المحتويات التافهة تتصدر منصة "يوتيوب" وتهدد الأجيال الصاعدة

عندما بدأت جائحة فيروس “كورونا” تتفشى في المغرب، ساد انطباع لدى الكثيرين بأن “التفاهة” التي غزت موقع “يوتيوب” وغيره من منصات التواصل الاجتماعي ستنحسر، بعد أن أرغم الفيروس التاجي الناس على الاهتمام بما يقوله العلماء والمختصون.

وتعزز هذا الانطباع أكثر مع اشتداد انتشار الجائحة، حيث توارى “صنّاع المحتوى التافه”، بعدما أرغم الخوف من الإصابة الناس على البحث عن معلومات تُسعفهم على وقاية أنفسهم؛ غير أن الوضع ما لبث أن تغيّر، بعد أن بدأت الحياة تستعيد وتيرتها الطبيعية حيث عاد المحتوى التافه ليتربع على عرش ما يتابعه جمهور الويب.

التفاهة التي وسمت “يوتيوب” المغربي خلال السنوات الأخيرة عادت لتطفو إلى السطح بقوة خلال الأيام الأخيرة، بعد أن صار تحدّي شخص المقاتل الهولندي ريكو بعد هزمه للمغربي طارق خبابز “حديث الساعة” بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي التي صارت ساحة للتحدي والتحدي المضاد وسط تزايد أعداد المتابعين.

وفي المقابل، تزداد الانتقادات الموجهة إلى تدهور ما يتمّ تقديمه من محتوى على “الويب”، باعتبار أنه يكرّس صورة سيئة عن المغرب والمغاربة ويؤثر سلبا على الأجيال الصاعدة، خاصة أن المحتوى الذي يتم ترويجه يتضمن إيحاءات ذات طبيعة جنسية لاستقطاب أعداد أكبر من المتابعين.

وفيما تتوالى الدعوات إلى “عقلنة” ما يقدمه “صناع المحتوى” المغاربة، قال سعيد سليماني، الخبير في مجال المعلوميات، إن أشد المتفائلين من المهتمين بالشأن الرقمي ببلادنا لا يتوقعون نهاية التفاهة المنتشرة بشكل رهيب على “يوتيوب” وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، أو على الأقل خفوت حدتها”.

واعتبر سليماني، في تصريح لهسبريس، أن هذه التفاهة التي أصبحت تسم ما يُقدم على منصات التواصل الاجتماعي المغربية غير مرتبطة بما قبل أو بعد الجائحة بقدر ما هي مرتبطة بالوعي المجتمعي، مُرجعا سببها إلى عدم الاهتمام بمؤسسات المجتمع المعنية بالتربية، وفي مقدمتها المدرسة.

وفي هذا الإطار، قال الخبير ذاته: “نحن، والحالة هذه، نجني ثمار ما زرعناه لعقود من إهمالٍ لقطاع التربية والتعليم وتبخيس دور مؤسساته؛ بل أصبح المربي موضوعا للتنكيت والحط من قيمته، إضافة إلى غياب البرامج التربوية الهادفة عن وسائل الإعلام، والتي من شأنها أن تعمل على إيجاد جيل قادر على التمييز”.

وبالرغم من أن “السطحية” أصبحت هي السمة الأساسية لكثير مما يُبث على “يوتيوب” وغيره من المنصات الاجتماعية، فإن سليماني يرى أنه انطلاقا مما يرصده الباحثون والمهتمون بالشأن الرقمي من التحولات التي تطرأ على المجتمعات من خلال رصد مواقع التواصل الاجتماعي “من النادر أن تجد مثيلا للتفاهة التي تسيطر على “يوتيوب” المغربي في باقي محتويات المجتمعات الأخرى”.

وإذا كانت الانتقادات توجّه إلى “صنّاع التفاهة” في منصات التواصل الاجتماعي، حمّل سليماني المسؤولية للجمهور أيضا، قائلا: “هذه التفاهة نحن من يشجعها؛ فما دامت البضاعة التي يروجها هؤلاء تلقى هذا الكم الهائل من المتابعة ويجنون من ورائها الكثير من المال، فلماذا سيغيّرون المضمون الذي يروجونه؟”.

ونبّه الخبير في المعلوميات إلى أن خطورة “صُنّاع المحتوى التافه” تتمثل في أنهم أصبحوا قدوة للأجيال الصاعدة، مضيفا أنّ الخوف من خطورة هذه الفئة دفعت إلى إطلاق أكبر حملة في الغرب للقضاء على الظاهرة تحت شعار “لا تجعلوا من الحمقى مشاهير”؛ لكن “لا يمكن أن نحارب ظاهرة تقوم على الجهل دون محاربة الجهل نفسه في بلداننا الإسلامية العربية”، يردف المتحدث.