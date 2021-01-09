القوات المسلحة الملكية تعزز القدرات البحرية بشراء سفينة حربية جديدة

القوات المسلحة الملكية تعزز القدرات البحرية بشراء سفينة حربية جديدة
صورة: أرشيف
السبت 9 يناير 2021 - 21:00

أعلنت إسبانيا أن المغرب سيشتري منها سفينة حربية لأول مرة منذ ثلاثة عقود، بميزانية تقدر بـ150 مليون أورو، وتعول عليها المملكة الإيبيرية لتوفير فرص الشغل والنهوض بمنطقة “قادس” التي سيتم فيها تشييد السفينة.

وسيستفيد من الصفقة “نافانتيا”، وهي شركة عامة إسبانية مكرسة للبناء البحري المدني والعسكري، ستبني زوارق دورية على ارتفاعات عالية لبحرية الرباط بحوالي 150 مليون أورو.

وحسب ما نقله الإعلام الإسباني فإنه، لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود، سيشتري المغرب سفينة حربية من إسبانيا. وتم الإعلان عن ذلك في أحواض بناء السفن في سان فرناندو، بمنطقة قادس، من قبل وزيرة المالية الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو، التي تعتمد الشركة العامة نافانتيا على إدارتها. وقالت المسؤولة إن العقد سيشمل مليون ساعة عمل ونحو 250 وظيفة لخليج قادس خلال السنوات الثلاث والنصف القادمة.

وعلى الرغم من عدم رغبة كل من وزيرة المالية الإسبانية وشركة “نافانتيا” تقديم أي تفاصيل حول خصائص السفينة، تشير مصادر صناعية إلى أن السفينة من طراز أفانتي ويبلغ وزنها حوالي 1500 طن.

هذا النوع من زوارق الدوريات على ارتفاعات عالية متخصص في مراقبة الساحل وعمليات الإنقاذ، حيث إن لديها سطحًا للمروحيات. كما أنها مناسبة لمنع مغادرة القوارب التي تحمل مهاجرين غير شرعيين أو لاعتراضهم في أعالي البحار، وهي قدرة البحرية المغربية التي تهتم إسبانيا بتعزيزها.

وكانت “نافانتيا” تفاوض، منذ أكثر من عام، على بيع سفينتين من هذا النوع للبحرية المغربية مقابل 272 مليونا. وعلى الرغم من بدء تشييد أحد هذه الوحدات في الوقت الحالي، فإن العقد يفتح الباب أمام طلب المزيد من الوحدات المماثلة.

وكانت آخر مرة اقتنى فيها المغرب سفينة من إسبانيا تعود إلى عام 1982، إذ قامت إسبانيا بتسليم سفينة إلى البحرية الملكية المغربية، وهي سفينة حربية. وفي بداية نفس العقد، اشترت البحرية المغربية أيضًا أربعة زوارق دورية وسفن أخرى أصغر في إسبانيا.

ومع ذلك، في السنوات الخمس والثلاثين التالية، اختار المغرب شراء سفنه الجديدة من فرنسا (فرقاطة محمد السادس) وحتى من هولندا (ثلاث طرادات من طراز سيجما)، وترك جانبا مورديه الإسبان. في هذا الوقت، اقتصرت علاقة “نافانتيا” الإسبانية مع المغرب على صيانة السفينة الحربية.

وكان المغرب قد أبلغ، في أبريل الماضي، بمواصفات عقد بناء زورق الدورية الذي تهتم به أحواض بناء السفن من دول عديدة.

من جهتها، قدمت شركة “نافانتيا” عرضها في غشت، وسافر فريق من الشركة إلى المغرب للتفاوض على الجوانب الفنية والتجارية.

وحصل المشروع الحالي على دعم مؤسسي من الحكومة الإسبانية، وفتح نجاحه الباب لتوظيف وحدات أخرى مماثلة، مما يعني المزيد من ساعات العمل والمزيد من فرص العمل للصناعة البحرية.

ووصفت عمدة قادس، باتريشيا كافادا، الصفقة بـ”الأخبار الرائعة”، وأضافت أنها “دفعة جديدة للقطاع الصناعي في إقليم قادس”

وفي تصريحات للصحافيين، قالت باتريشيا كافادا إن “هذا العقد الجديد مع المغرب يعني الكثير للمنطقة، خاصة في هذا الوقت الذي يجب أن يتم فيه إعادة الإعمار جنبًا إلى جنب مع جميع القطاعات، وخاصة الإستراتيجية منها مثل الصناعة”.

إسبانيا البحرية الملكية المغربية المغرب سفينة حربية

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‫تعليقات الزوار

30
  • ali
    السبت 9 يناير 2021 - 21:06

    خطوات لابد منها و قد أشرت لها قبل سنوات

    !!!!!!!!عسكريا
    تعزيز القوة البحرية عبر الغواصات
    تعزيز القوة البرية
    تعزيز البحث العلمي في الدرون مع نشره في الصحراء
    إقامة جدار عمودي في المحبس و تمشيط المنطقة العازلة

    !!!!!!!!سياسيا
    تحميل البوليساريو صفة الإرهاب و تسليح الأطفال
    سحب مقترح الحكم الذاتي و تعويضه بالجهوية فقط
    تسهيل التنقل و التملك في الصحراء للمغاربة كافة بثمن رمزي

    *****المدى القريب
    وضع ملف تهجير المغاربة من الجزائر في القضاء
    طرح الصحراء الشرقية للنقاش الرسمي
    المغرب لم يتنازل حتى إتفاقية الإستغلا ل المشترك لتنذوف لم تفعل

    30
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  • Me again
    السبت 9 يناير 2021 - 21:07

    على يقين ان ثمنها يعادل 10 سنوات من العمل يوميا على مدار السنة من طرف عشرة آلاف مغربي يشتغل لانتاج محصول عشرة سنوات من الطماطم و البرتقال، بلاضافة الى انتاج سنة من الفوسفاط و سنة من منتوج السردين لكي يقتني المغرب تلك السفينة الحربية لتحاصر المهاجرين السريين في اتجاه اوروبا!

    33
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  • hicham
    السبت 9 يناير 2021 - 21:14

    يجب على المغرب في إطار الأقلاع الصناعي التوجه بعزم و بسرعة في تنزيل ورش وطني كبير لبناء موانئ صناعة السفن التجارية و ااصناعية chantier naval

    37
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  • زكرياء
    السبت 9 يناير 2021 - 21:14

    الطنز العكري هو هذا، كيفاش أنا واحد الدولة محتلة أرضي تبيع ليا سلاح حربي،
    بعد هذه الصفقة يتضح أن موضوع سبتة ومليلية لا محل له من الإعراب وضحك على الإرادة الشعبية من أجل تحرير المدينتين المحتلتين.
    أصلا بعد تثبيث موضوع الصحراء المغربية يجب قطع جميع العلاقات مع اسبانية ولي يدها من أجل المدينتين والجزر المحتلة،لا بتقوية اقتصادها..

    40
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  • محمد
    السبت 9 يناير 2021 - 21:14

    فهم تسطى
    بالامس كان المغرب ينافس اسبانيا عسكريا، و اسبانيا قلقة من الاسلحة المتطورة لديه وووووو لكلام الخاوي و اليوم سيشتري منها سفينة حربية. هههه

    61
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  • Abrayim
    السبت 9 يناير 2021 - 21:16

    Il nous faut un sous-marin, c’est primordial. Gloire à mon pay le Maroc.

    3
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  • مغربية
    السبت 9 يناير 2021 - 21:17

    تبارك الله طولها يبلغ ٤٠٠٠ ميل

    -3
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  • عمر
    السبت 9 يناير 2021 - 21:18

    ان شاءالله بهاد السفينه غادي نسترجعو سبته و مليليه

    0
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  • Chicago
    السبت 9 يناير 2021 - 21:18

    غريب أمر المغرب الناس لايجدون مستشفيات و تهدم بيوتهم. و بنية تحتية هشة . و هم يشترون معدات حربية .

    7
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  • Deutschland
    السبت 9 يناير 2021 - 21:19

    فهم تسطى…واش حنا مطاحنين معاهوم على ترسيم الحدود البحرية و الصحراء ..و نشريو من عندهم سفينة حربية ….صراحة الخوت مافهمت تا وزة.
    عنداك يبيعوها لينا و يديرونا فيها شي لابق ولا حاجة ..يتحكمو فيها من مدريد ….علامة هاد الحكومة و الله .

    6
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  • عبدالرحمان
    السبت 9 يناير 2021 - 21:21

    الله يبارك و يزيد في الأمان…..

    -4
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  • السفينة، الجائحة و الفيضانات ــــــ عن لافونطين
    السبت 9 يناير 2021 - 21:21

    طولها 4000 ميل؟ هل يتعلق الأمر بشعاع و مدى الحركة؟ إذا كان فعلا هو 4000 ميل فسيصبح لدينا جسر للعبور سفيناتيا لأمريكا. سنلغي الرحلات الجوية بالربط القار مع فلوريدا؛ مادام الربط القار مع إسبانيا لم يستقر بعد على نفق أو جسر! في عز الجائحة الدول العربية هي الوحيدة التي طلبت أو طلب منها إبرام صفقات تسلح! لا بأس لأن الدول العربية هي الوحيدة التي بحثت و صنعت اللقاح؛ التي نجحت في تدبير الجائحة،الرائدة في الديموقراطية و حقوق الإنسان، الأكثر نموا اقتصاديا و علميا، الأكثر استقرارا سياسيا و اجتماعيا، التي لا تغرق عند أول قطرة مطر، التي فيها المستشفيات الأكثر تطورا في العالم، الأكثر تسامحا و تعايشا. هل ستجوب السفينة الجديدة شوارع الدار البيضاء لإنقاذ غرقى الفيضانات؟

    2
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  • عين بني مطهر
    السبت 9 يناير 2021 - 21:23

    كان عليهم التراجع عن شراء السفينه في الوقت الذي يحكم فيه الحزب العنصري vox إقليم الأندلس ،أو على الأقل استصدار تنازلات من جانبهم كتليين الخطاب العنصري تجاه المهاجرين المغاربة في إسبانيا. أنا لا أفهم كيف تدار الأمور في هذا البلد؟؟؟
    سنوفر لهم 250 وظيفة لمدة ثلاث سنوات ، و هم يطالبون بترحيلنا!!!!!

    6
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  • مغربي
    السبت 9 يناير 2021 - 21:24

    تقوية قواتنا المسلحة الملكية الباسلة امر ضروري و مؤكد لا مجال فيه لنقاش بل دعمها بلاحدود عدة و عتادا و تكوينا و تأهيلا بكل سبل وآليات متاحة لدينا حتى نواكب تطورات التي تشهدها جيوش العالم متحضرة و نواجه التحديات بالطمأنينة و آفاق واعدة إنها الحصن الحصين و السد المنيع في حماية الوطن و المواطنين من كل الاخطار و مخاطر التي يمكن أن تحدق بالوطن مهما كلفت من التضحيات و ما أكثرها بالعالم اليوم و الغد في العالم اليوم الذي يقطع الشك باليقين أن أهم معايير قوة و الهيبة و امن و استقرار و ضمان المصالح و غيرها تقاس فيه بالمدى قوة الاقتصاد و الجيش .

    0
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  • @li
    السبت 9 يناير 2021 - 21:26

    a mon avis il ne faut pas acheter des navires de guerre de l espagne.des etats-unis oui.et pourquoi pas inaugurer une industrie militaire nationale

    2
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  • البهلول المصطفى
    السبت 9 يناير 2021 - 21:28

    سلاح هو لي خاص مع ديال الجزائر الله انصر
    الملك على تفكيرو والقوات المسلحة المغربية

    0
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  • اعلنت اسبانيا
    السبت 9 يناير 2021 - 21:28

    جميع الاخبار المتعلقة بالبيع والشراء والصفقات تتم دائما تحت الطاولة وفي الخفاء ولولا التسريبات من الصحف والاعلام الاجنبي لما عرفها المغاربة

    3
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  • سمير
    السبت 9 يناير 2021 - 21:31

    سيناريو لا محل له من الإعراب

    2
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  • Abdel
    السبت 9 يناير 2021 - 21:33

    في كل مرة يكون خلاف بين المغرب و إسبانية فهو يقوي العلاقات بيننا حتي و إن لم تسوي قضية سبتة ومليلية ونحن نعرف إدا كان إستفتاء للإستقلال فساكنة من أصول مغربية فسيصوتون لأبقاء سبتة ومليلية إسبانية و ليس لنا الشجاعة لآسترجاعهما بالقوة فالغرب في حاجة لأسبانبة و إسبانية في حاجة إلى المغرب فإذا الحل أضن أنه نتخلى على المطالبة بهده الآراضي

    -2
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  • البيضاوي،
    السبت 9 يناير 2021 - 21:38

    الى الامام يامغرب ،،،
    المغرب له اعداء في المنطقة ولا بد له ان يتسلح لكي بردع كل من سولت له نفسه المس بوحدته التراببة،،

    -4
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  • حكيم
    السبت 9 يناير 2021 - 21:39

    المغرب البلد الوحيد الذي يشتري سلاح من بلد يحتل ارضه !!!!
    كمثل واحد يضع اموله في بنك الذي سبق و سرقة امواله..

    -1
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  • Jdist
    السبت 9 يناير 2021 - 21:40

    المغرب الدي يعاني من ارتفاع معدل البطالة، يشتري سفينة أهم أهدافها منع الهجرة السرية، واسبانيا تسخر مداخيل البيع في خلق فرص الشغل للاسبانيين؟
    اللي فهم يفهمنا.

    -1
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  • حسن انجلترا
    السبت 9 يناير 2021 - 21:43

    اذن بعد هاذا الشراء ليس هناك اي مشاكل بين المغرب واسبانيا وسوف تقوى العلاقات بين البلدين بل من الممكن اسبانيا بدات تعرف ان المغرب له تلحق في سيادته الكاملة على اقاليمه الجنوبية .

    0
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  • عبدالله
    السبت 9 يناير 2021 - 21:44

    عطيتيهوم المسكوتة باش يشدو فمهم، اين هو الحزب اليميني لي مصدع لينا راسنا بالخرجات ديالو ضد حكومته على تسليح المغرب؟ خرجو دابا ونددو يا المنافقين، دايرين بحال الاشتراكيين والخوانجية ديالنا، يركبون على كل حاجة باش يربحو الأصوات .

    0
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  • amine
    السبت 9 يناير 2021 - 21:44

    إسبانيا ليست حقودة مثل الجزائر ، فرغم المشاكل التي تقع بين المغرب وإسبانيا ،فإسبانيا لم تقطع العلاقات وتحقد على المغرب، عكس الجزائر فالعالم كله عرف حقيقة الجزائر التي تكن الحقد والحسد لجاره المغرب، والجزائر أصبحت محاصرة من طرف حلفاء وأصدقاء الأوفياء للمغرب،

    1
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  • ماجد واويزغت
    السبت 9 يناير 2021 - 21:46

    أنا متفق مع صاحب التعليق رقم 4 و 5

    0
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  • الضعف
    السبت 9 يناير 2021 - 21:47

    واش المغرب ماغايصنع والو زعما وقتاش غايبدا يصنع في الأسلحة و المركبات و السفن الحربية عوض الشراء

    0
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  • فهم تسطا
    السبت 9 يناير 2021 - 21:49

    غريييب والله اسبانيا اللي مستعمرة المدينتين واللي بينا وبينهم حرب اعلامية هاد الأيام،، نوض يا المغرب اشري من عندهوم سفينة حربية!!!!!!
    عبث والله عبث
    صحيح انه ثمنها يحتاجه المغاربة للبنى التحتية من مرافق وغيرها،، لكن إذا لابد من شراءها على الأقل يشتري المغرب السفينة الحربية من تركيا اللي اصبحت رائدة في صناعة السفن الحربية والرادارات المتطورة خاصتها،، يكفي ان فرقاطة تركية شوشت على سفينة حربية فرنسية بشكل كااامل في شرق المتوسط فالمناوشات اللي كانو مع اليونان …
    لكن للأسف الشديد يا مسؤولين حربيين

    0
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  • moule lpikala
    السبت 9 يناير 2021 - 21:49

    ce ne sont pas des transactions entre le maroc et l espagne c est entre les 2 Ray

    0
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  • adam
    السبت 9 يناير 2021 - 21:59

    Il faut oeuvrer pour la paix tout en se preparant pour la guerre. l algerie est une menace constante. pour 2021 il vont deverser 9.5 milliard de dollars pour l armement .il ne faut avoir confiance .

    0
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