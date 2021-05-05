المجلس الأعلى يناقش متابعات تأديبية لـ4 قضاة

المجلس الأعلى يناقش متابعات تأديبية لـ4 قضاة
صورة: أرشيف
الأربعاء 5 ماي 2021 - 18:35

أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأنه عقد اجتماعه العادي، الثلاثاء، وناقش خلاله قضايا عديدة تتعلق بالوضعيات المهنية الفردية للقضاة؛ من بينها متابعات تأديبية تهم أربعة قضاة، أحدهم من أجل الإخلال بالتزامات مهنية، والباقون من أجل عدم الالتزام بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.

ووفق بلاغ للمجلس، فقد تمت مناقشة هذه القضايا، كالعادة، “في احترام تام للمساطر والضمانات القانونية، وباستحضار المقاربة التأطيرية والتوجيهية التي أعلن عنها المجلس في بلاغاته السابقة، بالإضافة إلى حرص المجلس على تمتيع القضاة بحقهم في حرية التعبير عن آرائهم دون الإخلال بواجب التحفظ والالتزام بالمبادئ الناظمة للمهنة، وفي مقدمتها استقلال القضاء والحياد والتجرد والتمسك بالنزاهة، وكذلك احترام أخلاقيات المهنة وأعرافها وتقاليدها، كما هي منصوص عليها في الدستور والنظام الأساسي للقضاة ومدونة الأخلاقيات، وكما تحددها الأعراف والتقاليد القضائية في مسايرتها للتطور الطبيعي داخل المجتمع”.

وأضاف البلاغ أن المجلس واصل مناقشة المحاور الأساسية لإستراتيجية عمله على الأمدين القريب والمتوسط، “والتي تستهدف تحقيق أكبر قدر من النجاعة والمصداقية في الأداء المؤسساتي وخلق دينامية على مستوى التنسيق والتعاون مع باقي الأطراف المعنية بتنفيذ برامج تطوير وإصلاح منظومة العدالة، وكذلك تحقيق مزيد من التواصل بين المجلس والقضاة من جهة، أو مع المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى”.

كما سجل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بارتياح التقدم الحاصل في هذا الورش “الذي سيشكل مخطط عمله خلال الفترة المقبلة، وقرر مواصلة الاشتغال عليه خلال الأسابيع المقبلة”، وفق المصدر ذاته.

الأخلاقيات القضائية المجلس الأعلى للسلطة القضائية الوضعيات المهنية للقضاة واجب التحفظ

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‫تعليقات الزوار

2
  • جنوب المغرب
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 18:43

    حبدا لو تفتح عدة ملفات في جهة سوس خصوصا بتارودانت والإطلاع على هول فساد اداري وقضاءي يندا له الجبين فالناس لا تخاف الله. لا حول ولا قوة إلا بالله

    11
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  • والتمسك بالنزاهة???
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 18:50

    والتمسك بالنزاهة Reste hélas un vœu pieux. Je dirais plutôt ATAMASOUK BENZAHA. Les brebis galeuses sont trop nombreuse dans cette institution et cela porte préjudice au citoyen et à la réputation du Maroc.

    5
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