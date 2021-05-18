"المبادرة"في خنيفرة تراهن على "البعد البشري والإنساني"

قال محمد فطاح، عامل إقليم خنيفرة، إن “أكبر درس نستخلصه من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هو أن صاحب الجلالة حفظه الله أثار الانتباه منذ ما يزيد عن 16 سنة من عمر هذا الورش أن لا شيء أهم من صحة المواطنين وحياتهم وكرامتهم، ودعا من خلال ذلك إلى جعل البعد البشري والإنساني في قلب كل السياسات العمومية”.

جاء ذلك خلال الاحتفاء بالذكرى السادسة عشرة لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي جرى اليوم الثلاثاء في مقر عمالة إقليم خنيفرة تحت شعار “كوفيد-19 والتعليم.. الحصيلة والآفاق لتحصين المكتسبات”، حيث تم تنظيم لقاء حول تأثير جائحة كورونا على التربية والتعليم، والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للتصدي لهذه الجائحة في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما تم تقديم حصيلة إنجازات هذا الورش بإقليم خنيفرة برسم سنتي 2019-2020.

وأكد العامل، في كلمة بالمناسبة، الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا اللقاء، الذي يستحضر الجهود المبذولة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار وباء كوفيد-19، كما شدد على تعزيز المزيد من اليقظة والحذر داخل أوساط الأطر التربوية والإدارية من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية والتحصيل الدراسي بشكل آمن، عبر تعبئة قوية لكل الفعاليات والمتدخلين.

وأوضح محمد فطاح أن البرنامج الأول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، الذي يهدف إلى مواصلة الجهود المبذولة خلال المرحلتين الأوليتين منها والمساهمة في الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحسين ظروف عيش الساكنة القروية، مكّن من برمجة ما يناهز 25 مشروعا بغلاف مالي يقدر بـ 18,27 مليون درهم، وذلك لفائدة 46205 مستفيدين.

وأشار إلى أنه في إطار البرنامج الثاني الذي يهدف إلى مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وإرساء إطار عيش كريم يصون كرامة الأفراد ويروم تقديم الدعم والمواكبة اللازمين من أجل ضمان إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي، تم إنجاز 26 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 11 ,60 مليون درهم لفائدة 2400 مستفيد.

كما تم إحداث 4 منصات للشباب موجهة للاستقبال والإنصات والتوجيه بمبلغ إجمالي يقدر بـ 2,2 مليون درهم، وتشغيل 30 مربيا ومربية في برنامج تعميم التعليم الأولي بالمجال القروي، وبرمجة 44 مشروعا مدرا للدخل لصالح 100 مستفيدا(ة) بـ 2,350 مليون درهم، في إطار البرنامج الثالث الرامي إلى تحسين الدخل وتشجيع الإدماج الاقتصادي للشباب عبر مواكبة المقاولين وحاملي المشاريع، والمساهمة في تطوير إدماج الشباب في سوق الشغل وتعزيز حظوظهم.

وأفاد المسؤول الأول عن المبادرة بإقليم خنيفرة بأن “البرنامج الرابع يهدف إلى الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، لا سيما من خلال تحسين الوضعية الغذائية والصحية للأم والطفل، وتعميم التعليم الأولي في المناطق القروية النائية، وتشجيع التفوق المدرسي، ومحاربة الأسباب الرئيسية للهدر المدرسي”.