الماص يتعادل مع خنيفرة بـ3 أهداف في كل شبكة

تعادل فريقا المغرب الفاسي مع نظيره شباب أطلس خنيفرة، في لقاء ودي اليوم السبت، بنتيجة 3 أهداف في كل شبكة، خلال المباراة التي جرت بملحق الملعب الكبير لفاس.

واستغل الفريقان توقف البطولة الوطنية، بسبب مشاركة المنتخب الوطني المحلي في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين “شان 2021″، لإجراء المباراة الودية.

وسجل للفريق الفاسي كل من علاء الدين أجراي وياسين واكيلي وحمزة الجناتي؛ في حين جاءت أهداف “الفريق الزياني” عن طريق مصطفى الصهد، وهدفين بالخطأ من لاعبين في “الماص”.