الكسكس المغربي يلقى إقبالا كبيرا بمتاجر إسرائيل

تداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورا للكسكس المغربي، مشيرين إلى أنه معروض للبيع بالمتاجر الإسرائيلية الكبرى، ويعرف إقبالا كبيرا من طرف محبي أكلة الكسكس.

ونشرت صفحة “فيسبوكية” إسرائيلية صورة للكسكس المغربي، مشيرة إلى أن “مذاق المغرب في إسرائيل! كسكس مغربي يُباع في إسرائيل، هناك إقبال على المنتجات المغربية”.

وأوردت الصفحة ذاتها، في تعليقها على الصورة التي لقيت تفاعلا كبيرا بالتعليقات والإعجابات، أن “هناك تعاونا متبادلا بين إسرائيل والمغرب متنوع المجالات، منها في التجارة والزراعة”.

وجاء في تعليق لأحد النشطاء باسم مصطفى ملاك: “تحية حب وأمن وسلام إلى إسرائيل من المغرب.. إسرائيل دولة شقيقة وعزيزة لم تعاكسنا أبدا في وحدتنا الترابية، فتحية حب لليهود المغاربة”.

وعلق آخر باسم سعيد أحبوب بالقول: “تحية من المغرب، وحفظ الله الشعب الإسرائيلي الطيب والحكومة الإسرائيلية، ونعم لتطبيع الدول مع إسرائيل، وأتمنى أن يتم التعاون في جميع المجالات”.