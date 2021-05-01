الماريشال ليوطي يستمر في منع "غير المسلمين" من دخول مساجد المملكة

“ممنوع لغير المسلمين”؛ تنتصب العبارة المكتوبة بالعربية والفرنسية والإنجليزية في مدخل مسجد ملينة وسط مدينة الرباط، وتَعني أنّ من ليس مسلما غير مسموح له بالدخول إلى هذا المسجد.
عند الباب الرئيسي لمسجد السُّنة أيضا توجد لوحة تحمل عبارة بالمعنى نفسه، وثمّة جمل بهذا المضمون منقوشة عند أبواب مساجد كثيرة في المملكة، خاصة في المدن السياحية.
تبدو عبارة “ممنوع لغير المسلمين” متنافرة مع التوجه الذي ينهجه المغرب لتكريس التعايش بين الأديان، لكن الغريب في الأمر هو أن بلدانا إسلامية لا تمنع غير المسلمين من دخول المساجد، بينما اختار المغرب منْع أي شخص لا يدين بدين الإسلام من تخطي أعتاب مساجد المملكة.
وبالعودة إلى أصل هذا القرار، نجد أنه لا يستند إلى أي سند شرعي، بل هو نتاج قانون وضعي لم يأْت به المغاربة، وإنما سنّه المقيم العام الفرنسي الماريشال “ليوطي” إبان استعمار فرنسا للمغرب.
يوضح محمد عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الدراسات الإسلامية، أن قرار منع غير المسلمين من دخول المساجد في المغرب، “هو واحد من مآسي (السياسة الإسلامية) التي أنتجها الماريشال ليوطي”.
ويضيف رفيقي، في تصريح لهسبريس، أن ليوطي كتب إلى السلطات الفرنسية، عندما كان مقيما عاما لفرنسا بالمغرب مطلع القرن العشرين، يطلب الإذن بوضع “سياسة إسلامية” يتقرب بها إلى الشعب المغربي، حتى يتفادى الاصطدام معه كما وقع في تجربة استعمار الجزائر.
منْع غير المسلمين من دخول المساجد ليس فقط يتعارض مع قيم التعايش والتسامح التي اتخذها المغرب منهجا في تدبير المجال الديني، بل إنه يتعارض حتى مع الأدبيات الإسلامية التي لم يَردْ فيها ما يفيد ذلك.
ويستند بعض الفقهاء الذين يروْن عدم جواز دخول غير المسلمين إلى المساجد إلى الآية “يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجَسٌ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا”، غير أن هذه الآية خاصّة بالمسجد الحرام دون سواه من المساجد، وفق آراء فقهاء آخرين.
ويوضح محمد عبد الوهاب رفيقي أنّ السيرة النبوية حافلة بما يُثبت أن غير المسلمين لم يكونوا يمنعون من دخول المسجد في عهد النبوة، حيث ورد أن الرسول ربط ثمامة بن أثال، وهو أحد زعماء المشركين، قبل إسلامه إلى سارية في المسجد النبوي بعد أسْره، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يكن مطروحا في المغرب قبل سنّ ليوطي لـ”السياسة الإسلامية”.
ويرى رفيقي أن الإبقاء على قرار منع غير المسلمين من دخول المساجد، “ليس منطقيا ولا مقبولا ونحن نتحدث عن التعايش والتسامح”، مضيفا: “لا يُعقل أن أدخل إلى كنيسة أو معبد يهودي بينما يمنع غير المسلمين من دخول المساجد”.
وينبّه المتحدث إلى أنّ ما ينبغي فعلا هو أن تُفتح أبواب المساجد لغير المسلمين، لكي يطّلعوا على ما تتميز به من معمار وما يُقام فيها من طقوس دينية من أجل التعرف أكثر على المسلمين.
جوز دخول الكافر الى المسجد إذا كان هناك مصلحة، أما إذا لم يكن هناك مصلحة فلا حاجة إلى دخوله المسجد.
توجد قوانين أخرى سنها ليوطي و لا يزال المغرب يعتمدها في القانون الجنائي مثل “سجن من أفطر رمضان” و الآن أصبح الكثير من المغاربة يظنون أن هذا حكم شرعي منبثف من القرآن و السنة.
السلام عليكم
حتى المساجد ستحولونها لبضاعة تباع وتشترى في الزيارات والجولات لفائدة السياح.
لا مانع من دخول سائح يريد اكتشاف الإسلام، لاكنهم سيدخلون غير طاهرين من الجنابة وربما ثملا ،ونسائهم حائضات.
أتذكر أني أردت دخول مسجد الحسن الثاني في الدارالبيضاء دون وقت الصلاة فتم منعي، السياح الأجانب تم إدخالهم والمسلمون ممنوعون من الدخول!!!!؟؟؟؟
أصبحت الصلاة والعبادة عند رفيقي وأمثاله طقوس.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
على الدولة ان تعرف قيمة السياحة وما كانت تمنحه للبلاد من عملة صعبة ومن تشغيل الملايين وهم الان في حيرة من امرهم مع استمرار فيروس كورونا يحصد الارواح عبر العالم . يجب من الان على وزارة السياحة والداخلية والحكومة بصفة عامة ان تعمل على تجديد وتغيير فهمنا للسياحة . فدول العالم كلها اصبحت تهتم بالقطاع السياحي واذا لم نجدد تفكيرنا وتغيير عقليات البعض المتشددين من داخل الدولة .فقطار السياحة سيهرب عنا وستبقى المنجزات السياحية التي نشيدها بدون جدوى .فمثلا حاليا ما معنى المقاهي والمطاعم ومتاجر بيع الخمر مغلقة بالنهار خلال رمضان . اليس من العيب ان نفكر في الاف من الافارقة الذين هم من ديانات اخرى ولهم اقامة ببلادنا وايضا الاف من الغربيين المقيمين ببلادنا والذين يلجؤون الى شراء ما يحبذون قبل رمضان وعليهم قبول فكرة ان عليهم احترام رمضان لذا عليهم هم ايضا ان يصوموا عن شرب فنجان قهوة او جعة لان المقاهي والمطاعم مقفة والحانات ايضا . وبما انني ازور دوما قصبة الاوداية فهناك ايضا مسجد قديم مكتوب ببابه ممنوع على غير المسلمين ولطالما اجد سياح يركزون على هذه اللوحة وياخذون صور لها لحملها معهم
الرخصة التي تمنح لباءعي الخمور في المغرب مكتوب فيها البيع لغير المسلمين
إذا كان المسلم يدخل لأداء الصلاة وقراءة القرآن والاستماع للدروس، فلماذا يدخل غير المسلم المسجد هل لشرب الخمر أو الرقص أو لعب الورق أو الاستماع إلى الأغاني أم ماذا ؟
هذا تمييز ترعاه الدولة وهو قرار يجب مراجعته قبل أن ينقلب عليها وتتهم أنها دولة عنصرية
مسجد الحسن التاني يدخله السياح الغير مسلمين و الله أعلم
لن تستعمر أي بلد ،و لن تنهار أي حضارة ،الا باستخدام
الخونة و العملاء و المنافقين ،
فالخونة و العملاء ،الفكرين و الافتصادين سوسة يجب
تنضيفها و ازالتها و الا انهار نسيج المجتمع و أصبحت
كل قيمه تخترق شيئا فشئيا حتي ينهار ، فتري الخونة
يغيرون امكنتهم و احوالهم و يكشفون القناع،.
فاحدروهم
يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما حوله من الحرم كله ؛ لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) سورة التوبة 28 ، أما غيره من المساجد فقال بعض الفقهاء يجوز لعدم وجود ما يدل على منعه ، وقال بعضهم لا يجوز قياساً على المسجد الحرام .
والصواب جوازه لمصلحة شرعية أو لحاجة تدعو إلى ذلك : لسماع ما قد يدعوه للدخول في الإسلام ، أو حاجته إلى الشرب من ماء في المسجد أو نحو ذلك
فإذا طلب بعض الكفار أن يدخلوا المسجد ليروا كيف يصلي المسلمون وليس بهم ما يُقذّر المسجد أو يكونوا من النساء المتبرجات وما شابه ذلك من الموانع فلا بأس أن ندخلهم ويجلسون خلف المسلمين يشهدون صلاتهم ، والله أعلم
موقع اسلام سؤال وجواب
لأن المسجد مكان مقدس وهو بيت الله ومكان للعبادة وليس مكان للسياحة ومن يدخله يجب ان يكون طاهرا . فمن يدين بدين غير الإسلام هو نجس لا يدخل المسجد حتى يتطهر ويكون مسلما غير ذلك من الٱراء فهي باطلة إنتهى الكلام
من قلة الآدب أن يُكتب اسم الرسول دون ذِكر صلى الله عليه و سلم ! فالصلاة و السلام على رسولنا الكريم.
نقطة ثانية لتصحيح ثقافتكم : كفاكم استهزاءً بألعوبة التعايش بين الأديان… فالدين واحد و الرب واحد، ليس هناك أديان بل هناك شرائع سنها الله لبعض الأمم. أما الدين، فهو دين الإسلام.
اللهم آهدنا أجمعين و احفظنا في ديننا
الرسول صلى الله عليه وسلم و ليس فقط الرسول .. و مرة أخرى جيب اقول علماء و ليس ما تسميه ” باحث في ال… ” اسي الباحث
اخي الكاتب للمقال اني متفك معك خصوصا المساجد الاترية كمسجد جامعة القرويين بمدينة فاس لايسمح لغير المسلمين بالدخول مع العلم ان قاعة الصلاة بعيدة عن الصحن الموجود بقرب الباب . مثلا في تركيا يسمح لغير المسلمين بالدخول الى المساجد بدون حداء ويتقوف الدخول 15 دقيقة قبل آذان كل صلاة.
السلام عليكم
هاد رفيقي حنقز من الطيارة للحمارة، الله يحسن خاتمتنا.
اولا دخول المسجد لغير المسلمين تحدث فيه الفقهاء بتفصيل وادلة شرعية، ولا داعي لذكر نقاشهم واختلافهم، نبقاو مع المذهب المالكي لي مو السائد في بلادنا، والي اختاره المغاربة وارتاحو ليه حكاما وشعبا، مالك رحمة الله عليه، بناءا على استدلال شرعي متين تيقول أن غير المسلم يمنع من دخول المسجد إلا لضرورة عمل، يعني مثلاً شي مهندس او تقني… احتاجينا ليه في مصلحة بيت الله وماكاينش لي يقضي غرض من المسلمين، وماشي اليوطي مول الحكم الأصلي اسسي رفيقي الله يرفق بنا وبك.
اتقو الله فهاد العناوين المضلة، وسولو شي حد من المجالس العلمية الرسمية راه هاد الهضرة كاتنوض الفتنة وتزرع الجهل والتخربيق
المساجد لا يدخلها الا المطهرون والنصارى وغيرهم من دون المسلمين ليسوا مطهرين واحبانا مخمورين فكيف يدخلونها اتقوا الله حتى المساجد تريدون استباحتها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التسامح وروح الإسلام في المعاملات اليومية، منهج حياة، وليست فقط اثاثا وزخرفة، أو مآثر مبهرة.
ماكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من جريد وحصير و رمل وحصى، والناس تدخل افواجا في دين الله.
الاعتناء بجوهر المعاملة في السوق والطريق و ركن السيارة، واحترام الاخر و الرفق بالضعيف، و توقير الكبير، و الاعتناء بالصغير… وما إلى ذلك من مكارم الأخلاق، هي ما يجعل الجميع يعيش بوئام واحترام.
تحياتي للجميع.
هذا ما كان ينقصنا، حتى المساجد تاجرو بها باسم التعايش، اخي تعايشوا لم نقل لكم شيئا لكن احترموا شعائرنا. المساجد أماكن عبادة طاهرة و لا يدخلها سوى المتطهرون، نحن كمسلمين نتوضأ ثم ندخل، و النساء لا يدخلون للمسجد اذا كانو على حيض فكيف يعقل دخول ناس غير مسلمين. المساجد ليست متاحف أو مزارات سياحية.
اختلف العلماء في جواز او تحريم دخول غير المسلم الى المساجد، و حتى من أجازو ذلك فأجازوه تحت شرط أن تكون هناك مصلحة لا أكثر ولا أقل.
يعني ماشي تجيب لي وحدين لابسين من غير هدوم و دخلهم يتساراو ويصوروا في المساجد و الزخرفات تحت مسمى السياحة و تقولي يجوز.
جمعوا راسكم راه بديتو كدخلو فعلا في حرب مع الله، الحلال بين و الحرام بين.
نصيحة لوجه الله الكريم
ولو أن هذا المسمى رفيقي فرضا على صواب فهو ليس موضع ثقة لذى المغاربة فكلامه مردود وغير مقبول ومن الصواب لمثل هاته المواضيع إختيار أهل الإختصاص المشهود لهم بالعلم والورع البعيدين عن الشبهات .
ومن الأقوال المشهورة للأئمة الأعلام كإبن القيم رحمة الله عليه. قال من أفتى بغير علم وأصاب فقد أخطأ .
وشكرا هسبرس على الدروس التي يقدمها الدكتور عبد الواحد وجيه فلمثل هؤلاء نسمع
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28)
يريد رفيقي و أمثاله ان يحولوا بيوت الله من العبادة وطلب العلم إلى وجهة سياحيةوالسبب هو انهم لا يدخولنها ،فلم لا يحولون بيوتهم بيوت سياحة بانواعها و يدعون بيوت الله لمرتاديها
مرحبا بالكل فالمسجد هو بيت الله، إذا لم تكن مسلما وصاحب نية سليمة قم بالإغتسال من الجنابة وادخل صل مع الناس بنية سليمة ولو أراد الله قدف في نفسك الهداية وإن لم تقتنع ليست مشكلة لأن الله من يهدي وعبادة البشر خير له ولا تطلع أو تغرب الشمس! الله الغني!!
الدين الإسلامي والطاعات التي يؤديها المسلمون ليست طقوس بل فرائض وواجبات شرعها الله عز وجل لكل من هداه الله لدين الإسلام دين الحق.
البخيل من ذكرت عنده فلم يصلّ علي.
تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصلي عليه عندما نذكر اسمه عليه صلوات ربي وسلامه.
كنت ذات يوم اتجول رفقة صديق فرنسي في مدينة وجدة ، و طلب مني ان الحث له عننسخة من القرآن الكريم بالفرنسبة مع التفسير. ذخلنا مكتبة و لما مد الفرنسي يده لامساك القرآن سحبها صاحب المكتبة بسرعة و قال لي: لا يجب ان يلمس القرآن لأنه غير طاهر!!!!!!
الفرنسي تفهم الامر رغم عدم منطقيته! فكيف له ان يتعرف على الدين اذا حرم من دراسة القرآن؟
لا حظت كذلك ان الكتبي حكم علي بكوني طاهر ا فقط لانني ابدو مغربيا!!!!