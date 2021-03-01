القوانين الانتخابية تفرق المعارضة .. "البام" ينادي بمقاعد برلمانية للجالية

على بعد يوم واحد فقط من تقديم الفرق البرلمانية تعديلاتها على مشاريع القوانين الانتخابية، شهدت فرق المعارضة خلافات عميقة بينها، خصوصا في ما يتعلق بالقانون التنظيمي لمجلس النواب.
وعلمت هسبريس أن اللقاء الذي عقده كل من عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ومحمد نبيل بنبعد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أمس الأحد، لم يؤد إلى اتفاق بين مكونات المعارضة، وخصوصا في ما يتعلق باللائحة الجهوية والقاسم الانتخابي على أساس المسجلين.
ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها هسبريس فقد استدعى أمناء الأحزاب الثلاثة قيادات تنظيماتهم للتشاور، على أساس عقد لقاء ثان مساء اليوم الإثنين للحسم في الخلافات بينهم أو تقديم التعديلات بشكل منفرد للجنة الداخلية بمجلس النواب صبيحة غد الثلاثاء.
مصدر الجريدة أكد أن الخلاف حول القاسم الانتخابي ليس كبيرا، متوقعا أن يتم الاتفاق عليه وتبني فكرة تقديمه على أساس المسجلين ضمن التعديلات، مؤكدا أن ذلك راجع إلى التحفظ الذي أبداه عدد من أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة رغم توجه الأغلبية منهم إلى القبول به.
وفي هذا الصدد سجل مصدر مقرب من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن التنظيم رغم تضرره من القاسم الانتخابي إلا أن دوافع المطالبين باعتماده تبقى وجيهة، معتبرا أن “ضمان تمثيلية القوى الصغيرة في البرلمان يتطلب جزءا من التضحية بعدد من المقاعد”.
من جهة ثانية فإن الخلاف بين أحزاب المعارضة يكمن في اللائحة الجهوية، إذ طالب كل من حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية بتخصيص دائرتين من أصل 12 للشباب، وهي الفكرة التي رفضها حزب الأصالة والمعاصرة.
وفي هذا الصدد أكد مصدر من المعارضة أن الخلاف بين الطرفين يرجع إلى كون “البام” يطالب بتخصيص دائرتين حصريا للجهة 13 الممثلة للجالية المغربية المقيمة بالخارج، موضحا أن الخلاف حول هذه النقطة يمكن أن يؤدي إلى تقديم كل حزب تعديلاته منفردا.
جدير بالذكر أن رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة أعلنت أن آخر أجل لوضع التعديلات حول مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات هو يوم الثلاثاء ظهرا.
شيء يثير العجب
كل الأحزاب تبحث عن الحلول لإغراء المواطنين ولحثهم على الإدلاء بصوتهم لصالحها.
أما الحقيقة فالجميع يعرفها.
المصلحة الشخصية تفوق أي اعتبار.
il a raison..nous la diaspora marocaine nous nous sommes pas représenté au parlement marocain..nous sommes marocain et nous voulons participer au débat pour le développement de notre pays
طبعا، كي يكون للبارونات و الدول الاوروبية المعادية للمغرب بيادقا لهما في برلمان المغرب اكثر مما هو عليه الآن.
والشعب ينادي بوقف الانتهابات …. انتهى زمن الاحزاب حان وقت العمل
مقاطعون للانتهابات
ايها السياسيون انتم تتخبطون في شؤون لم تعد تهم المواطن والشعب دوك الماتشات سلاو صافي غير بقاو تهدرو غير بيناتكوم هادشي لي بقا ليكم
المواطن فواد والمنتخبون فواد. جديرة بالدراسة المناورات التي ينتهجها كل حزب لكسب ود الناخب. البعض يوهم المواطن بوفائه المبادئ الحزب عن طريق الاستقالة البعض الاخر عن طريق التملق للجالية وهي شريحة عريضة ناهيك عن الاقارب بالوطن …البعض عن طريق 100 يوم مائة مدينة…… الحاصول الله يعفو علينا
شخصيا ارى من واجب الدمقراطية ان يمنح القانون للمستقلين بدون انتماء التقدم للانتخابات في لوائح خاصة بهم وفق شروط مستوى تعليمي ممتاز والاسبقية للمفكرين الذين يحملون مشروع..مع شرط الالتزام بالتنفيد
الجالية في الخارج إخواننا ويساهمون في اقتصاد البلاد ومن ديار الغربة و من حقهم بل ومن واجبهم الوطني المساهمة في الاستحقاقات كما تفعل جالية الدول الأخرى في بلادنا..لا أفهم لماذا هم مقصوون منذ زمن وهذا إجحاف في حق مغاربة أبناء الوطن.
في صفقة لوزارة العدل تشرات طابلة فيها 12 مترو ب 76 مليون (أغلى من شقة للمترو) وتلفزة ب 2 مليون (8000 درهم في السوق) وأشجار ب 3.5 مليون للشجرة وطارو للزبل ب 6 ألاف درهم وكراطن بألف درهم للكارطونة ولم يحاكم أحد .
تنقول للخوت والأخوات قاطعو الإنتخابات حتى لايسرقو بإسمكم
* مهما يكون ، نحن مــــــــــــــــــقـــــــــــــــــاطــــــــــــــعــــــــــــــون .
Les hommes politique marocains comme les juifs en israel ayant la double
nationalité pour quitter le pays au cas ca va mal. mieux les politicien de chez nous ils ont des maisons en Europe!!! Quelle honte
زيادة في المقاعد البرلمانية زيادة في التبدير لاموال الشعب. من المفروض ان تحذف نصف المقاعد
و ان لم تستحيوا فعليكم بانشاء برلمانات جهوية و لكل برلمان 400 مقعد حتى يصبح المغرب بلد للبرلمانيين بامتياز
بعض الاحيان اتسال ههل لهؤلاء اصحاب الدكاكين مخ يفكرون يه لان همهم الوحيد هم الكراسي و الامتيازات يا قوم الجالية المغربية تعيش في الخارج و ليست بحاجة اليكم انها تصويت على الاحزاب التي توجد في البلدان التي تعيش فيها هل تضنون ان مغاربة العالم اغبياء لهدا الحد لكي يصوتون عليكم ما درتوش الرباح فهدوك لعيشين في المغرب ما عساك فهؤلاء الدين في الخارج على من تستحمرون? الله ينصر الملك لولاه لدهب المغرب الى الهاوية مع امثالكم
ههه لي مامصوتينش ايتحسبو زيددو كرهونا فيكم هذ مصيبه وهما عاجبهم الحال حتى بلاد مادارتها فالعالم كامل زيدو مرضونا
امام هاته الخلافات والحرب المزمنة بين الاحزاب فيما بينها وبين اعضاء الحزب فيما بينهم التي كلها ترمي الى الحصول على اكبر عدد من المقاعد ” الامتيازية ” بوجوه لا تتغير وببرامج لا تطبق اصبح من الضروري فتح باب الترشيح لغير المنتمين. وقد عرف المغرب نفس التجربة وكانت ناجحة .للاسف ما سموا بالاحرار آنذاك تجمعوا في كتلة سميت فيما بعد باسم الحزب المعروف حاليا ” التجمع الوطني للاحرار ” ….المغاربة سئموا الوجوه الحالية. المغاربة سئموا المناورات الحزبية الهادفة الى خلود منتخبيها على راس مراكز القرار.المغاربة سئموا من خطب كلامية لا تؤدي لشيء. المغرب عرف تدهورا كبيرا خلال العشرية الماضية والمؤسف لا زال يسير في طريق التدهور….كل رئيس حزب يدلي بتصريحات وباقتراحات كلها تصب في المصلحة الشخصية بعيدا عن هموم المواطنين…..حتى نية التغير او الاصلاح غير واردة مطلقا. وكلام الليل يمحوه النهار.
المطالبون بالاحتفاظ بلائحة الريع الخاصة بالشباب، لا هم سياسيون ولا هم يحزنون، فقط يريدون إرضاء أتباعهم من الشباب، نريد إسقاط هذه اللائحة فورا
الكغاربة المقيمين بالخارج قدموا الشيء الكثير للوطن واقتصاده، والغالب الأعم أن اموال تحويلات الجالية المغربية بها يتم أداء أجور وامتيازات وتعويضات هؤلاء البرلمانيين، ودعم الاحزاب التي ترفض تخصيص لائحة لمغاربة العالم
برافو .. فعلا اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس المصوتين، سيفضح تخاذل الاحزاب وفشلها في تأطير المواطنين وحثهم على المشاركة في العملية السياسية والانتخابية… الفرضة غادي تبدا بين الدولة والاحزاب، وديك الساعة نشوفو ملايير الدعم فين كاتمشي
لا أغلبية ولا معارضة، واجب اخواننا خارج الوطن ان نهتم بهم ونشركهم في التنمية، على الأقل اسهاماتهم واضحة للعيان وبمعايير الدراهم سنويا
عندما تتوافق الاحزاب على القاسم الانتخابي ستكون قد بدات في مشوار الألف ميل فيما يتعلق بتخليق الحياة السياسية..
اما موضوع الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فعيب ان لا يتم تخصيص عدد من المقاعد بالبرلمان لهم، على الاقل لاحترام الدستور
الصراعات بين الاحزاب مثل صراع الديكة، لا هم أعداء ولا هم حلفاء واصدقاء.. يختلفون على قضايا الوطن ويتفقون على مصالحهم.. اتمنى ان تشكل هذه الانتخابات الاستثناء وأن يتم اعتماد القاسم الانتخابي على اساس المسجلين، اضافة الى الغاء لائحة الريع السيئة الذكر
بالنسبة للانتخابات الثقة منعدمة في هذه الاحزاب والصالح يغلب عليه الطالح وحتى لو صوتت على الصالح لايستبعد ان يتحول إلى طالح لان البئية يصعب فيها على الصالح ان يبقى صالحا لذلك ارى ان المقاطعة هي الحل الانسب لان المقاطعة ستحرج السلطة والاحزاب معا .
لأول مرة في تاريخ المغرب الشعب الأغلبية تساند الملك البلاد والأغلبية الشعب تدافع عن الوحدة الوطنية والترابية لكن عندما نشاهد الأحزاب السياسية لا نرى سوى المصالح الشخصية والحزبية و تسابق نحو المناصب لكسب المال و السلطة..
إذا كانت تقتنا في الله أولا وفي ملك محمد السادس يجب على الملك وانا اعرف جيدا أن الشعب لن يمانع ولن يحتج إذا قام الملك بحل جميع الأحزاب السياسية و إنشاء أحزاب سياسية جديدة و محاسبة المقصرين وبدأ عهد جديد. ..أما هكذا أقسم بالله لن نصل إلى الأهداف التي يقولها الملك في جميع الخطابات وهي العيش الكريم والرفاهية المجتمع من تعليم وصحة وشغل. …
نصيحة لملك البلاد محمد السادس إذا كان الحسن الثاني رحمه الله وطيب تراه قد تعرض لمحاولات إنقلاب عسكري ونجاه الله ونجانا منهم فاليوم إحذر انقلاب مدني ليس من الشعب المحب لملكه لكن من هذه الدكاكين الأحزاب السياسة التي تجري ضد النظام في الخفاء لا تثق بهم حان الوقت لحسابهم والسلام عليكم ورحمة الله
الجالية تقول لكم اعطونا التساع لا نريد مقاعد ولا غيرها