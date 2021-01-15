الكاميروني نغاه خارج حسابات مدرب الرجاء سلامي

بات اللاعب الكاميروني فابريس نغاه قريبا من مغادرة نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، أكثر من أي وقت مضى، بعدما أصبح خارج حسابات مدرب الفريق جمال سلامي، الذي لم يعد يعتمد عليه رسميا في مباريات الفريق “الأخضر”.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن مدرب الرجاء أخبر إدارة الفريق بعدم اقتناعه بمستوى نغاه، الذي تراجع عطاؤه بشكل ملحوظ، الأمر الذي جعله يخسر رسميته ضمن “الكتيبة الخضراء” قبل أن يُصبح خارج حسابات المدرب.

ووفق المصادر نفسها، فإن الرجاء لن يُجدد عقد المدافع الكاميروني الذي سينتهي مع نهاية الموسم الكروي الحالي، ما يتيح للاعب إمكانية التفاوض مع أندية أخرى خلال “المركاتو” الشتوي، أو انتظار نهاية الموسم ومغادرة الرجاء بشكل مجاني.

من جانبه، يتدارس المكتب المسير “للنسور” والطاقم التقني عقود عدد من لاعبي الفريق البارزين التي ستنتهي مع نهاية الموسم، على غرار المدافع الليبي سند الورفلي، وحارس المرمى أنس الزنيتي، وعبد الرحيم الشاكر، من أجل إقناعهم بتمديد مقامهم مع الفريق “الأخضر”.

ويمر نادي الرجاء بأزمة مالية خانقة ستضطر رئيس النادي إلى بذل مجهود كبير لإقناع عدد من اللاعبين بتجديد عقودهم، لا سيما وأن هناك العديد من الفرق الوطنية والعربية التي ترغب في الاستفادة من خدماتهم، بداية من الموسم الكروي المقبل.

يُشار إلى أن الفريق “الأخضر” قد ضمن منحة مالية مهمة بعد وصوله إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ويسعى إلى التتويج بهذا اللقب العربي، الأمر الذي سيُنعش خزينة النادي، ويساهم في تدبير العديد من الأمور المالية، أهمها صرف مستحقات اللاعبين العالقة في ذمة النادي، وتجديد عقود ركائز الفريق.