الكونغرس الأمازيغي يطالب نظام الجزائر بإطلاق سراح قادة "حركة القبايل"

تواصل السلطات الجزائرية حملة الزج بقيادات الحراك الاحتجاجي الذي تشهده منطقة القبايل في الجزائر، حيث طال الاعتقال زعيم فرحات مهني، رئيس الحركة من أجل تقرير المصير بالقبايل، الذي تم توقيفه في العاصمة الفرنسية باريس.

وقبل توقيف فرحات مهني، اعتقلت السلطات الجزائرية لوناس حمزي، عضو حركة تقرير المصير في منطقة القبايل، حيث لا يزال يقبع رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي في سجن القليعة، بعد إحالته على قاضي التحقيق في محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة.

الكونغرس العالمي الأمازيغي ندد باستمرار السلطات الجزائرية في استهداف نشطاء حراك القبايل، مطالبا بإطلاق سراحهم وسراح باقي المعتقلين السياسيين في الجزائر، مفندا التهم التي يزج بها بقياديي حركة تقرير المصير بالقبايل في السجون.

وقالت الهيئة المعنية بالدفاع عن حقوق الأمازيغ، والتي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا، إن المعلومات التي بحوزتها تفيد بأن الحركة من أجل تقرير المصير في القبايل تشتغل بالوسائل السلمية التي يتيحها القانون الجزائري من أجل تحقيق التغيير، ولا تستهدف الإخلال بالأمن القومي للجزائر.

جاء ذلك كرد على تهمة “تقويض الوحدة الوطنية وتنظيم حركة تمرد”، التي يتابع بها لوناس حمزي أمام القضاء الجزائري، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام، بمقتضى المادة 77 من قانون العقوبات الجزائري.

ولجأت السلطات الجزائرية إلى متابعة قياديي الحركة من أجل تقرير المصير في القبايل بالتهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، من أجل ثنيهم عن قيادة الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة منذ شهور والتي تواجه بالقمع والاعتقالات.

وندد الكونغرس الأمازيغي بالتهم التي يتابع بها قياديو حراك القبايل، معتبرا إياها “تهما خطرة للغاية”، حيث يواجه المتهمون بأقصى العقوبات، مشيرا إلى أن الحركة من أجل تقرير المصير تسعى بأشكال سلمية إلى تحقيق ما هو منصوص عليه المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر والدستور الجزائري الذي ينص في المادة 32 على الحق في الحراك السلمي.

وأكدت الهيئة المذكورة أن لوناس حمزي ما كان ليعتقل لو كان القضاء الجزائري مستقلا؛ “لأنه عبر فقط عن رأيه السياسي”، مطالبة بإطلاق سراحه دون قيد أو شرط، وإطلاق سراح باقي معتقلي الرأي في الجزائر.

وانتقد الكونغرس العالمي الأمازيغي بحدة الحكومة الجزائرية، متهما إياها بنهج خيار العنف الممارس عبر قوات الأمن، وتلفيق الأكاذيب ضد سكان منطقة القبايل وضد جميع الأمازيغ المدافعين عن حقوقهم وحرياتهم.