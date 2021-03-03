الكسكس المغربي يلقى إقبالا كبيرا بمتاجر إسرائيل

تداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورا للكسكس المغربي، مشيرين إلى أنه معروض للبيع بالمتاجر الإسرائيلية الكبرى، ويعرف إقبالا كبيرا من طرف محبي أكلة الكسكس.
ونشرت صفحة “فيسبوكية” إسرائيلية صورة للكسكس المغربي، مشيرة إلى أن “مذاق المغرب في إسرائيل! كسكس مغربي يُباع في إسرائيل، هناك إقبال على المنتجات المغربية”.
وأوردت الصفحة ذاتها، في تعليقها على الصورة التي لقيت تفاعلا كبيرا بالتعليقات والإعجابات، أن “هناك تعاونا متبادلا بين إسرائيل والمغرب متنوع المجالات، منها في التجارة والزراعة”.
وجاء في تعليق لأحد النشطاء باسم مصطفى ملاك: “تحية حب وأمن وسلام إلى إسرائيل من المغرب.. إسرائيل دولة شقيقة وعزيزة لم تعاكسنا أبدا في وحدتنا الترابية، فتحية حب لليهود المغاربة”.
وعلق آخر باسم سعيد أحبوب بالقول: “تحية من المغرب، وحفظ الله الشعب الإسرائيلي الطيب والحكومة الإسرائيلية، ونعم لتطبيع الدول مع إسرائيل، وأتمنى أن يتم التعاون في جميع المجالات”.
الكسكس الأكلة الأمازيغية الضاربة في تاريخ شمال افريقيا العريق
على المغرب تقوية العلاقة مع إسرائيل و إمارات ..هاد جوج غادي يكون معاهم الخير لأنهم حاليا كلمتهم عندها قيمة في كل بقاع العالم.
كل مخلوق له الحق في هذه الحياة ,تحية وتقدير للشعب الاسرائيلي والفلسطيني. والسخط كل السخط على النظام الجزائري.
من المتداول قول دولة شقيقة و دولة صديقة.
و يقال: دول شقيقة للدول التي يجمعنا بها الاسلام و دول صديقة للتي تجمعنا بها علاقات ودية متينة.
مثلا: السعودية دولة شقيقة و صديقة.
الجزائر دولة شقيقة شئنا أم أبينا و شاؤوا أو أبوا و لكنها ليست صديقة في الوقت الراهن.
فرنسا دولة صديقة و ليست شقيقة.
اسرائيل ليست دولة شقيقة و لا تعتبرنا أشقاء لها. قد تكون دولة صديقة عند البعض و لكنها ليست شقيقة.
الشقيق هو الأخ و يقصد به في العلاقات الأخوة المبنية على الاسلام: “انما المؤمنون اخوة”.
رجاء صححوا المصطلحات فالفيسبوك ينشر ثقافة رديئة مغلوطة.
يجب تعزيز العلاقات مع إسرائيل في كل المجالات هي دولة الوحيدة الصديقة والتي يعتمد عليها…جاليتنا بها 2 مليون يهودي مغربي تكفي لتعزيز كل العلاقات يجب أن نعرف أكبر عدو جنبنا ويدعي الإسلام هو الجزائر يجب تغيير سياسات تجاه كل دول العالم هذا وقت المغرب ليكون قوة ظاربة في المنطقة والقارة والعالم كله..
الله الوطن الملك