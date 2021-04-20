محكمة فاس تتابع خارقي الحظر لأداء صلاة التراويح

قررت مصالح النيابة العامة لدى ابتدائية فاس، ليلة الاثنين، تحريك المتابعة القضائية في مواجهة عدد من الأشخاص قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية لأداء صلاتي العشاء والتراويح أمام مسجد أهل الله بحي زواغة بمدينة فاس، ومتابعتهم في حالة سراح طبقا للمنسوب إليهم.
وأفرجت مصالح النيابة العامة بابتدائية فاس عن الأشخاص المعنيين بعد أن مثلوا أمامها في حالة اعتقال بعد قضائهم لفترة الحراسة النظرية، إثر توقيفهم، ليلة الجمعة صباح السبت، وهم يهمون بالتجمهر لأداء صلاة العشاء والتراويح أمام المسجد المذكور.
وكانت المصالح الأمنية بفاس قد عملت، ليلة الجمعة، على تفريق عدد من الأشخاص، وتوقيف آخرين، بحي زواغة بفاس، غالبيتهم من القاصرين والشباب، عمدوا إلى خرق قرار منع التجوال الليلي في مواجهة جائحة “كورونا” بداعي أداء صلاتي العشاء والتراويح؛ وذلك قبل قيامهم بتحدي القرار والقيام بمحاولة تنظيم مسيرة احتجاجية، السبت، للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين.
وتضرب العناصر الأمينة طوقا أمنيا على محيط مسجد أهل الله بحي زواغة بمدينة فاس، لفرض تطبيق حضر التجوال الليلي، بعد تواتر تسجيل الأحداث المذكورة.
لا تعرفون سوى فرض الحضر الليلي دون ان تعرف الحكومة ماذا سيأكل المواطن هو واولاده لقد التقيت بأشخاص ليس لديهم حتى بضع دريهمات لشراء الحليب لأطفالهم الذين لا يسكتون من البكاء بطبيعة الحال الحكومة لن تعرف معنى هذا لانهم يضمنون قوتهم اليومي ودون عناء بكل صراحة لا اعرف كيف تشعرون واين ذهبت ضمائركم
المغاربة ومعهم العالم الإسلامي ينتظرون قضاة المغرب كيف سينطقون الحكم في حق أبناء شعبهم.. حكمت المحكمة حضوريا على فلان بتهمة ضبطه متلبسا يصلي…
نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصلي التراويح في بيته.. ولم يكن يرغب في ان تصلى جماعة في المسجد حتى لا يتخدها المغالون فريضة وهي ليست كذلك.. اذن الاصل في التراويح بالسنة النبوية هي ان تصلى في البيوت.. وهذا الذي نراه اليوم من التنطع في الدين و من الجهل بقواعده و تاريخه.. و الايمان عندما يجتمع مع الجهل يعطينا الكوارث و التصرفات المتطرفة الغبية..
ثانيا.. عندما ارى اطفالا يتظاهرون و يطالبون بالتراويح وهم اصلا لم يبلغوا سن التكليف بعد.. فان هذا ليس جهلا فقط وانما حمق و قمة السفاهة..
ثالثا.. عندما تتحدى بجهلك قرار الدولة وانت انسان امي غبي لا حظ لك في العلم.. يمكن ان نفهم.. لكن عندما نرى ان هذا الجهل المقدس مؤطر من العدل و الاحسان و السلفيين الذي يدعون معرفتهم بالدين.. فهذه مصيبة كبرى.. ودليل اخر على انهم لا يفقهون لا في الدين و لا في الدنيا.. لا في المقاصد و لا في المصالح..
على وزارة الاوقاف ان تتدخل لتوعية الجهلة.. لعلها تكسب ثوابا واجرا في هذا الشهر.. عوض ان تترك رجال الامن لوحدهم في مواجهة هذا الامر.. كما على القضاء ان يضرب بقوة ليردع هذا النزوع الى الفوضى وليقتل هذا الشر..