كان الضابط يتوفر على قرار من النيابة العامة لتفتيش المنزل.
ونشب خلاف حينها بين المحامي وشقيقيه والضابط الذي حل للمعاينة، ليتهمهم هذا الأخير بتعنيفه واحتجازه، وبالتالي تقررت إحالتهم على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء بتهمة جناية الاحتجاز، بيد أن الوكيل العام أعاد الملف إلى المحكمة الابتدائية لكون الأمر يتعلق بجنحة إهانة موظفين عموميين فقط.
كل ما اعرفه هو أنه لا حق للامني أن يتنازل عن الشكاية ادا ما كانت (إهانة موضف أثناء مزاولة مهامه ) لأنه يعود أي التنازل من اختصاص المديرية العامة للأمن الوطني
لولا تنازل الضابط عن المتابعة نظرا للطابع الذي اخدته القضية لما كان للمحامي أن يتوقع حكما يقل عن الثلاث سنوات وسنة لكل من اخويه بتهمة المشاركة .
*وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون* صدق الله العظيم حيث هناك لا زبونية ولا رشوة ولا حسب ولا نسب ولا جاه . ولعذاب الاخرة أشد ولا متناهي ،اللهم نجنا من عذاب القبر والنار والبسنا لباس التقوى والعفو والشفاعة يوم العرض.
شحال من مسكين مالقى لي يدافع عليه ؟
خص الدراوش يديرو الهيئة الوطنية للمساكين و ولاد باب الله و يكون عندهم نقابة و فروع فالمغرب كامل باش تاهوما يدافعو ويناضلو على المساكن لي تيكلو الدقة ومسايق ليهم حد الخبار
هاذ البوليس طاغيين يدخل عليك لقلب دارك بلا سبب و إذا دافعت على راسك يلفقولك تهمة الاحتجاز و يغرقوك فلحباسات، والو لبلاد مشات أحمادي و مع المخزن عطا الراس مع ليهود، الله يحضر السلامة وصافي
إلى صاحب تعليق المعنون بالعدالة . هؤلاء لم يمتنعوا عن الإمثتال لأمر البلاغ المقدم ضدهم وإنما قاموا بعملية احتجاز وضرب وهنا وجب متابعتهم بتهمة الإعتداء على موظف أثناء تأدية الواجب والطامة الكبرى انه رجل قانون ولكن الحمية والغرور غلبه وجعله يرتكب هذا العمل المدان قلبا وقالبا .