وزارة التربية و"إيسيسكو" توقّعان عقد دعم وخدمات

وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة المغربية، عقد خدمات استشارية ودعم مؤسسي لتنفيذ مشروع إعداد نموذج لتطوير التعليم الأساسي في المغرب، بمبلغ إجمالي قدره 280 ألف دولار أمريكي، بشراكة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

ووقع العقد كل من الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام للإيسيسكو، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بالمغرب.

توقيع العقد جاء في ختام الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للجمعية العامة للجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة، التي انعقدت الخميس بمقر منظمة الإيسيسكو في الرباط، بحضور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة المغربية، وبمشاركة ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية.

ويتضمن العقد اتفاقية مساعدة فنية تقدمها الإيسيسكو للمساهمة في إعداد نموذج لتطوير التعليم الأساسي في المغرب، بمنحة من البنك الإسلامي للتنمية إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب.

ويتمثل الغرض من العقد في قيام الإيسيسكو بتقديم الدعم الفني لتحقيق إلزامية الولوج التام للتربية والتعليم بالنسبة للفئة العمرية من 4 إلى 11 سنة، “مع إدماج التعليم الأولي كسلك إلزامي، وتحسين نتائج التحصيل الدراسي للتلاميذ في التقييمات الوطنية والدولية، عن طريق إعداد وتطبيق نموذج متكامل لتطوير التعليم الأساسي، خلال سنتين”.

وتشمل مكونات المشروع محل العقد تيسير اندماج الأشخاص في وضعية إعاقة ووضعيات خاصة في المنظومة التربوية، وإعداد نموذج بيداغوجي جديد لفائدة التلاميذ وأطر التدريس، وكذا إعداد نموذج جديد لحكامة وتدبير المؤسسات التعليمية؛ إضافة إلى إعداد نموذج جديد لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم الأساسي.