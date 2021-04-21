الكاتب سعيد ناشيد يتهم "البيجيدي" بالتسبب في فصله من الوظيفة

وجّه الكاتب المغربي سعيد ناشيد اتهاما صريحا إلى حزب العدالة والتنمية بحبْك سيناريو عزله من وظيفته كأستاذ في مدينة سطات، من أجل إجهاض مشروعه الفكري الذي يناقض المشروع الفكري للحزب المتزعم للتحالف الحكومي.
ونشر الكاتب سعيد ناشيد، الذي يشتغل أستاذا للفلسفة، تفاصيل قصة تعرضه لـ”ضربات عصيبة بسبب أفكاره، إلى حد أنه مُنع من مغادرة التراب الوطني قصد المشاركة في ندوات دولية، قبل أن يتم فصْله من عمله”.
ووفق ما أورده الكاتب المغربي في منشور لقي تفاعلا كبيرا فإن الضربات تلقاها منذ فترة حكومة التناوب، حيث تمكن من الحصول على منصب مدير تربوي في إحدى إصلاحيات المغرب، وذلك بعد أن وقع وزير التربية الوطنية على قرار التعيين، في إطار شراكة مع وزارة العدل، “لكن القرار اختفى في طريقه إلي بلا أثر”، على حد قوله.
وواصل ناشيد عمل كأستاذ للفلسفة، وبالموازاة خاض غمار الكتابة والتأليف، إذ أصدر كتابه الأول “الاختيار العلماني وأسطورة النموذج”، ثم كتاب “قلق في العقيدة”، فكان أن قررت المديرية الإقليمية لوزارة التربية بسطات إعادته إلى التدريس في الابتدائي بالبادية بدعوى سد الخصاص.
ويضيف الكاتب المغربي أنه عانى، لاحقا، من مشاكل صحية أفقدته القدرة المشي لمدة عام ونصف، جراء إصابته بثلاث انزلاقات غضروفية في العمود الفقري، وقدم ملفا متكاملا معززا بتقارير طبية من أجل تمكينه من التقاعد لأسباب صحية، غير أن طلبه رُفض، “بدون مبرر طبيعي”.
ويقول الكاتب المغربي إنه عاش ظروفا عصيبة، موردا: “كافحت من أجل التقاعد لأسباب صحية، وكافحت من أجل حق مغادرة التراب الوطني للمشاركة في المؤتمرات التي استدعى إليها، وكافحت من أجل حلحلة وضعي بأي شكل من الأشكال، لكن دون جدوى”، ويضيف أن “الضربة الأكثر قسوة” التي تلقاها جاءت حين استدعاه المدير الإقليمي بسطات إلى مكتبه، فوجد معه شخصا آخر، سيعرف في ما بعد أنه أحد أبرز مسؤولي حزب العدالة والتنمية في المنطقة، “ليُخبرني (المدير الإقليمي) أمام مسامعه بأنه سيُحيلني على أنظار المجلس التأديبي، لأن المريض كما قال لا يحق له أن يكتب أو ينشر أي شيء، بل يجب أن يتناول الدواء وينام”، يزيد ساردا.
وفي تصريح لهسبريس، قال المتحدث إن استدعاءه من طرف المدير الإقليمي بسطات “كان النقطة التي أفاضت الكأس والمشهد الأساسي الذي يبيّن السيناريوهات المخدومة لفصلي من وظيفتي”، متهما حزب العدالة والتنمية بحبك هذا السيناريو، كما جاء على لسانه.
ويضيف ناشيد: “مباشرة راسلتُ وزير التربية الوطنية، من أجل فتح تحقيق في النازلة، كوني تعرضت للتهديد داخل مكتب المدير الإقليمي وبحضور شخص من رموز الحزب الذي يعرف الرأي العام أنني على خلاف فكري معه (يقصد العدالة والتنمية)، مع احترامي للأشخاص”.
وبعد بضعة شهور، يردف ناشيد في حديثه لهسبريس، تم استدعاؤه للمثول أمام المجلس التأديبي، مشيرا إلى أن المدير الإقليمي هو الذي عيّن الأعضاء الإداريين للمجلس، ولم يحضر ممثلا نقابتين ضمن اللجان الثنائية التي تمثل النقابات، “وحضر فقط ممثلو العدالة والتنمية”، على حد تعبيره.
وأردف المتحدث بأن المجلس التأديبي لم يجد أي مستند يستند إليه لمعاقبته، مثل رأي الرؤساء المباشرين في العمل؛ “لأنه لا يوجد أي تقرير أو ملاحظة سلبية من طرف أحد رؤسائي المباشرين في حقي، ولم يسبق لي أن توصلت بأي استفسار ولا تنبيه ولا توبيخ إطلاقا، ولا حتى يوم غياب غير مبرر عن العمل”.
وذهب ناشيد إلى القول: “لم يجدوا أي ثغرة من أجل معاقبتي فلجؤوا إلى تلفيق تهمة استغلال الشواهد الطبية لغير العلاج، وهذا يتماشى مع التهديد الذي قيل لي من طرف المدير الإقليمي بحضور المسؤول في العدالة والتنمية (اللي مريض ما خصوش يكتب، ما خصوش يْحاضر. خصو يشرب الدوا ديالو وينعس)”.
ويتهم الكاتب المغرب بشكل مباشر حزب العدالة والتنمية بـ”حبك سيناريو فصله من وظيفته”، قائلا: “الشخص الذي حضر في مكتب المدير الإقليمي هو أحد رموز العدالة والتنمية بسطات، لكنه كان موجَّها télécommandé من طرف صقور الحزب، والدليل على ذلك أن السي العثماني صادق على قرار عزلي بدون حد أدنى للعدل، فقط رغبة في أن أتضرر ماديا وربما نفسيا وأن أتخلى عن مشروعي الفكري”.
على ما اظن ان سبب الطرد هو الغياب بدون مبرر ومغادرة التراب الوطني بدون اعلام المسؤولين عليه والله اعلم
البيجيدي حزب فاسد اخطر من الاحزاب المخزنية.
لكن بكل موضوعية متابعة الدراسة الجامعية للترقي حق مشروع لا ينبغي ان يكون على حساب حق المعلمين الصغار في البادية المغربية.
والفلسفة هي البحث عن الحقيقة وقول الحقيقة وليس البحث عن النجومية وهذا ما تمتلك الشجاعة الادبية لقوله.
فصلت من عملك لكثرة التغيبات لا بسبب افكارك العلمانية العبقرية.
اخيرا الكل يعلم ان حزب الباجدة اضعف مما تدعي ووزير التربية ينتمي الى حزب السنبلة وقرار فصلك مرتبط بوزارة التعليم.
قضية الانقطاع المتكرر عن العمل منذ سنوات والسفر للخارج بدون رخصة قانونية مع غياب تبريرات للغيابات المستمرة تجعله في موقف حرج أمام الرأي العام،…فلا داعي لتسييس القضية أيها المفكر العقلاني الحر…فتلامذتك لهم حق عليك …
إذا كان ما ذكرته صحيحا فعليك باللجوء إلى القضاء وسينصفك، كذلك اتصل بالتضامن الجامعي وعلى النقابات أن تتحرك أيضا. وعلى افتراض اقتراف هذا الأستاذ لهذا الفعل فعلا فالعقوبة مشددة جدا ومبالغ فيها بشكل كبير. أيضا لو تتشر هسبريس رأي المديرية التي اتخذت هذا القرار. وكحكم عام غالبا عندما يحال أستاذ على مجلس تأديبي يكون الأغراض كيدية وانتقامية، أما القانون فذلك آخر شيء يهم.
العدالة و التنمية و الإتحاد الاشتراكي خرجوا لنا من الجانب و أبانوا على حقائقهم. و هاهم الأن يتناعرون كي يغمسون في المرق في الإنتخابات المقبلة!!!!
اشعر بالندم و الحسرة لأني كنت أصوت عليهم بآستمرار!!!!!!!!
الأحزاب كلها عندنا سبب تخلفنا و مشاكلنا و فسادنا.!!!!!
Vous aviez eu de la chance pour être directeur et prof avec un gros salaire lis faut savoir baisser la tête vu le nombre de profs qui son sans emplois Il ya
des profs qui veulent travailler à moins de 50 % de ce que vous gagner
Il faut pas cracher dans l’assiette ou on mange
Ya qu’à les attaquer maintenant devant les tribunaux pour revenir à votre fonction ‘
هل يعتقد الكاتب ان المغاربة بهذه الدرجة من الغباء…كان باقي يقول راه ترامب والماسونية اللي طردوه… حسن عوان القراء ديال الكتب ديالو.
من عيوب الديمقراطية في الدول المتخلفة انها تستخدم من طرف القوى الرجعية و الظلامية لتصفية حساباتها مع المتنورين. على الملك التدخل لانصاف هذا المفكر الذي طاله الظلم و مسه حتى في قوته اليومي.
سمعنا ما يكفي،ولكن في إطار الموضوعية ننتظر رأي “الطرف الآخر.
سؤال:هل لجأ الأستاذ إلى المحكمة الإدارية؟
كفانا اضطهادا لكل المفكرين والمثقفين والصحفيين وكل من خالفنا في الرأي، ألم تعون ان تقدم الأمم يكون اولا عبر اختلاف وجهات النظر وفي ضمان حرية التعبير لكل المواطنين!! كل التضامن مع كاتبنا الكبير
المشكل مع روساهء و مع مديرية التعليم لا أرى سبابا لاقحام اسم الحزب في هذه الظرفية.
متعاطف مع “الكاتب” نظراً لظروفه الصحية. كما تذكره ان كتاباته ستكون شاهدة عليه.
نذكر فقط الكاتب أن مشروعه ليس بمشروع لأن أطروحة العلمانية ليست بشئ جديد بل أكل عليها الدهر وشرب ولم تعد صالحة للاستهلاك حتى في موطنها الغرب.
أما وأنت تشرع العلمانية إذا فلا عاقدة دينية لك وكيف تنظر في زعزعة شيءا أنت لا تمتلكه؟ كان الجدر بك أن أن تتبنى مشروعا اجتماعيا وتنمويا قد يكون فيه الخير الكثير للجميع
أعتذر أيها الأستاذ المحترم، يجب عليكم مقاضاتهم للشطط في استعمال السلطة، و لكن داخل الآجال القانونية، و استشارة محامين للتنوير أفضل للثغرات القانونية,
ما ضاع حق وراءه مطالب و يجب أن تكون اللحوح الملحاح و المطالبة بحقوقك و الاصرار على انتزاعها دون ملل أو كلل, و الله المستعان
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. أستاذ كفء وكاتب كفء من أب كفء. شاهدت في درس تجريبي كيفية التعامل مع الأوضاع الصعبة بعد التعيين وكان الاستاذ سعيد نموذج التعامل مع طبيعة بوادي قلعة السراغنة إبان التسعينات. ستنصف وتعود من جديد عندما تذهب حكومة البؤس الذي يعاني منه المغاربة جمعاء
صراحة لا أعتقد أن هناك حزب سيضع نصب أعينه إجهاض المشروع الفكري لأي كان
هذا ربما كان في “زمان” أما الآن فأعتقد أن إدعاء أن هذا هو السبب أمر مبالغ فيه
صحيح ربما هناك نية فصل الأستاذ من عمله لكن ذلك سيكون ربما على مستوى المديرية الإقليمية أو شيئ من ذلك وليس من صنيع الجزب
على كل حال يمكن للأستاذ المحترم اللجوء إلى القضاء الإداري
لقد سجل الشعب المغربي هده الكوارث المصيرية للبيجيدي و سيدفع هدا الأخير ثمنها غاليا في الإستحقاقات المقبلة!!
إن فكر المغاربة تغير كثيرا و لم يعد يعتمد على ثقافة القطيع
كل التضامن من الجالية المقيمة بالخارج مع استاذنا السيد نشيد