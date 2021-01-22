"الكوطا".. جريمة سياسية ضد الشباب

شارك الزعيم الراحل علال الفاسي، وهو أكبر معارض للظهير البربري، في تأسيس كتلة العمل الوطني سنة 1934 وعمره لا يتجاوز 24 سنة، وبعدها بسنتين أسس أول نقابة للعمال في المغرب..أما الزعيم المهدي بنبركة فقد كان أصغر الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال وعمر لا يتجاوز 24 سنة أيضا، بل إنه أصبح في ظرف وجيز رئيسا لأقوى حزب في المملكة، وهو حزب الاستقلال.
إنهما نموذجان من الشباب الذين ولدوا في القرن الماضي، والمؤكد أنهم لم يكونوا يمتلكون الوسائل نفسها التي يمتلكها شباب اليوم من حيث القدرة على التواصل واستهداف الجماهير الشعبية؛ لكن المفاجأة حصلت فعلا، فبعد مرور حوالي 100 سنة على ميلاد الفاسي وبنبركة، ظهر جيل من “شباب الرخاء” الذين يطالبون دون خجل بولوج البرلمان عن طريق الريع السياسي المتمثل في “الكوطا”.
و”الكوطا” معناها باختصار تشريع قوانين استثنائية لفسح طرق استثنائية أمام فئات معينة لولوج المؤسسة التشريعية، بغض النظر عن علاقتها بجمهور المنتخبين. ولكم أن تتصوروا مصير شباب من هذا النوع في الأحزاب المغربية العريقة، حيث كانت المنافسة على أشدها على مجرد الحصول على العضوية في “خلية” أو “فرع محلي”.. فقد كانت العضوية في الحزب “شرفا” للسياسيين الصغار، في مواجهة الأساتذة الكبار.. وقتها كان العمل السياسي تطوعيا، ولا مجال للحصول على تعويضات الفندق والإقامة والتنقل وتكاليف صياغة أوراق النقاش..
“كُن اِبنَ مَن شِئتَ واِكتَسِب أَدَباً/ يُغنيكَ مَحمُودُهُ عَنِ النَسَبِ..فَلَيسَ يُغني الحَسيبُ نِسبَتَهُ/ بِلا لِسانٍ لَهُ وَلا أَدَبِ”، هكذا كانت السياسة، ولم يكن بإمكان أي شاب تحقيق أي انتصارات تنظيمية دون التسلح بالعلم، وفن الخطابة. ومن يقول إن المغرب كان بلدا للرجال فقط عليه أن يقرأ عن شابات الأمس في بلاد فاطمة الفهرية التي أسست “جامع القرويين” وما أدراك ما القرويين، فبمغرب الأمس كانت إحداهن هي المرحومة ثريا الشاوي، التي نجحت في امتحان قيادة الطائرة وعمرها لا يتجاوز 16 سنة.. بل إن من بين الموقعين على وثيقة المطالبين بالاستقلال “شابة” تسمى مليكة الفاسي..
دعكم من القوانين الانتخابية، ووسائل التمكين، والتشريعات كلها.. وانظروا أيها الشباب الأنيقون اليوم إلى مغرب الأمس، مغرب المبادئ النضالية، ومغرب مسابقة ملكة الجمال..والتحرر، والسينما والبحر والراديو والتلفزيون.. صحيح أن مغرب الأمس لا يقارن مع مغرب اليوم من حيث الرفاهية، لكن هذه الرفاهية لا طعم لها إذا لم تكن مؤطرة بمشاركة سياسية فاعلة وبشباب منغمس في هموم الوطن..هل يعقل أن شباب الأمس ساهموا في تحرير المغرب بينما يساهم شباب اليوم في تزكية الريع؟.
أخي المواطن أختي المواطنة، إن كل حديث عن “الكوطا” هو بدعة سياسية، وانتهازية مقيتة تؤسس لـ”جيل الفراغ”، وتؤسس لمزيد من الاحتكار السياسي في يد “الأقلية الشائخة” التي تسود وتحكم داخل الأحزاب، مستفيدة من تسابق الشباب على الفتات. إن تزكية الريع لا تساهم بأي حال من الأحوال في بناء الأوطان، ولا يصح إلا الصحيح مهما كانت المبررات.
وأخيرا، إن إعطاء تمثيلية للشباب على المقاس في المؤسسات التشريعية هو الخطر عينه، لأن عدم وجود الشباب في الأحزاب هو مقدمة لوجودهم في الشارع، أما أولائك الشباب الذين يتحدثون باسم الشباب وليست لهم علاقة بالشارع، بل بأولياء نعمتهم.. فهم “أشد خطورة”، لأنهم يساهمون في إخفاء معالم جريمة ضد الشباب.
أغلبية الشعب المغربي ضد الريع السياسي..الكوطا..سواء ارتبطت بالشباب أو بالنساء…الجميع سواسية أمام القانون ويبقى الفيصل هو المواطن الذي يصوت…مع ضرورة وضع قوانين واضحة على اعتبار أن مهمة البرلماني عمل تطوعي وليس وظيفة..ليس هناك لا تقاعد ولا امتيازات ولا هم يحزنون…ومن أراد أن يترشح ضمن هذه الشروط فمرحبا..ومن أراد الوظيفة فما عليه إلا اجتياز المبارة..
الكوطا تخربيق. كل واحد يعري على كتافو و للي بغاوه الناس هو الذي سيرسو عليه الاختيار. اجتهادات باطلة وطبقة سياسية فاسدة همها توزيع الكعكة بكل الطرق الممكنة.
ما يؤسف له ان شباب الكوطا لا يطلعون على المقالات التي تعري الواقع المرير كمثل هذا القال
الكوطا جريمة سياسية في حق الوطن و الديمقراطية. الكوطا ضد الانتخابات.
الكوطا ريع سياسي و مصيبة.
و كوطا النساء (المناصفة ) ما محلها من الاعراب؟ نعم اذا افرزتها صناديق الاقتراع
ليس مقبولا قط في الوقت هذا، ألذى مضى على استقلال البلاد اكثر من ستين عاما، أن يبقى الشان العام حكرا على الشيوخ والذين بلغوا في العمر عتيا. نرحب بكل الطبقات السنية ، كما نرحب بالذكور والنساء. المهم هي الكفاءة،ثم الكفاءة، الضمير النقي حب فعل الخير، ونكران الذات.،ومخافة الله. عامل السن ليس بمنطقي مع الاجيال القادمة .العمل والقانون هما الحكمان في مغرب الغذ….
السياسة تكوين وتمارين في المدارس الحزبية والتنظيمية حتى يصبح متاهلا اما الان شأنهم شأن الشيوخ اي تكوين واي مستوى
عندما يقدم حزب شخص من الحزب إلى الواجهة بل إلى الهاوية كمتال لما حصل في حزب الحصان واحد إلى الاستزوار وسقط بأسرع وقت وبدون حياء يتقدم الانتقاد امين حزبه
وموضوع الشباب يذكرني بالنساء البرلمانيات اللواتي يطالبن بولاية اخرى دون اللجوء إلى صناديق الاقتراع عار عار …
الأحزاب المغربية عجزت عن خلق شبيبات حزبية مؤطرة،؟ فلجأت الآن للطريق السهل؟ ألا هو شباب الكوطا!!! إنه ريع لأبناء المحظوظين؟ ماذا ننتظر من أحزاب عقيمة ، إلى هذا الحد، ماذا ننتظر من بعض المرشحين؟ الذين يدفعون المال للحصول على تزكية؟؟؟؟ وفي حال الحصول على بعض المقاعد يبدأ اللبيع والشراء، والتصويت لمن دفع أكثر؟ فلا حزب ولا مرجعية ولا برنامج،؟ بل النصيب من الكعكة هو المتحكم،؟؟ نتمنى لمغربنا أن يشرق عليه غد افضل،،
الظرفية الزمنية التاريخية لعلال الفاسي و المهدي بن بركة كشابين وفاعلان سياسيان ،ليست بالظرفية الحالية تماما ،ولا مجال للمقارنة أبدا حسب ما يمليه عقلي وضمير ي،لذا أصبح بالمنطق والموضوعية لا للكوطا ثم لا للكوطا ثم لا للكوكا ولا للشباب ولا للنساء شباب القرن الماضي فخر واعتزاز وطنيا ومواطنة قيم واخلاق عزة النفس ،أما شباب ونساء اليوم ولا أعمم هم وهن اصحاب وصاحبات الموضة الغربية .
مكين لاكوطا ولابوطا….الى خص يكون هو المقاطعة الشاملة..