الكاتب الأردني برجس يفوز بجائزة الرواية العربية

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر)، اليوم الثلاثاء، عن فوز رواية “دفاتر الوراق” للكاتب الأردني جلال برجس بالدورة الرابعة عشرة من الجائزة للعام 2021.

وكشف الشاعر شوقي بزيع، رئيس لجنة تحكيم الجائزة، عن اسم الرواية الفائزة والصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، خلال فعالية افتراضية ضمن معرض أبوظبي للكتاب. وتبلغ قيمة الجائزة 50 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى تمويل ترجمة الرواية إلى اللغة الإنجليزية.

والكاتب برجس شاعر وروائي أردني من مواليد 1970. يعمل في قطاع هندسة الطيران. كما اشتغل في الصحافة الأردنية لعدد من السنين وترأس عددا من الهيئات الثقافية، وهو الآن رئيس مختبر السرديات الأردني، ومعد ومقدم برنامج إذاعي بعنوان “بيت الرواية”.

وصدرت له مجموعات شعرية وقصصية وكتب في أدب المكان.

حازت مجموعته القصصية “الزلازل” (2012) على جائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع، ونالت روايته “مقصلة الحالم” (2013) جائزة رفقة دودين للإبداع السردي عام 2014، كما فازت روايته “أفاعي النار” (في فئة الرواية غير المنشورة) بجائزة كتارا للرواية العربية 2015، وأصدرتها هيئة الجائزة في العام 2016.

وصلت روايته الثالثة، “سيدات الحواس الخمس” (2017)، إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية 2019.

وتجدر الاشارة الى ان رواية “دفاتر الوراق” اختيرت من قبل لجنة التحكيم باعتبارها أفضل عمل روائي نشر بين 1 يوليوز 2019 و31 غشت 2020، وجرى اختيارها من بين ست روايات لمؤلفين عرب في القائمة القصيرة منها “الملف 42 ” للكاتب المغربي عبد المجيد سباطة .

ويذكر بأن الجائزة العالمية للرواية العربية جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي في اللغة العربية، ويرعى الجائزة حاليا مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تحظى الجائزة بدعم من مؤسسة جائزة بوكر في لندن.