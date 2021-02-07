اللقاح وإشكالية الذات والآخر

“الغرب يخترع، ونحن ننتظر فتوى استخدام الاختراع” عمر العبداللات (رسام أردني)

في غمرة الانشغال بمسألة اللقاح ضد كوفيد-19، وهو الانشغال الذي بدا فعليا منذ أن بدأ الفيروس في غزو بلاد العرب والمسلمين، صرنا نتسقّط أخبار هذا الفيروس اللعين ونتابع مجريات الحرب التي شنّها على بني الإنسان في مشارق الأرض ومغاربها، وظل أطباؤنا وعلماؤنا يقصفوننا بمستجدات الأبحاث المنجزة وراء البحار عن ماهية هذا الكوفيد وعن الجهود العلمية المبذولة في أفق إيجاد لقاح يقي من خطره، ما دام أن مسألة وجود الدواء الفعال ما زالت سابقة لأوانها.

نحن في المغرب كان منتهى اجتهادنا أننا صنعنا الكمامات ونجحنا في تصديرها حتى للبلدان المتقدمة، وصرنا نفتخر بهذا المنجز “التاريخي” لدرجة أن البعض حاول أن يوهمنا بأن جنّي العلوم الراقد في أتون حضارتنا العربية الإسلامية قد استفاق من سباته العميق وخرج من قمقمه، وأننا سنطاول باقي الأمم في السبق العلمي والإنجاز الطبي، لكن هيهات هيهات! كذلك الأمر حينما عيّن الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” العالم المغربي “منصف السلاوي” رئيسا للجنة الطبية التي عهد لها بإيجاد اللقاح المضاد لكوفيد، اجتاحتنا حميّا النخوة والتباهي والفخر، وكان ذلك مظهرا من مظاهر التمركز حول ذات مغلوبة على أمرها وأمة منكفئة على نفسها ما زالت تعيش في جلباب الماضي المجيد، أمّا حين شرع الدكتور “الفايد” في تقديم بعض الوصفات المستخلصة من الأعشاب كعلاج وقائي ضد الوباء، فقد أصبح مادة للتندر وانهالت عليه السخرية من كل حدب وصوب، وتلك صورة أخرى لذاتنا المشروخة المسكونة بالأعطاب.

وبقينا بعدها في ظل هذا الواقع الأليم نترقب أن تأتينا الأخبار السعيدة عن اكتشاف لقاح يكفينا شر هذا الفيروس الذي قلب حياتنا رأسا على عقب. وهكذا بدأ سيل الأخبار ينهمر من الصين، بريطانيا، فرنسا والولايات المتحدة، ما بين قصاصات الأنباء والمقالات والتحقيقات الصحفية المكتوبة والمسموعة والمرئية، تضاربت المعطيات والأرقام والتواريخ، وفي كل مرة نسمع عن تاريخ لخروج اللقاح إلى أرض الواقع، ثمّ جاء النبأ السعيد: اللقاح موجود ومتوفر، وبلادنا ستنال حصتها قريبا وسنكون من أول الدول التي ستحوزه، وبقينا لأشهر ننتظر الذي يأتي ولا يأتي، وفي الأخير أتى.

ولأننا أمّة تقتات على جهلها ارتفعت موجات التشكيك في نجاعة هذا اللقاح، بل إن هناك من اعتقد جازما أن الفيروس منشأه الغرب واللقاح تم صنعه هناك للحدّ من النسل لأن الأرض تكاد تضيق بساكنيها، ومن قائل: إن من أخذ اللقاح سيموت بعد سنة، أو عشر سنوات أو حتى بعد عشرين سنة. وفي الجهة المقابلة ارتفعت أصوات المدافعين عن اللقاح وجدواه، وكأن كل همّهم إقناع المشككين بفعاليته وعدم خطورته، ثمّ جاءت مرحلة البدء الفعلي لإجراء التلقيح، فتقاعس عن أخذه البعض، فيما تحفز آخرون لبسط أذرعهم لتلقيه، بل إن شرذمة من المواطنين تهافتت وتحايلت على أخذه بدون وجه حق لتفتح بعدها موجة التوقيفات والمتابعات القضائية. هكذا استطاع هذا الكوفيد أن يبلبل حياتنا ويفرّقننا شيّعا وفرقا ونحلات.

اسمه كوفيد-19، وفي أواخر القرن 19م المتزامن مع ما يسمونه عصر النهضة العربية، أثار مفكر إصلاحي اسمه “شكيب أرسلان” سؤلا مطرقيا: لماذا تقدّم الغرب وتأخر العرب والمسلمون؟؟

وبعد مضي أكثر من قرن، جرّبت خلاله الدول والشعوب العربية مرارة وقهر واستغلال الاستعمار الإمبريالي، ما زال سؤال شكيب أرسلان لم يفقد راهنيته، بل انه بدأ يُطرح بقوة، وهذا معناه أننا نحن العرب المسلمون بقينا في مكاننا لم نتزحزح عنه: دول قُطرية متخلفة، لا تستطيع الانفكاك ولا التحرر من نسق التبعية البغيض، فيما أمم أخرى استوعبت الدرس وحققت حداثتها من خلال المراهنة على العلم والتعليم ومحاربة كل صنوف الجهل والتجهيل…

وبالعودة إلى “شكيب أرسلان” نستحضر تشخيصه للواقع العربي الإسلامي في نهاية القرن 19، حيث يقف على أسباب تأخر المسلمين ويلخصها أساسا في: الجهل، والعلم الناقص، وفساد الأخلاق، وتشجيع العلماء الفاسدين، وسكوتهم على الضلال والطغيان.. يقول: “هذا والعامة المساكين مخدوعون بعظمة عمائم هؤلاء العلماء وعلو مناصبهم، يظنون فتاواهم صحيحة وآراءهم موافقة للشريعة، والفساد بذلك يعظم، ومصالح الأمة تذهب، والإسلام يتقهقر والعدو يعلو ويتنمر”

ما الفرق بين الأمس واليوم؟ أترك الجواب معلقا وأكتفي بأن أنقل لكم المشهد الأخير: ها نحن نلهث وراء الحصول على لقاح مضاد لكوفيد-19، قد يرحل كوفيد غدا أو بعد غد، لكن الأكيد أن فيروسات أخرى ستحلّ بين ظهرانينا والأكيد أننا حينها سنهرول إلى الآخر (الغرب) المتقدم/ العالم، كي نستجدي منه لقاحا جديدا.

يا لهواننا !ويا لتعاستنا !ويا لخيباتنا !

ألم ندرك بعد أن اللقاح الحقيقي الذي نحن في أمس الحاجة اليه دائما وأبدا هو اللقاح ضد الجهل؟ ألم يقل ربّ العزة: “قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ” (الزمر: 9) وقال أيضا:

“يرفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ” (المجادلة:11).

تبّا لأمّة ما تني تتبجح بأنّها “أمّة اقرأ”، وإن هي في الحقيقة إلا أمة يصدق عليها قول المتنبي: “يا أمة ضحكت من جهلها الأمم”.