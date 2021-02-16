المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي القضاء ببحث

أورد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه مباشرة بعد اطلاعه على ما راج في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تعرض المواطنة سلطانة سيد إبراهيم خيا، من مدينة بوجدور، إلى إصابة على مستوى الوجه، قام وفد عن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-الساقية الحمراء، يوم 13 فبراير الجاري، بزيارة المعنية بالأمر بمحل سكناها.

وذكر المجلس في بلاغ له، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الوفد استمع إلى تصريحات المعنية، التي ادعت فيها تعرضها للرشق بالحجارة من طرف أحد عناصر القوات العمومية.

وأمام تضارب معطيات حيثيات الحادث، يضيف البلاغ، راسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئاسة النيابة العامة وأوصى بإجراء بحث في الموضوع من قبل النيابة العامة المختصة، واتخاذ ما تراه ملائما من إجراءات قانونية في حال صحة ما ادعته المعنية بالأمر؛ ونشر نتائج البحث.