المتدربون بالتكوين المهني يشكون تأخر المنح الدراسية ويرفضون "التمييز"

بعد إعلان وزارة التربية الوطنية عن الشروع في صرْف المنحة الدراسية للطلبة الجامعيين، ابتداء من 30 دجنبر الماضي، يتساءل متدربو التكوين المهني عن مصير مِنحهم، وذهب بعضهم إلى اعتبار صرْفها للطلبة الجامعيين وعدم صرفها لهم “تمييزا” ضدهم.

ويطالب متدربو التكوين المهني وزارة التربية الوطنية بصرف المنح الدراسية الخاصة بهم، ويَعتبرون أنفسهم أولى بأن تعطى لهم الأسبقية، لمجموعة من الاعتبارات؛ منها، بحسب إفادات المتدربين المعنيين، أنهم التحقوا بمعاهد التكوين قبل التحاق الطلبة بالجامعات.

الاعتبار الثاني الذي يقول متدربو التكوين المهني إنه يجعلهم أكثر جدارة بالاستفادة من المنحة الدراسية قبل الطلبة الجامعيين هو واجب التسجيل في معاهد التكوين، والمحدد في 950 درهما، “رغم أننا لا حول لنا ولا قوة”، يقول أحد المتدربين، في إشارة إلى الحالة الاجتماعية المتواضعة لأسرهم.

ويوجد متدربو التكوين المهني أنفسهم بين سندان الوضعية الاجتماعية لأسرهم ومطرقة تأخر المنحة التي تقدمها وزارة التربية الوطنية، كما أن الراغبين منهم في البحث عمل موازٍ لتدبّر مال يعيلون به أنفسهم ريثما تفرج الوزارة عن المنحة يجدون أنفسهم غير قادرين على هذه الخطوة؛ بالنظر إلى إجبارية الحضور إلى الحصص الدراسية.

وبالرغم من أن الحكومة صادقت، منذ شهر نونبر سنة 2017، على مشروع المرسوم المتعلق بصرف المنحة الدراسية لمتدربي التكوين المهني؛ فإن هؤلاء يشتكون من عدم انتظام مواعيد صرفها، حيث يتوصلون بها بشكل متأخر، ما يسبب لهم ارتباكا على مستوى تدبير حاجياتهم المادية ويؤثر على تركيزهم على دراستهم.

“كنطلبو غير حقنا. المسؤولين حتى واحد معطينا قيمة”، يقول أحد متدربي التكوين المهني لهسبريس، مضيفا: “حتا عطيناهم 950 درهم باش تقيدنا، وكنقراو حضوريا وعن بعد، وخصهم يعطيونا المنحة كيما عطاوها للطلبة”.

وتُمنح المنحة الدراسية المخصصة لفائدة متدربي مراكز التكوين المهني، بحسب مقتضيات مشروع المرسوم 2-17-673 بناء على مكان إقامة أولياء أمور المستفيدين، حيث يحصل المتدربون الذين يقيم أولياؤهم خارج المجال الحضري للمدينة التي توجد بها مؤسسة التكوين المهني على منحة سنوية كاملة بقيمة 6334 درهما. ويحصل المتدربون الذين يقيم أولياؤهم داخل المجال الحضري الذي توجد فيه المؤسسة التي يتابعون فيها دراستهم على نصف المنحة، ومبلغها 3167.

ويتم صرف المنحة الدراسية لمتدربي مراكز التكوين المهني على ثلاثة أشطر؛ لكن عملية التسليم تتسم بالتذبذب، ولا يجري صرفها في وقت محدد، أو يحصلون على نصف المبلغ المحدد وإرجاء صرف النصف المتبقي إلى وقت آخر، كما حصل السنة الفارطة.

وينتظر متدربو التكوين المهني من الوزارة الوصية على القطاع أن تعجّل بصرف منَحهم، فما يهمهم حاليا هو “أن يصل صوتنا إلى المسؤولين”، يقول محمد، متدرب في سلك التقني المتخصص بمكناس، بينما قال أنس موجها خطابه للمسؤولين: “سلموا لمتدربين التكوين المهني منحهم وكفى إحراجا لهم، فالشباب منهكون”.