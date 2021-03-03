الماكينة الألمانية والصفعة المغربية..

لأن الدبلوماسية الألمانية مثل الآلة، فقد اعتقدت أن المناورات ستستمر إلى ما لا نهاية.. ولأنها منبهرة بجمالها وقوة نفوذها، فقد كانت تتصور أن المغرب لن يكبر أبدا.. لذلك، كانت تمضي منظماتها في تمويل “الحلقيات” و”النقاشات” و”الخلايا الفكرية” و”غير الفكرية” داخل فضاءات أنيقة، معتقدة أن العقل المغربي جامد في مكانه.. والواقع أن المغرب انتبه، منذ سنوات، إلى معضلة التمويل الأجنبي للأنشطة التي تجعل من الديمقراطية وحقوق الإنسان عنوانا لها؛ لأنه لا يوجد عاقل في هذا العالم يمكنه أن يصدق أن هناك “رسلا للديمقراطية” يتحركون بالمجان في هذا العالم، فقط من أجل سواد عيوننا أو سواد رؤوسنا..
ولأن الألمان، (وكثير منا معجبون بالتجربة الألمانية، والماكينة الألمانية، وأشياء أخرى..)، واثقون من أنفسهم فيما يتعلق بالبرامج الموجهة نحو شمال إفريقيا، فلا أحد كان يتصور أن يصدر عن بلد عريق مثل المغرب قرار مفاجئ من حيث الشكل؛ ولكنه مبني على معطيات وتقارير خطيرة، يؤكد تعليق كافة أشكال التواصل مع سفارة ألمانيا في الرباط.. والسبب حسب اللغة الدبلوماسية، المعروفة بانتقائها للعبارات بعناية متناهية، هو وجود “سوء تفاهمات عميقة حول ما يخصّ قضايا أساسية للمملكة المغربية”.. بل إن المذكرة التي وقعها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، طالبت أعضاء الحكومة المغربية بضرورة “تعليق كل أشكال التواصل والتفاعل والتعاون في جميع الحالات وبأيّ شكل من الأشكال مع السفارة الألمانية وهيئات التعاون الألمانية والمؤسسات السياسية التابعة لها…”..
لنتصور: ما هي أهم قضايا المملكة، بعد قضية الأمن القومي؟ أي مغربي يمكن أن يجيب عن هذا السؤال ببساطة؛ فألمانيا ورطت نفسها في الدعاية للمشروع الانفصالي، وإلا كيف يمكن للمسؤولين الألمان أن يفسروا للمواطنين المغاربة حكاية رفع علم “الجمهورية الوهمية” أمام برلمان ولاية ابريمن، في إطار مناسبة وهمية؟.. كيف سيكون إحساس عشاق ألمانيا ومحبيها في المغرب، وغيرهم من المواطنين، وهم يرون البلد الذي يقتنون سياراته ويشجعونه فرقه ويقبلون على منتوجاته يقوم بالدعاية لمشروع وهمي في الربع الخالي من الجزائر في الصحراء حيث لا طير يطير ولا وحش يسير؟ هل يعقل أن تكون ألمانيا التي في خاطرنا بكل هذا الجفاء؟ ألم يقل الألمان: “حتى الحيتان الكبيرة تفقد قوتها في الصحراء”؟.. في هذه الحالة، ربما فقد الحوت الألماني عقله، بمسايرة السراب، والذي لا يمكن أن يصبح بأي حال من الأحوال ماء..
انتهى عهد الخوف، ومغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، عندما كانت ألمانيا تعتبر كل بلد إفريقي هو بلد متخلف بالضرورة، يمكن استعماره وسلخه وتعذيبه.. ما معنى أن تتطاول ألمانيا على المغرب، بمحاولة فرض نفسها في الملف الليبي كوسيط؟.. وإذا افترضنا أن من حقها ذلك، فما معنى أن تدعو إلى “مؤتمر برلين” كافة الأطراف، بمن فيهم خصوم المغرب، إلى الحضور، دون المغرب الذي يقف وراء “اتفاق الصخيرات” الذي يشكل الأرضية الوحيدة الصلبة في كل ما توصل إليه الليبيون منذ سقوط القذافي؟..
إنه “سوء فهم كبير”، وسوء تقدير للمصالح المشتركة، ومن أراد الوهم عليه أن يسكن فيه… وعلى الرغم من اللغة الدبلوماسية ومقاطعة السفير الألماني في الرباط، فإن الأمر لا يتعدى كونه صفعة على الطريقة المغربية.. في انتظار تحديث “برامج الماكينة الألمانية”، بما في ذلك برامج منظماتها الموازية في المغرب، وهي منظمات كثيرة ومعروفة؛ ولكن ما كل شيء يقال..
عجيب. ألمانيا بذلت النفس والنفيس من اجل ان تتوحد وتسقط حائط برلين تعاكس المغرب في وحدته الترابية…هل احفاد هتلر وجيوشه يحقدون على احفاد الجنود المغاربة الذي لقنوا جنود هتلر درسا في المقاومة والمناورة والصلابة في الحرب العالمية الثانية في اوربا
باراكا من الكروح، المقارنة بين ألمانيا و هذا البلد مقارنة عليلة و قديما قالوا : لا قياس مع وجود الفارق،. و رحم الله من عرف قدره.
مقال فيه من العنتريات الفارغة الشيء الكثير
الدبلماسية المغربية تعرف منعرج منقطع النظير في الآونة الأخيرة، مبدأ الدول الكبرى، إما ان تكون معي أو ضدي، وهذا عين العقل
اظن انه قد تمت صفقة بين المانيا و الجزائر اثناء مدة العلاج الطويلة في المانيا للرئيس تبون..
وللتذكير المغرب واحد الدول التي لم تنصاع الي اوامر المانيا حين امرت باحصاء اليهود الموجودين في المغرب ورفض حينها المغفور له محمد الخامس . الاستجابة لمرسول هيتلر ورجعوا خاءبين . هذا هو المغرل لا يخضع لتعليمات او اوامر خارجة عن سيادته … اذا تمادت المانيا في غيها ما على المغرب الا قطع الاستيراد . كالسيارات مثلا وسنرى .
j ai eu l occasion de visiter ce pays a plusieurs reprises.
c est un pays démocratique et les Allemands sont disciplinés. nous avons des malentendus avec sont gouvernement , il est souhaitable que le notre fasse des efforts pour expliquer notre position . agir de la sorte ne nous mènera pas au résultat voulu , c est le contraire qu il faut craindre .
اضن ان الكرة الان عند الالمان، يجب ان يفكروا جيدا، فمغرب الامس ليس هو مغرب اليوم. الصبر كيدبر.
La politique africaine du Maroc repose sur une approche à la fois réaliste et constructiviste. Elle est réaliste car elle s’efforce de dépasser les clivages idéologiques pour défendre de façon plus rationnelle et pragmatique un certain nombre d’intérêts nationaux, et parce que le système décisionnel est centralisé autour du chef de l’État, ce qui a notamment pour avantage de pouvoir réguler l’action individuelle des opérateurs économiques à des fins de politique étrangère. Elle est constructiviste car elle repose sur la défense d’une identité de rôle à l’échelle internationale.
المغرب لا يريد أن يكون ملعب الخلافات الدولية
المانيا تريد نقود الإقتصادي في افريقيا
وتريد أن تستغل العداء بين النضام الجزائر والشعب المغربي
ليفسح لها طريق بمساعدة جنوب افريقيا
لمنافسة النقود الفرنسي الكبير
والصيني الروسي
والقوى الاقتصادية والعسكرية الامريكية
المغرب لا يستفيد من ألمانيا في أي شيء، ما نستورده منهم بإمكاننا إستيراده من إنجلترا أو فرنسا. هذا القرار جاء متأخر جدا يا السيد بوريطة.
للأسف العاطفة عندنا تغلب على العقل. البعض يريد تطبيق التمغربيت حسب فكره الضيق. كل من خالفنا في ملف الصحراء نقطع علاقتنا به. وفي الاخير لا نجد سوى دويلات أفريقية بجانبنا.. الدبلوماسية المغربية في حاجة لشخصية مثل الوزير السابق بن عيسى..
oui c”est un contraire mais les choses comme ça ça marchent elles en contraire WIN WIN WIN WIN LMALAYIN
ذهاب رئيس الجزاير إلى ألمانيا مع جنرالاته ورجال مخابرات الجزائر عدة مرات من أجل العلاج من فيروس كورونا ليس سببا مقنعا.
بل هناك صفقات سرية بملايير الدولارات ورشاوي لشراء الذمم بأموال الشعب الجزائري الفقير ،مقابل الدعم الأوروبي والضعط على الولايات المتحدة الأمريكية وإقناعها للإعتراف بالكيان الخرافي بوليزبال و قطاع الطرق.
الأمور أصبحت واضحة ، تحية كبيرة بزاف للدبلوماسيين المغاربة وعلى رأسهم السيد ناصر بطريقة.
المانيا بحاجة ماسة للمغرب . وسرعان ما ستغير لهجتها تجاه المغرب وتعود المياه لمجاريها . المغرب ارسل رسالة لالمانيا مضمونها لا تتدخلو في شؤوننا الداخلية وتوقفو عن تمويل الاحتجاجات والفوضى .
من ذَلّ نفسه أذله الله
ومن أعزها أعزه الله
نعم المانيا دولة عظيمة و ديمقراطية مع شعبها فقط استطاعت بعزيمة شعبها الولادة مرة ثانية بين انقاض الحرب العالمية 2
لقد استكاعت توحيد البلاد و تحطيم جدار برلين
لكن بالمقابل تريد فصلنا عن المناطق الجنوبية للمملكة من اين لها هذا المنطق حلال عليهم حرام علينا
وكذلك لاتتحدث عن الانفصال في كطلونيا الذي قطع اشواطا كبرى ومن ابناء كطلونيا بدون تدخل احد لكن المانيا تقول انه شأن داخلي اين المنطق؟
الكلام كثير لكن ماقامت به الخارجية المغربية شيء يثلج الصدر و يبشر بمسقبلٍ زاهر لهذا البلد الطيب العريق اعتزوا بأنفسكم يعزكم الله و تبخسوا اهلكم وذويكم فذلك يكون سبيلا للاعداء عليكم’وكونوا عباد الله اخوانا’
لندحض العدو ثم بعد ذلك نجلس الى الطاولة لتدارس الخلافات بيننا بالتي هي احسن او غيره من السبل بدون حضور “البراني”
المغرب صمام أمان لاوروبا الجاشعة،لاقدر الله قرر المغرب التقاعس عن أداء دوره في حماية أوروبا العاجزة سيتم استعمارها من طرف مهاجري جنوب الصحراء وستتناسل الخلايا الارهابية والتفجيرات في اوروبا وتنتشر الأسلحة والمخدرات.المغرب بلد قوي ولحسن حظ اوروبا انه ليس بغادر. وأوروبا ضعيفة وقد أظهرت كورونا عديد عيوبها لا للتطبيع مع اوروبا ونعم للتطبيع مع جميع الدول التي تحترم وحدتنا الترابية ولا تهدد استقرارنا
قبل اعطاء رايي . اولا اريد أن انوه بهذا المقال الذي قدم شرحا مفصلا للموضوع . ثانيا و انا اقرا بعض التعاليق اريد أن اسال نحن هنا لا تقارن بين بلدنا المغرب و المانيا على جميع المجالات و المستويات هما متطورين علينا لكن عندما يصل الحد إلى معرفة كم أنها تحاول التدخل في جميع القرارات التي تتعلق بأهم قضية لدينا سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي و كذا الأمم المتحدة و شريكها الجزائر ! ! ! انا لم أكن اعرف حالي كحال جميع المواطنين العقلاء أن ألمانيا تقوم بهذه الأفعال ًً! نحن نتفهم أنها دولة عظمى لكن ليس من حقها القيام بهذه التصرفات و كذا الاستهزاء بقضيتنا الام . مع المغرب في قراراتها التي في مصلحة هذا البلد و التي تدافع عن قضية المغاربة الأولى ألا وهي الصحراء المغربية و مع السيد الوزير ناصر بوريطة الذي أبان عن قوة الدبلوماسية المغربية على المستوى الافريقي و الدولي و ايضا مع شركاؤه . شكرا
برابوا المغرب. ليس لدينا ما نخسره. المانيا قوية؟ الهزيمة حليفتها. هذا ما علمنا التاريخ عن المانيا.
المغرب استغل الظرفية التي تمر بها اروبا حاليا باعتماده على ورقة الهجرة السرية و الارهاب في الضغط على الاروبيين
المغرب لا يملك ادوات اخرى للضغط و حظه اليوم ان الهجرة و الارهاب تتنافس فيها الاحزاب السياسية في اروبا و هي مسائل حساسة في عامة اروبا و مقدمة على الاقتصاد و وو
هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن النازية لم تنتهي بعد في ألمانيا بل هل هي تسري في شرايينهم مجرى الدم . و أن حقدهم على اليهود و على كل من يطبع معهم لم و لن ينهي . اللهم اجعل كيدهم في نحورهم.
س.تبون لم يكن يعالج فقط بل كان يحفر لجاره في بلد المانيا و هذه تعليمات العسكر الجزائري
المغرب قد يتجه لقطع علاقاته مع إسبانيا بسبب وحدته الترابية. العلاقة بين إسبانيا والمغرب لم تعد تمر بأفضل أحوالها مؤخراً بسبب قضية الصحراء
لا دبلوماسية في العالم إلا دبلوماسية المعرفة والعلم،المغرب لن يجد بجانبها في هذا الملف إلا أبناؤه وما ٱكتسبوه في مدارسهم ومعاهدهم وكلياتهم ،ولن تنفعه إلا قوته الإقتصادية وما ينحدر عنها.
المانيا ضحت بآلاف الألمان من أجل أن تتوحد. تقف اليوم من اجل تقسيم المغرب.
إن موقف ألمانيا فيه راءحة الغاز والبترول النتنة من الدولة الشرقية.
أضف إلى كل ما جاء في هذا المقال التحليلي ربما تكون السفارة الألمانية بالرباط تقوم بواسطة هيئات تابعة لها بعملية التبشير و نشر الديانة المسيحية الكاثوليكية بين أوساط المجتمع المغربي و خاصة ذوي الحاجات المعوزة أو ربما تكون هذه السفارة قد تبنت موقفا يعتبر تدخلا في الشأن الداخلي للمملكة كالتطببع مع إسرائيل مثلا إنما الأكيد مهما يكون في الأمر أن السفارة الألمانية بالرباط لم تتعامل و لم تتجاوب مع الوزارة الخارجية المغربية في موضوع ما بالأسلوب الديبلوماسي المعترف به دوليا مما دفع بالوزارة بدلا من قطع العلاقة الدبلوماسية مع الدولة الألمانية لجأ إلى أسلوب جريء في التعامل الديبلوماسي المتمثل في فرض حصار على السفارة و جعلها لا شيء مما سيجعل الدولة الألمانية أن تعيد ترتيب بيت السفارة أو اقفالها إلى حين أما من جانبنا فإننا نبارك الموقف الشجاع لوزارتنا في الخارجية التي اتخذت موقفا دبلوماسيا صائبا شكلا و مضمونا قد إبان عن علو كعب المغاربة