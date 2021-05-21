القضاء يناقش ملف المدير السابق لوكالة مراكش

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس، ملف محاكمة المدير السابق للوكالة الحضرية (خ. و)، وزوجته مزدوجة الجنسية، ومهندس معماري من هيئة الرباط، إلى 3 يونيو المقبل كجلسة جديدة للبت في القضية.
وقرر رئيس الهيئة القضائية التي تبت في هذا الملف، الذي انفجر خلال شهر يوليوز من السنة الماضية، انطلاق مناقشة القضية، بعدما أمهل خلال الجلسة الماضية محاميّا نصب لأول مرة للدفاع عن المتهمة الثانية “ص، ب” لإعداد ملف الترافع عن موكلته.
ومن أسباب تأخر الجلسة السابقة كذلك، الاستجابة لمحام آخر طلب مهلة للقاء المتهم الأول في هذه القضية المدير السابق للوكالة الحضرية، الذي يقضي عقوبة سجنية ابتدائية نافذة مدتها 10 سنوات.
وكان قاضي التحقيق تابع المتهم الرئيسي بجناية الارتشاء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من المادة 248 من مجموعة القانون الجنائي، في حالة اعتقال.
أما زوجته (ص. ب)، ومهندس من هيئة الرباط، فحكم عليهما طبقا لمقتضيات المادتين 129 و248 من مجموعة القانون الجنائي في حالة سراح مع منعهما من مغادرة التراب الوطني.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، إدانة (خ. و) خلال شهر فبراير الماضي بـ10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم.
قضت الغرفة ذاتها في حق زوجة مدير الوكالة الحضرية “ص. ب” والمهندس المعماري بالرباط (س. م) بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم لكل واحد منهما. وحكمت على جميع المتهمين بأدائهم تضامنا تعويضا مدنيا لفائدة شركة طالبت بالحق المدني قدره 30 مليون سنتيم.
وحكمت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال أيضا بدرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”، وبعدم قبول الطلبات المتمثلة في إرجاع الكفالة، ورفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة مدير الوكالة الحضرية.
وترتبط هذه القضية بشكاية مباشرة لمنعش عقاري وسياحي بمراكش إلى رئيس النيابة العامة، نصبت على إثرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كمينا أمنيا مكن من توقيف مدير الوكالة الحضرية متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن شيك بقيمة 880 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي بـ50 مليون سنتيم داخل صندوق سيارته.
اضربو هد المجرمين الدين يعتون الفاسد فى المجتمع ويعرقيلون تنميته مزدوج الجنسية اصبحة الجنسية الاجنابية معيار لتطول والسرقة يسرق الامول ويرسلهم ليشرا العقار في فرنسا لاخير يترجى من هد الحثالة للهم ارزقنا الحلال وبرك لنا فيه يا ربى العالمين
يجب تطبيق أقصى العقوبة على مثل هؤلاء مايتخبط به المغرب من مشاكل اقتصادية واجتماعية فبسسب هؤلاء الخونة والله يقول (ياأيها الذين آمنوا لاتخنو الله ورسوله وتخونو اماناتكم وانت تعلمون) الخلصة مزيانة والفيلات والسيارة والسلطة علاش تيقلبو مثل هؤلاء ونزيدك والجنسية
لو كنت أستاذ بالمعهد العالي للقضاء لما ترددت في إقتباس هذا المقطع من المقال الصحفي العام جدا “لمحام آخر طلب مهلة للقاء المتهم الأول في هذه القضية المدير السابق للوكالة الحضرية، الذي يقضي عقوبة سجنية ابتدائية نافذة مدتها 10 سنوات” لتبيان أهمية المادة 1 من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بقرينة البراءة نظرا للتعريف المتداول على نطاق واسع:
قرينة البراءة أحد أبرز مقومات المحاكمة العادلة وهو المبدأ القانوني الذي يعتبر الشخص بريء ما لم تثبت إدانته. وقد تم التعبير عنها تقليديا (“عبء الإثبات يقع على من يدّعي، ليس على من ينكر”).
ها اللعب الصحيح هادا هو مرطو شوف اش دارو وحنا باغين الروس لكبار ادن هادا ماشي بوحدو معا شي راس كبيرة خاصو يعترف بيها لهاذا لازم نشوفو الناس لخرين ملييين دراس لكبيرة عادي ضرب المليارات وفي الاخير غادي يدير النقض والابرام ونقصو ليه بزاف وفي تاني غفو يشريه من قلالين الزمام في المحاكم اما سيدنا تيتعاطفو معا شعبو و تيعيهم الفو ولاكن من داخل المحاكم ليتترتب الملفات العفو فين كين التخلويض
Marrakech ville des saints se transforme en une ville de voleurs : le conseil municipal le chef de division économique et celui là…..allez y chercher il se peut qu’il y en a d’autres chaffara
لماذا كل هده التاويلات في هدا الملف بالضبط إن الله يمهل ولا يهمل لمن اراد ان يغطي الشمس بالغربال عليه ان يتحول بشوارع مراكش وليلاحظ مااقترفه هدا المجرم من السماح ببناء عمارات دون أخرى على قارعة الطرق والتحقيق مع مالكيها كيف حصل دلك والتحقق من تروته وتروة زوجته التي يجب ان تعود لخزينة الشعب.
10سنوات و5سنوات قليلة في حق هؤلاء المجرمين الشفارة .
هؤلاء يجب الحكم عليهم كلهم ب30سنة نافدة حتى يكونوا عبرة لكل شفار وكل نصاب .