المحرشي يسائل أمكراز عن "مشروع وهمي" بوزان

طالب العربي المحرشي، مستشار برلماني عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية، وزير الشغل والإدماج المهني، محمد امكراز، بتقديم توضيحات بخصوص جدية مشروع استثماري بمدينة وزان (معمل نسيج) ومدى احترامه للمساطر القانونية المعمول بها واستيفائه للدراسات اللازمة.

ووصف المحرشي، ضمن سؤال كتابي تقدم به إلى وزير الشغل والإدماج المهني، هذه المبادرة بأنها “غريبة” تروم التلميع السياسي، خصوصا أن المعطيات المتداولة لا تغدو كونها مزايدات واستغلالا سياسيا يهدف إلى دغدغة مشاعر الشباب العاطل عن العمل، مؤكدا أن هذا المعمل لم يتم إحداثه بعد.

واتهم المصدر ذاته الوزير امكراز بإعطاء تعليماته لمدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بوزان من أجل فتح باب طلبات الترشيح لشغل 300 منصب بمعمل للخياطة لم ير النور بعد، وذلك لأهداف سياسية وانتخابية محضة.

ولا حديث بمدينة وزان سوى عن قرار رئاسة المجلس الجماعي القاضي بتخصيص بقعة أرضية تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع لفائدة مشروع استثماري عبارة عن معمل متخصص في النسيج، وما رافق ذلك من زيارة شبه سرية للوزير محمد أمكراز إلى المدينة.

وفتح غياب التواصل الباب أمام تناسل الإشاعات، التي ذهبت إلى حد اتهام عبد الحليم علاوي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة وزان المحسوب على حزب العدالة والتنمية، باستغلال “المشروع الوهمي” في حملة انتخابية سابقة لأوانها.