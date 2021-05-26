اللجنة التأديبية بنادي الرجاء تستمع لإفادة الورفلي

مثل الدولي الليبي سند الورفلي، مدافع نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، خلال الساعات القليلة الماضية، أمام اللجنة التأديبية للفريق “الأخضر”، للاستماع إليه بخصوص الأسباب التي دفعته إلى التخلف عن المباراة التي جمعت “النسور” بنادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، لحساب إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح الورفلي خلال جلسة الاستماع، حسب ما أكدته مصادر مطلعة لهسبورت، أنه لم يعلم في البداية بأن لسعد الشابي، مدرب الفريق”الأخضر”، قد وجه إليه الدعوة لتعويض عبد الرحيم شاكر، زميله في الفريق.

ووفق المصادر نفسها، فإن المدافع الليبي أكد للجنة التأديبية أنه علم بالأمر بشكل متأخر، وحاول تلبية الدعوة قبل أن يرفض المدرب عودته، مشيرا إلى أنه فعلا أخطأ؛ لكنه لم يقصد التخلف عن تدعيم تركيبة “النسور”، واضعا ما حدث في خانة “سوء التفاهم” على حد قوله.

واستأنف الورفلي، أمس الثلاثاء، تداريبه مع المجموعة، استعدادا للمواجهة التي ستجمع الفريق “الأخضر” بمضيفه شباب المحمدية غدا الخميس، لحساب منافسات الجولة الـ20 من “البطولة برو”؛ غير أن قرار الاعتماد عليه من عدمه سيعود إلى المدرب لسعد الشابي، الذي امتعض من التصرف الأخير للورفلي.

وكان المدافع الليبي قد أحدث، خلال الأيام القليلة الماضية، ضجة، بعد أن رفض دعوة مدرب الرجاء، إذ استدعاه لتعويض عبد الرحيم شاكر، بعد أن شعر الأخير ببعض الآلام في الحصة التدريبية الأخيرة، قبل موقعة أورلاندو بيراتس؛ غير أن الورفلي لم يستجب لدعوة مدرب “بطل المغرب”، في الوقت الذي غاب الحافيظي عن الفريق في المباريات الماضية بسبب الإصابة.

يشار إلى أن مباراة الرجاء ومضيفه “الفضالي” ستجرى، غدا الخميس، على أرضية ملعب البشير بمدينة المحمدية، بداية من الساعة التاسعة والنصف مساء.