"القيسارية" تجمع عيوش والوالي في شهر رمضان

بدأت شركة الإنتاج الصوتي والمرئي “عليان” للإنتاج، التي أسسها نبيل عيوش عام 1999، تصوير مسلسلها الكوميدي الرمضاني الجديد لحساب القناة الثانية في 20 فبراير الجاري.

وأوضح بيان توصلت به هسبريس أنه بالنسبة لشركة “عليان” للإنتاجAli n ‘Productions تعود الشراكة مع القناة في هذا النوع من الإنتاج إلى سنة 2001، إذ تم تمديد “سيتكوم” “لالة فاطمة” لمدة 3 مواسم.

وعن التعاون بين نبيل عيوش ورشيد الوالي، أوضح البيان أنه يعود إلى أول فيلم روائي طويل لعيوش (مكتوب) عام 1998، والآن يلتقيان حول مشروع مسلسل “القيسارية”، بناء على فكرة مبتكرة للمؤلفة غيثة القصار، ومن إنتاج نبيل عيوش وإخراج رشيد الوالي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا المسلسل الجديد هو قبل كل شيء ثمرة شغف وطموح مشترك، إذ يعالج نوعا من الكوميديا يسمى “كوميديا الموقف” أو “السيتكوم”، من خلال إعادة إضفاء كل الأهمية الهزلية على المواقف.

وورد ضمن البيان أنها “أول تجربة في الإخراج من هذا النوع لرشيد الوالي، الذي كان حتى ذلك الحين مخرجا لسجل أكثر دراماتيكية”، وزاد: “كانت الفكرة هي الترويج منذ بدايات الكتابة لعملية إبداعية تهدف إلى إبراز المواقف الكوميدية حتى قبل التفكير في الحوارات”.

يشار إلى أن “القيسارية” إبداع طويل الأمد تشكل بخلية من المؤلفين المشهورين، وعلى رأسهم رشيد الوالي وجواد لحلو وسامية أقريو ونورة الصقلي وأيوب إدري وأمين سماعي ويحيى فندي.