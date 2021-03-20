هشام الدميعي يعود إلى تدريب الكوكب المراكشي

هشام الدميعي يعود إلى تدريب الكوكب المراكشي
صورة: أرشيف
السبت 20 مارس 2021 - 22:31

وقع الإطار الوطني هشام الدميعي عقدا رسميا مع المكتب المديري لنادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم لقيادة الفريق، الذي يلعب خلال الموسم الحالي في القسم الوطني الثاني، بعدما قدم المدرب محمد الكسير استقالته بالتراضي.

وسيقوم الدميعي ابن فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم بهذه المهمة، رفقة عزيز الزبدي مساعدا، وعبد الحق السكراتي معدا بدنيا، وأحمد فونكة مدربا لحراس المرمى، وفق عقد حددت له أهداف تتمثل في إنقاذ ممثل مدينة مراكش.

وتُعلق على عودة الدميعي، الذي قبل عرض المكتب المديري في مرحلة شتاء الإياب، آمال كبيرة من طرف المسؤولين والجمهور المراكشي، بعد توالي النتائج السلبية لـ”فارس النخيل” خلال مرحلة ذهاب البطولة، التي طوحت به إلى مؤخرة الترتيب العام برصيد 13 نقطة فقط.

وينتظر أن يخوض الدميعي وطاقمه التقني أول حصة تدريبية مع الكوكب المراكشي، الأحد، بالتركيز على الجانبين النفسي والتقني، تحضيرا لمرحلة إياب البطولة.

وتمكن المكتب المديري للكوكب المراكشي، برئاسة رضوان حنيش، من إقناع الدميعي، الذي كان قد رفض قيادة “فارس النخيل” صيف ذهاب هذا الموسم.

الكوكب المراكشي المكتب المديري فارس النخيل هشام الدميعي

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