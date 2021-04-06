"المتعاقدون" يجددون الصدام مع السلطات باحتجاجات في شوارع العاصمة

جدد الأستاذة المتعاقدون وصالهم مع شوارع العاصمة الرباط، باحتجاج استوطن جنبات ساحة باب الأحد وجاء بهم من مختلف مناطق المغرب، تلبية لنداء أطلقته “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وامتلأت شوارع العاصمة منذ الساعة الواحدة زوالا بمئات الأساتذة الذين افتقدوا للتنظيم أمام إنزال قوي للقوات العمومية أغلق المنافذ الجنوبية لشارعي محمد الخامس وعلال بن عبد الله، قبل أن تتجمع الحشود في غفلة من “المراقبة” بمنطقة باب الأحد.
وفجأة اندلعت شرارة الاحتجاجات بشعارات منددة باعتماد سياسة التعاقد في قطاع التعليم، واستمرار غياب الحوار مع وزارة التربية الوطنية منذ أزيد من سنتين، ما أربك العلاقة مع مسؤولي القطاع.
وشهدت جنبات ساحة باب الأحد كرا وفرا بين مجموعات للأساتذة وأخرى كونتها الشرطة والقوات المساعدة، التي التحمت في أذرع بشرية لتفريق المتظاهرين الذين أصروا على مواصلة احتجاجهم إلى نهايته.
وتمكنت القوة العمومية من تفريق المحتجين إلى مجموعتين كبيرتين، واحدة في اتجاه “باب شالة” وأخرى صوب “باب الأحد”، ما خلف موجة صفير حاد وسط الأساتذة، انتهت بالسير مجددا في مختلف الاتجاهات مع متابعة للقوات العمومية.
وعاينت هسبريس إنزالات قوية للأمنيين، منها عدد كبير لسيارات الشرطة (سطافيط) وحافلتان محملتان بالتعزيزات، التي أغلقت كافة المنافذ المؤدية إلى مبنى البرلمان وواجهت المتعاقدين الذين انتهوا بالتفرقة دون الوصول إلى شارع محمد الخامس.
وأمام الحشد الذي ضم المئات من الأساتذة، نشبت مناوشات عديدة مع رجال القوة العمومية، أدت إلى توقيف بعض من المتظاهرين واقتيادهم نحو مركز الشرطة بباب الأحد، وهو ما زاد من احتجاجات رفاقهم الذين واجهوا الأمر بشعارات قوية.
عيب مايقع وايداتنا ضاعو الدولة راهنت على تعب المتعاقدين واعتقدت انهم كالرسميين لحمهم هين بعد ان أكلت عرقهم ارادت فعل الشي نفسه مع المتعاقدين اليوم احتلوا الرباط عزيمتهم يستحيل تكسيرها هم الآن رقم وقوة في قطاع الشغل بالبلاد ربما أقوى فئة الضحايا هم التلاميذ والسبب الدولة التوظيف حق مشروع لولاد الشعب أرجوكم ايها المعلقون لاتقذفوا الاساتذة فهذا إهانة للشعب المغربي صديق اماراتي قال لي لم يسبق لي ان شاهدت شعبا يسب ويتشفا في الاساتذة حتى رأيت ذلك في تعاليق فايسبوك في المغرب احترموا ذكاء المغاربة الشعب يطالب بتوظيف الاساتذة لا نريد من أحد ان يتحدث بإسمنا باركة من الفساد والضحك علينا
بل كانوا بالآلاف المؤلفة علت حناجرهم في وجه الظلم و سياسة الترقيع في مجال يعتبر من المجالات المفصلية في التطور و الازدهار الاجتماعي و الاقتصادي
هم أساتذة فرض عليهم التعاقد و سيزيلونه مهما طال الطغيان و التجبر
هناك شيء غريب في الصورة.
الشخص المحمول لديه نفس الحذاء للشخص الذي قام بحمله. هل هذه صدفة أم هناك خطة لتخويف الطلبة!
من الناحية الاخلاقية و المعرفية يجب اداء الواجب الوطني في الاقسام لانكم تحصلون على راتب من دافعي لمادا تعتبرون الدولة عدوا لكم و تواجهنها بكلمات فضفاضة من قبيل ” المعركة” و ” المقاومة” و “المخزن” بل وصلت بكم السخافة إلى حد ” تجريم النظام” في أحد بياناتهم بقولكم ” يستمر إجرام النظام. تستمر مقاومة الشعب المغربي” فإذا كان نظام الحكم قائما على الملكية الدستورية التي يدين لها الشعب بالولاء. فأي وطنية لكم و ما الخير الذي يرجى منكم و تسعون لتثبيت الأقدام في الوظيفة بلغة الصراخ لا بلغة الكفاءة….
حان الوقت لجميع الاكاديميات توفير اساتدة احتياطين من اقتطاعات الاضربات…
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لماذا لا تترك السلطات هؤلاء يرددون شعاراتهم بكل حرية في جنات الشوارع ثم يتصرفون بعد ساعة أو ساعتين كما تفعل السلطات الجزائرية مع الالاف الذين يخرجون في مظاهرات الجمعة..
الضحية هنا هم التلاميذ. يجب على الوزارة تفعيل حوار جاد لتحسين ظروف الاساتذة ليكونو سواء
هادشي خاصو تدخل فوري لأنه يسيء لبلادنا وبكل صراحة ومصداقية خاص الدولة تتدخل بما فيه مصلحة أولادنا والاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وحسب رأيي الخاص فيجب دمجهم في الوضيفة العمومية وغربلتهم حسب مستواهم حيت بغينا مستوى جيد جدا لأساتذنا في المغرب لرفع مستوى التعليم….
في الاخير سترضخ الحكومة لمطالب هذه الفئة . لانها حكومة كامونية
هذه جريمة مكتملة الأركان وتحدي صارخ للدولة ولسلطاتها.هو إرهاب من نوع آخر.أن تتسبب في حالة الهلع وعدم الطمأنينة لمرتادي ذلك المكان فهي جنحة يجب أن يعاقب عليها.هل سنبقى فسدي هذه الدوامة كثيرا.شخصيتان عامتان أنتظر منهما قرارا صارما حاسما وهما السيد وزير التعليم والسيد وكيل جلالة الملك بالرباط على اعتبار أن الاحتجاجات الرئيسية تقام فيها.
لم نرى من هؤلاء المتعاقدين إلا المشاكل ضيعو أبناءنا
انا بعدا بداو كيجيني هادشي تبرهيش شيوية لا ؟ يوم بعد يوم هادشي يُفقدكم دعم شريحة مهمة من المواطنين وعدى الدولة انهاء هذه المهزلة بصرامة، لي بغا يخدم مرحبا لي مابغاش “إستقل” وأرِحنا
ما شاهدناه وسمعنا به بمثابة جهل ما بعده جهل ، اين اخﻻقبظيات التعليم ابن التربية السلمية اين القناعة كنز ﻻ يفنى اين واين ؟! جهلكم ،جشعكم .. سيؤدي بكم إلى الحضيض رغم أنكم في القاع …حقيقة ، المواطنون يشمئزون بتصرفاتكم الصبيانية.. ! ******************* فﻻ يجهلن علينا احد ***فنجهل فوق جهل الجاهلين.
قلناها ولازلنا نقولها هؤلاء المتقاعسين لا يهمهم سوى مصلحتهم الشخصية ولا تهمهم مصلحة التلميذ تركوا الأقسام فارغة واتجهوا صوب الشارع الحل الوحيد هو طردهم
أطردوهـــــــم كي يهنأ لنا البال.
انشري يا هيسبريس.
اقول للمتعاقدين: سيرو قريو اولاد الشعب. باراكة من الهدر للزمن المدرسي. راه انتوما قبلتو الكونترا من الأول. على السلطات تطبيق القانون .فين الوالي المسؤول ?.فين تطبيق القرار? .
يا أيها المتعاقدون كفاكم فوضى و استهتار بالمؤسسة التعليمية.ضيعتم التلاميذ بدون وجه حق .من لايرغب في سياسة التعاقد فليقدم استقالته و أرض الله واسعة والله هو الرزاق
هذه الأحداث كلها وما يترتب عليها من مآسي وآثار وضياع لحقوق الأساتذة والتلاميذ هي نتاج قرارات المهرج بنكيران
كل متظاهر من الأساتذة تورط في افراغ القسم و تشريد التلاميذ وحل فثله فورا ليريح و يستريح
تنبيه هام: السلطات من تجدد موعدا مع العنف المفرط هدا لا يليق بصورة البلاد أمام العالم
صحاب أنتوما لسنيتو راني كنشوفكم، المهم حافظوا على هدوئكم.
تحية مسائية عطرة.
دولة قاسية فقط على اساتذتها اما فاسديها فتخاف منهم… يتعاملون مع مظاهرات بطريقة و مع مظاهرا اخرى بطريقة اخرى ماهذا التمييز ؟؟ أتمنى ان نتحد من جديد كاساتذة لنضرب جميعا حتى يتم توقيف هذه المهزلة
لم يتوقف بقايا الجامعات لان الحكومة ضعيفة… اطرديهم ايتها الحكومة الضعيفة المقززة فقد ضيعو ابناء الفقراء هؤلاء الجوعى
والله شوهتو كلمة استاذ إلتى كان التلميذ يرى فيه الاب او الام الأخ والصديق هجرتم المدارس وملأتم الشوارع من أجل عقد دبحتم به أنفسكم وها انتم تتداركون الخطأ وتصححونه بالخطأ والنتيجة هدر وقت ابن الشعب الذي يضيع وسط ويلات الفقر والوباء وتدني المستوى (حذار ان تنتقموا في آخر المطاف بحضور الامتحانات الاشهادية وتوفرون فرص الغش ضد الحكومة ولكن هو في الحقيقة حفرة ترمون فيها ابن الشعب كما فعلتم في السنة الماضية وضنت الحكومة ان المستوى تحسن ) لان أبناء الأغنياء يواصلون دراستهم
عيقتو و الله، المرجو من وزارة التربية الوطنية انهاء عقود العمل التي تربطها بهم ، لا احد اجبركم على التعاقد ، هناك مئات الآلاف من المعطلين المجازين مستعدين للعمل بتعاقد و بدون تعاقد ، راه وليداتنا لي كايضيعو اضراب كل سيمانة
هادو زادو فبه بزاااااااف
و حتى المستوى عندهم ضعيف جدا و غير قاصرين فالاقسام
يبدو أنكم لم ترووا جيدا تلك الجمموع الغفيرة التي تقدر بعشرات الآلاف وليس بالمئات كما جاء في تقريركم ولو كانوا بالمئات لما احتاجت قوات الأمن أن تحج بهذه الأعداد الكبيرة وكأننا في ثكنة عسكرية وليس في مظاهرة سلمية حاشدة للمطالبة بحقنا الدستوري والمشروع في الادماج في سلك الوظيفة العمومية.
كل التضامن مع التلاميذ الديم فرص عليهم المتقاعسين، اختراق الطوارئ واختراق بنود العقد من الأمور التي لابد للحكومة أن تبادر في اتخاذ إجراءات زجرية ضد هؤلاء الشرذمة.
تحية إجلال واحترام للأساتذة مزيدا من النضال
الأساتذة تبارك الله يتظاهرون بشكل سلمي و حضاري! لا يمكن أن يصدر الشغب والتكسير من مربي و مربيات الأجيال!رجال الأمن هم ممن يحضرون بالهراوات و فصيلة البوفراقشية للدعم و الإسناد!نساء التعليم اشتكين من التحرش الكلامي و الاعتداء الجنسي بالهراوات! هل تم فتح تحقيق قضائي كما تم مع الصحفيين الذين أهانوا الأطفال والنساء في مراكش؟هل يفتح التحقيق القضائي عندما يتعلق الأمر بالمناضلين،المعارضين،الصحفيين والجزائريين؟الدستور يضمن حق التظاهر و الأساتذة يتظاهرون بشكل سلمي!قوات الأمن لا تحترم من يتظاهر سلميا!أين موقعها من الدستور،القانون والشعارات المرفوعة في الخطب الموسمية القليلة الرنانة؟إذن من يفتعل الاصطدام و يبحث عنه بالريق الناشف؟ أصحاب المناصب النصبية الخالدون في مناصبهم!يريدون أن يقولوا نحن ضروريون وهم في الحقيقة ضرريون و ضراويون، من الضراوة!لكل تجاوز يوم حساب!
هؤلاء المتعاقدون يجب عزلهم من الوضيف العمومي و نحن الموعطلون مستعدون لتدرس ابناء الشعب خاصتان اننا لدينا شهدات عليا و الكفأة احسن من هؤلاء الذين ينفذون اجندا خارجية و ليس يهمهم التربية الوطنية.
ف2016 دار بنكيران هاد التخربيقة لاغراض مالية تخص الدولة تمت مكافئته عليها بتعاقد سمين بعد دلك.. و النتيجة هي هادي..يجب الرجوع لنظام التكوين السابق للاساتذة مع توظيفهم بشكل عادي و الزيادة فالرواتب..راه التعليم و الصحة هي الاساس و لا مستقبل للمغرب بهاد السياسة الحالية..
هدشي بسال وخياب بزاف، راكم تسيؤون للمهنة تتعطيو انطباع سيء على رجل التعليم، الناس زمان بالاجازة ديالها وخدمت بألفين و سبع مئة درهم وصبرو على راسهم وخدمو من نيتهم وجات البركة مع المجهود والتضحية على قبل لوليدات، لي تيقول كاد المعلم أن يكون رسولا راه خص يعرف بلي رسل كانو أفقر الناس ومعمر شي واحد فيهم كان تيجري على مصلحتو بالعكس نكران الذات من أجل بناء المجتمع الصالح، نتوما ما عطيتوش القيمة لأنفسكم و المهنة ديالكم ولا غير دري صغير تيدوي عليكم اتقو الله راه دوك لي تيلعبو بكم والله مابغاو غير مصالح أخرى وأهداف آخرها هو الدفاع عن المدرسة العمومية ولا نتوما.
رجال الأمن و القوات المساعدة الذين يقمعون المتظاهرين السلميين، هل يشتغلون بالتعاقد؟ ربما سيأتي عليهم دور التعاقد و سنرى شعورهم و شعور عائلاتهم!يا رجال الأمن و القوات المساعدة، عندما يأتي الأمر بقمع المتظاهرين، تدخلوا في حالة الشغب بتعقل و بمستوى خطورة الشغب؛ في حالة التظاهر السلمي طبقوا القانون والدستور اللذان يضمنان حق التظاهر السلمي!إذا أمركم أحد بخرق القانون، قولوا له تفضل أنت و تدخل خارج القانون و تحمل التبعات بنفسك!قوموا بذلك مع أي مسؤول مهما علت رتبته أو علا جبروته!الأجهزة الأمنية موجودة لحماية الوطن والمواطنين وليس للترهيب والترويع!هل يتم تجييش كل هذه القوى الأمنية لمنع جمهور الكرة من التجمهر والتظاهر؟ هل هناك وزيرين للداخلية واحد للأساتذة و واحد لجمهور الكرة؟ هل درس السيد وزير الداخلية هذه الازدواجية في البوليتكنيك و أحدث البوليداخلية؟ هل تدرب في وزارتين للداخلية في فرنسا؟
يجب حذف اطار ” الوظيفة العمومية” في أسرع وقت و في جميع القطاعات الا الصحة و الأمن. و من يريد العمل في القطاع العمومي فليكن بالتقاعد لتعقيق العدالة الاجتماعية بين القطاع العام و القطاع الخاص.
“بارك من الضصارة”!!!!!
Un soi-disant ‘professeur/enseignant’ devrait tout d’abord donner le bon exemple en terme du respect de la loi. Je peux bien comprendre leur demande d’integration etc… , mais je ne comprends pas pourquoi ils/elles mettent en danger des autres gents par la propagation du virus Corona rien que pour avoir
.des interets qui les concerent.
الحل الوحيد أمام الدولة هو فسخ عقود التعاقد.لان هذه التنسيقيات أصبحت مخترقة من تنظيمات اسلامية تريد تصفية حساباتها مع الدولة.ومن نقابات الزفت همها البحث عن منخرطين جدد.وكسب كراسي في انتخابات المستشارين
والله العظيم يجب عزلكم جميعا وفتح الباب لاصحاب شواهد البكالوريا فمن اي طينة انتم توافقون على التعاقد وحينما تضعون ارجلكم في العمل تقولون نريد الادماج في الوظيفة العمومية
هل أصبح المواطن الذي يمارس حقه الدستوري بالتظاهر السلمي مجرما لكي تختاروا بعناية صور الإعتقال لتشويهه ، أين هي صور التظاهرة الغفيرة للأساتذة المحترمين التي جابت ساحات الرباط بكل سلمية و تحضر ، لم يتبقى سوى الترامواي الذي أفسحت له جماهير المتظاهرين الطريق للعبور من وسطهم ، و أنتم تتصيدون فقط صور الإعتقال ، صحافة المخزن لا أقل و لا أكثر
قد يحولون المسألة إلى اعتصام مفتوح، وبالتالي لابد من منعهم مرة أخرى غدا مهما كلف ذلك من ثمن، ويجب منعهم من ولوج الساحات أيضا
إنها مهزلة كيف يعقل ان تعيث هذه الفئة من المتقاعسين فسادا وبلطجة في العاصمة وامام صمت تام للحكومة . نريد فسخ العقد الذي يربط هؤلاء بالوزارة الوصية والاستعانة بالمتقاعدين مؤقتا لاتمام الموسم الدراسي وتهييئ الموسم المقبل باجراءات دقيقة
بلاغ منع الاحتجاجات سبق موعد هؤلاء و لم يمتثلو، فماذا تنتظرون أن تستقبلوا بالأحضان. شوهتو المهنة الشريفة للمعلم الذي كاد أن يكون رسولا. “و يا ليتكم كنتم جهلا”
و الله ما فهمت هاد الناس شنوا بغاو. كنتوا تتبكيو خسكم تخدموا ماتبقاوش شوماج. نهار لخدمتكم الدولة و بsalaire محترم 5000 درهم معجبكمش الحال. والله حتى الفشوش هادوا. ااااانوضوا تخدمو على راسكم مضيعوش ولاد الشعب. و بركة من البسالة.
Il faut regler le probleme
C est pas possible qu ils bossent sans future
لي كيعجبني فالمتعاقدين الى جانب دفاعهم عن حقهم في ضمان استقرار وظيفي ….هو عدن استنجادهم باللذي هو السبب الاساسي في الانحطاط عكس الغوغائين و العبيذ …….
بعيدا عن العاطفة. هؤلاء المتعاقدون وقعوا بمحض إرادتهم على عقد العمل و لم يتم فرضه عليهم. و العقد شريعة المتعاقدين. قانونيا و إداريا لا يمكن دمجهم في الوظيفة العمومية. لأن الدمج فيها يفترض إجتياز مباراة معلن عنها وفق مسطرة تحدد شروط الترشح للمباراة. من لا يقبل بالتعاقد عليه الإستقالة و ترك منصبه لمن يريدون حقا العمل من أجل أبنائنا. الطلب المنطقي و المعقول الذي على هؤلاء المتعاقدين أن يصروا عليه هو مراجعة بعض بنود هذا العقد بما يضمن إستقرارهم و ترقيتهم خلال مسارهم.
يجب الضرب بيد من حديد، مع سلوكات الأساتذة اللذي فرضو على الشعب لتضييع أبنائه . الفصل ثم الفصل لمن لا يريد ما تعاقد من أجله . قاليك فرض علينا أضحوكة العصر
انا اعلن عدم تضامني مع هاد الناس لي معرفناش اش باغين من هاد لخروج!
العقد شريعة المتعاقدين و هؤلاء الأساتذة يجب طردهم من التعليم، لم ؤحترمو بنوذ العقد و أضاعوا وقت التلاميذ و الامتحانات على الأبواب…. هاد الأساتذة بسلوا
لابد من إيجاد حلول جدارية.فالبلد يعيش جائحة والتأكيد لم يدرس سوى نصف الحصص ومع الإضرابات اصبح لا يدرس شيئ.والامتحانات على الأبواب. لابد من تدخل حكماء لكي يجدون حلول ويغلق هدا الملف.شكرا ومبروك العواشر
سبحان الله دائما الاخض هنا في هذا المنبر كل من يقول كلمة الحق ينهالون عليه بالدسلايكات
على الدولة طردهم من الوظيفة ، فالتعاقد لم يفرض عليهم بل قبلوه و امضوا عليه ، و لا يجوز تفويت الحصص على التلاميذ بحجة التظاهر ، فرجال التعليم داءمي الاستفادة من الأجور العالية و التعويضات و لم يغيروا الواقع المتعثر للتعليم فهناك تلاميذ في الخامسة لا يحسنون حتى القراءة ، و لا يعرفون ايام الاسبوع او الالوان بالفرنسية ،
الطرد ثم الطرد و على الدولة أن تأتي بمدرسين من افريقيا و سوريا و العراق
هد الاساتدة ليس لهم ضمير امضو التعاقد بايديهم وبطيبت خاطر وفي الاخير يتغيبون عن الدراسة يجب على الدولة أن تتعامل معهم باقصى العقوبات اكثر من ماهو عليه وان تقتطع لهم يوم غياب لأربعة أيام في اجرتهم او تطرده هدا هو جزاء من امضى التعاقد