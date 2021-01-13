القضاء ينطق بحكم الإعدام ضد قاتل الطفل عدنان في مدينة طنجة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، صباح اليوم الأربعاء، بحكم الإعدام في حق المتهم الرئيسي في قضية جناية القتل العمد في حق الطفل القاصر عدنان بمدينة طنجة.
بعد مرافعات ومناقشة الملف لأزيد من تسع ساعات، اقتنعت هيئة المحكمة بتورط المتهم الرئيس في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المقرون بجناية الاختطاف والحجز، والتغرير بقاصر.
كما أدانت هيئة المحكمة نفسها 3 متهمين آخرين، كانوا يقطنون مع المتهم الرئيس بنفس المنزل مسرح الجريمة، بأربعة أشهر حبسا نافذا بتهمة عدم التبليغ عن جناية.
وكانت عناصر الشرطة بطنجة، في 11 شتنبر المنصرم، قد أوقفت المتهم الرئيس، البالغ من العمر 24 سنة وهو مستخدم في إحدى الشركات الصناعية، للاشتباه بتورطه في ارتكاب جناية القتل.
جاء ذلك حين كانت مصالح الأمن تنجز تحريات بشأن اختفاء الطفل عدنان، وعمره 11 سنة، قبل أن تكشف الأبحاث المنجزة أن الأمر يتعلق بواقعة اختفاء بخلفية إجرامية، خصوصا بعدما تم رصد تسجيلات مصورة تشير إلى احتمال تورط أحد الأشخاص في استدراج الضحية بالقرب من مكان إقامة عائلته.
عمليات البحث والتشخيص التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، مدعومة بمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “ديستي”، أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه، الذي يقطن غير بعيد من مسكن الضحية، قبل أن يتم توقيفه والاهتداء لمكان التخلص من الجثة.
وأشارت معطيات التحقيق إلى أن مقترف الجريمة أقدم على استدراج الضحية إلى شقة يكتريها بنفس الحي السكني، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد، في نفس يوم وساعة الاستدراج، ثم عمد مباشرة إلى دفن الجثمان بمحيط سكنه في منطقة مدارية.
يجب تطبيق الحكم لا حبر على ورق ليكون عبرة لغيره ولمن سولت له نفسه القيام بمثل هذا الفعل الشنيع
العبرة بتنفيد الحكم وليس بنطقه، وتخفيفه بعد مضي سنوات ونسيان القضية
في نظري هذاالمجرم جب ان يعدم حرقان و يجب تطبيق هذا الحكم على كل من قتل نفسا .
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إنه حكم عادل ولكن هل سينفد هذا الحكم؟
رحم الله الطفل عدنان
يجب أن يقتل ألف مرة وينفذ فيه الحكم حالا ليكون عبرة للآخرين وللذين يأتون للمغرب للاعتداء جنسيا على الأطفال
حكم في قمة العدل، ولكن نريد تطبيقه. تحية لرجال القضاء النزهاء
خاصوا يتعذب مزيان عاد يموت الله ياخد فيه الحق، نتمنى ميجيش شي نهار و يستافد من العفو الملكي و يبقى في الحبس إلى الأبد.
نحن لا تنتظر فقط الحكم بالاعدام . نحن ننتظر تنفيذه و السلام
الحمد لله يا رب هادا لكنا بغيينه من دابا ماكانش لي غادي يولي يزعم على الإغتصاب
أتمنى أن ينفذ الإعدام، وذلك لردع الذئاب البشرية، وليكون عبرة لمن يعتبر ، وأتمنى أن يتم إستدعاء أسرة الفقيد لمشاهدة الحكم، والسلام
يحي العدل ويجب التنفيد في اقرب وقت
الاعدام لا ينفد في المغرب. و لكن حكم عادل على الرغم انه لن يشفي غليل الوالدين و عاءلة الطفل الله يرحمو
نتمنى تطبيق الحكم وعدم المماطلة.
اللهم لك الحمد ولك الشكر وهذا لكل من سولت له نفسه العبث ببراءة الاطفال
فقط لأنها قضية رأي عام عطاوه هاد الحكم , و الوليدات الأخرين لي كايتغتاصبو و كايتعطا للمجرم أقصى عقوبة 5 سنين , خاص يطبق هاد لحكم على جميع المغتصبين
نتمنى التنفيذ في أقرب وقت، وأن لا يكون الحكم مجرد حبر على ورق
اين التنفيد كي يشفى غليل الام التي فقدت ولدها؟؟؟؟!!!بعدها سوف يتحول السجن الى محدد ثم الافراج وارتكاب جريمة اخرى!!!!
وأخيرا سمعنا حكما عادلا حتى يكون عبرة لكل مجرم هكذا على الأقل أسرة عدنان اخدت حقها رغم أن لاشيء يعوضهم ابنهم الله يرحمه
الله أكبر ضهر الحق و زهق الباطل
لو كنت قاضي لحكمت عليه بنفس الحكم
حكم الاعدام شىء و تنفيذه شئ اخر ، رحم الله طفلنا عدنان و جميع أطفالنا والحمد لله على كل شئ
في مجتمع نود أن تسود فيه الفضيلة أرى أن نشر مثل هذه الحوادث لا بنفعه. انريد ان نصور للناس ان هده الحالات الشادة أنها هي المجتمع
يحكم بالإعدام و يرسل إلى سجن عكاشة لانتظار التحويل إلى مؤبد فمحدد.
يا ريت يتنفد في حقو الاعدام ويكون مباشر في القنوات التلفزية باش يكون عبرة لاي مجرم سولت لت نفسه ارتكاب مثل هذا الفعل الشنيع علث
إن شاء الله يكون عبرة لكل من سولت له نفسه ايذاء الغير،قرار في محله،لان الجرائم في تصاعد لعدم تطبيق أقصى العقوبات.
حكم منصف للضحية وعائلته، لكن حكم المتهمين الاخرين بتهمة عدم التبليغ غير منصف لأن أربعة في نظري غير كافية بالنظر لحجم الجريمة المتستر عليها، عموما أرجو أن ينفذ هذا الحكم على المجرم في أقرب الاجال، لأن ذلك سيكون عبرة لغيره من المجرمين الذين يتربصون بفلذات أكبادنا، وسيكون رادعا لهم.
الحمد لله على نزاهة القضاء المغربي
الحمد لله تحية للعدالة يستاهل اكثر من الاعدام
والحمد لله رب العالمين وبهذا الحكم إنشاء الله سوف تنقص حدة الجرح العميق الذي بداخلنا .يحيي العدل .
احسن خبر سمعته هذا الصباح. هذا الحكم سيوقف كل من سولت له نفسه التعدي على الأطفال الأبرياء
هل حقا موجود حكم الاعدام في المغرب، اين هم قاتلي النرويجيتين البريئتين، اللتان دبحوا بدم بارد كأنهم دجاج، المجرمين لازالوا يتمتعون في السجن، و سيبقون هناك حتى يتم العفو عليهم، لم يعدم أحد مند سنة 1992، حسبنا الله ونعم الوكيل..
ويجب التعجيل به واعدامه في اقرب الاجال . لافاءدة أن يبقى في السجن عالة على الدولة والمجتمع.
للأسف لن يطبق عليه حكم ا لإعدام و الجاني يعلم هذا الأمر جيدا… المهم سيقف يوما ما أمام رب العالمين و سيحاسب على جريمته حسابا عسيرا.
مع انني اساند حقوق الانسان لكن المغتصب يستحق اقصى العقوبات واخا تكون نهاية حياتو و نتمناو ان عقوبة الاعدام تردع و تخوف اي واحد يفكر يعتدي على الغير يحيى العدل
ونعم الحكم،ولكن يجب تنفيذ حكم الاعدام في حقه وباسرع ما يمكن،كما يجب الحكم على باقي المجرمين المغتصبين والقتلة واصحاب السيوف بنفس الحكم،
هذه أقل عقوبة لمغتصبي و قاتلي الأطفال و يجب ان تطبق فعليا ولا تبقى حبرا على ورق لكي يكون عبرة لغيره
يجب تنفيذ حكم الإعدام فوراً في هذا المجرم نعلة الله عليه وإلى جهنم إن شاء الله
هناك من يحارب ويرفض حكم الاعدام .
وتجده يدافع عن حق الاجهاض رغم ان الجنين لم يرتكب أي جريمة قتل ؟
حتى لو حكم عليه بالإعدام لن يطبق عليه في الواقع
بعد مدة سيحصل على العفو الملكي من الإعدام الى المرؤبد زمن المؤبد إلى 5 سنوات حبسا
وفي آخر المطاف سيخرج الى الشارع ربما وان طال،به العمر.سيقترف جريمة أخرى هذه هي العدالة المغربية اليس كذالك. ؟
اتمنى ان تثم تطبيق العقوبة وان لا يبقى مجرد حبر على ورق.
هدا هو مصير عدم الصبر على المحرمات و اتباع نزوات الشيطان . انصح الشباب بالرياضة واخا غير الجري و كرة القدم
السلام عليكم
هاته الأخبار التي نريدها.
أتمنى صادقا أن يتم تفعيل الإعدام في المغرب.
فهاته ” الحيوانات” لا مكان لها بيننا.
الاعدام خاصو يتطبق . باش اكون عبرة لواحد أخر .
حكم عادل الحمد لله ولكن يجب التنفيذ
هذا الحكم هو الذي يستحق الاحتفال به .ويصبح يوم رأس سنة جديدة تخليدا لذكرى تحقيق و انتصار العدالة.
اللهم ارحم عدنان وليكن هذا الحكم عبرة للمجرمين الذين لايعرفون الرحمة وللمدافعبين عنهم بقصد او بغير قصد.
هكذا سيكون عبرة لمن سولت له نفسه التغرير بأطفالنا…المرجو من الإعلام سواء المكتوب أو المسموع مثل الإذاعات الوطنية نشر الخبر بشكل واسع ليعلم الجميع مصير المجرمين المختطفين للأطفال
الحكم بالإعدام مع وقف التنفيذ…..مثل هذه الأحكام معروفة سلفااا…
ليت هذا الحكم يطبق. تجد المجرمين داخل السجون يتنعمون بثلاثة وجبات يوميا بالإضافة إلى التطبيب ولا شغل لهم سوى الراحة والرياضة.. أما المواطن الصالح فيتعب طول النهار لعله يجد ثمن وجبة غذاء.. لماذا نترك هؤلاء المجرمون يتنعمون مدد طويلة ثم يخرجون ويعودون لاجرامهم. فالحل هو الإعدام بعد نطق الحكم
الإعدام قليل في حق المفسدين في الأرض قال الحق سبحانه( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم )
الاعدام تم الاعدام يحيا العدل
كل يوم جريمة تنسيك في الاخرى وأبشع من لي قبلها ويقولون أن المرأة أكثر ساكني جهنم
نطالب بتنفيذه، أما أن يتم النطق بالإعدام، ومن بعد يدهب للسجن ليستمتع بما لد وطاب طيلة حياته، هدا ما نرفضه.
لاعدام يجب ان ينفد علنا وامام الملء حتى يراه كل واحد ويكون عبرة للبقية لا ان ينطق فقط والله يصبر والدين الطفل البريئ
حكم جاهز حبر على ورق ولن ينفذ ما فائدته إذن !! سيبقى عبئ يثقل كاهل الدولة أو بالأحرى كاعل الشعب الذين يدفعون الضرائب بالمأكل والمشرب إلى أن يعتاد حياة السجن .
ينبغي تنفيذ الحكم بعد الإخصاء والأشغال الشاقة لمدة سنة أو سنتين .
قبل اعدامه يجب رجمه امام الجماهير ليكون عبرة
يحيى العدل. المرجو تطبيقه في اسرع وقت ليكون عبرة لمن تسول له نفسه الخبيثة بارتكاب مثل هذا الفعل البشع.
شكرا لوزارة العدل ولكل من ساند روح الشهيد عدنان.
نرجو ان يطبق عليه الإعدام حقا ،وليس ان يبقى دالك مجرد حبر على ورق ويبقى المجرم في سجن 5نجوم يأكل ويشرب من مال دافعي الضرائب
هذا هو الحكم الذي يستحقه كل مجرم خولت له نفسه اغتصاب و قتل و تشويه جثة طفل أو بالغ نسأل الله السلامة المزيد من الحيطة و الحذر و الاحكام القضائية العادلة ضد كل مجرم هنيئا لأسرة الضحية بتحقيق العدالة اخيرا و الله يرحمك عدنان #كلنا_عدنان
الله أكبر والحمد لله
هذا هو الحكم الشرعي، يجب الضرب من حديد لمن سولت له نفسه الاعتداء على أرواح الأبرياء ،هذا إنتصار للعدالة الإلهية.
أخشى أن نسمع تحويل الإعدام إلى محدد في عفو ملكي أول، ثم نسمع تحويل المؤبد إلى محدد في عفو ملكي ثان، ثم يتوالى العفو تلو العفو إلى أن يخرج المجرم من السجن بعمر 40 سنة، ليعيش حياته كمواطن عادي.
حكم الإعدام لا يعني شيئا مادام لا ينفد و مادام العفو الملكي يخفف عن المجرمين بالجملة و اعتباطيا في كل مناسبة دينية و وطنية، و لن ننسى أبدا خروج مغتصب الأطفال دانييل من السجن، بعد أن عاث في بلدنا فسادا و اغتصب و عذب عديدا من أطفالنا.
أرجو أن يتم تنفيذ حكم الإعدام إنصافا للضحية و إنصافا لكل المغاربة.
اعوذ بالله من بشر كهذا ، اي قلب يحمل بين ضلوعه ، واي ضمير يستقر في جمجمته ، اعوذ بالله .
احيي هيئة قضاة المحكمة على هذا الحكم العادل الذي لا اعتقد ان عدالته لن تكتمل الا بتنفيذ الحكم عبرة للغير وحفظا للنفوس
يجب تطبيق الحكم بمكان الجريمة وأمام الملأ حتى يكون عبرة للمجرمين المعتدين على الأطفال.
الإعدام في المغرب : واكل شارب ناعس مبرع 25 عام، و فالآخر ينقصوليك العقوبة و موراها يخرجوك
راه الإعدام لي كنعرفو هو الشنق، أما الإعدام ديال الGور راه ما إعدام ماوالو…
الله يرحمك يا عدنان و يصبر واليديك ويرزقهم الصبر و السلوان
أعتقد أنه حكم عادل لكن سيكون أعدل لو تم تنفيذ حكم الإعدام مباشرة بعد نطقه.
وقيمة الأحكام إذا لم تنفذ؟ طبعا سوف يت إلى نجم يتم استجوابه في التلفزيون وتدافع عن الجمعيا إياها، مما يشجع آن على القيام بنفس الفعل أو أكثر
أقل ما يحكم عليه هو الاعدام و أمام الملأ و كامرات جميع القنوات الوطنية و الدولية و لن يشفى غليلنا .المهم نحن مع الحكم و يجب تنفي=ه فورا و بدون تماطل .
الأمن في بلادنا موجود لكنه لا يفعل إلا في حالات خاصة . يجب الضرب بيد من حديد على المجرمين ، كل من ضبط بيده سلاح قاتل كيفما كان نوعه يجب عقابه أقصى عقوبة .
كفى من القتل و الكريصاج .
يجب تعجيل في تنفيذ الحكم اعدام مباشر ة على قنوات التلفزيون،للردع و العبرة للمجرمين المتربصين بالاطفال لكي لاتكرر مرة اخرى، القصاص تم القصاص فحق المجرمين الذئاب المرضى الساديون.
لمادا ينطق حكم الإعدام في محاكمنا وهو ملغي؟؟؟؟لا ينفد ويبقى المحكوم عالة على المجتمع وعالة على إدارة السجون
انه ذاهب الى فندق XX نجوم لما له من امتيازات ولن يعدم وان كان سخيا فسيحضي بالعفو لعدة مرات حتى يخرج ب15 او20 سنة فقط لذا يجب تنفيد الحكم فورا وان يعدم بنفس الطريقة التي اعدم بها عدنان.
هذا مايستحقه من حرم نفس بريئة من الحياة بأن يحرم هو الآخر من الحياة فهذه هى شريعة السماء العادلة شريعة من خلق البشر وخلق الكون فدبره فأحسن تدبيره لكن البشر هم من يفسدون ويعتدون ويظلمون بعضهم ولا يبالون بنتيجة أفعالهم وعواقبها فهذه عبرة لمن أراد أن يعتبر … فهذا البيدوفيل إرتكب جريمتين جريمة الإغتصاب وجريمة القتل فالبيدوفيل كما هو معروف فإنه يغتصب القاصرين أو القصرات فقط ولا يقتل أما هذا فقد أسرف فى الجرم أتمنى ألا يصدر فى حقه أى عفو ملكى وبأن يعدم أى يشنق … عافانا الله وإياكم من كل بلاء …
اتمنى خالصا ان يطبق فيه حكم الاعدام. لانه يستحق اكثر من الاعدام.
نعم لتطبيق عقوبة الإعدام و تفعِيلها
يجب تنفيذ عقوبة الإعدام لردعِ أمثال هاذا المجرم
نعم لتطبيق عقوبة الإعدام و تفعِيلها…
احسن خبر ممكن تصبح عليه والان ننتظر التنفيذ بفارغ الصبر شوية غايخرجو لينا الحقوقيين ويبداو تاني لا للاعدام وحق المجرم فالحياة اما حق المقتول متايهمهمش
عذاب الاعدام لا يستمر أكثر من 5دقائق.ينبغي الحكم عليه بالمؤبد مع الأعمال الشاقة بدون مراجعة.تحياتي للجميع.
الطفل عدنان احد طيور الجنة ينعم فبها
اما الجاني فسيعدم و الى جهنم و بئس المصير
لا أهمية للحكم بدون تطبيق،يجب تطبيق حكم الاعدااااااااااااام
الحكم عادل و في محله لكن يجب الحرص على تطبيق هذا الحكم و أمام الملاء ليكون عبرة لهاد الوحوش البشرية حسبي الله و نعم الوكيل
من الأخبار الجيدة اللتي قرأتها في جريدة هسبريس منذ بدايتها نريد معرفة الإسم الكامل للمجرم كذلك وليس ذكر دائما إسم الضحية هذا من جهة من الجهة الثانية أن يتم حكم الإعدام في ساحة عمومية بحضور أهل الضحية حتى يرتاحوا نفسانيا ويحسوا بأن العدالة تحققت وتم إنصافهم
«نزل الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا»صدق الله مولانا العظيم،اني أطلب من الهيئات والمؤسسات الحكومية والغير الحكومية والحقوقية الدولية اقول العالمية ،متى يكون الاعدام حق ؟؟؟ من غير شريعة الله في عباده ؟؟؟،ألتمس اولا من منظمة حقوق الإنسان في بلادنا السعيدة هذه الجواب على سؤالي؟؟؟!!!!
يجب ان ينفذ هذا الحكم حتى يكون عبرة لمن سولت يده على اطفال الناس .