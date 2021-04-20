محكمة فاس تتابع خارقي الحظر لأداء صلاة التراويح

قررت مصالح النيابة العامة لدى ابتدائية فاس، ليلة الاثنين، تحريك المتابعة القضائية في مواجهة عدد من الأشخاص قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية لأداء صلاتي العشاء والتراويح أمام مسجد أهل الله بحي زواغة بمدينة فاس، ومتابعتهم في حالة سراح طبقا للمنسوب إليهم.

وأفرجت مصالح النيابة العامة بابتدائية فاس عن الأشخاص المعنيين بعد أن مثلوا أمامها في حالة اعتقال بعد قضائهم لفترة الحراسة النظرية، إثر توقيفهم، ليلة الجمعة صباح السبت، وهم يهمون بالتجمهر لأداء صلاة العشاء والتراويح أمام المسجد المذكور.

وكانت المصالح الأمنية بفاس قد عملت، ليلة الجمعة، على تفريق عدد من الأشخاص، وتوقيف آخرين، بحي زواغة بفاس، غالبيتهم من القاصرين والشباب، عمدوا إلى خرق قرار منع التجوال الليلي في مواجهة جائحة “كورونا” بداعي أداء صلاتي العشاء والتراويح؛ وذلك قبل قيامهم بتحدي القرار والقيام بمحاولة تنظيم مسيرة احتجاجية، السبت، للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين.

وتضرب العناصر الأمينة طوقا أمنيا على محيط مسجد أهل الله بحي زواغة بمدينة فاس، لفرض تطبيق حضر التجوال الليلي، بعد تواتر تسجيل الأحداث المذكورة.