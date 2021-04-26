المحكمة تدين أصحاب مقاهٍ لخرق حالة الطوارئ

تزامنا مع مثول مهنيين في قطاع المقاهي، اليوم الإثنين، أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد، احتج عدد من التجار والفاعلين في القطاع للمطالبة بالإفراج عن زملائهم، الذين توبعوا في حالة اعتقال بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية ليلا.
وطالب المحتجون خلال وقفة احتجاجية بالإفراج عن مالكَيْ مقهيين، إلى جانب مسير أخرى، بعدما جرى توقيفهم قبل أيام بسبب تجاوزهم توقيت الإغلاق المحدد في الثامنة ليلا.
وندد المحتجون خلال الوقفة الاحتجاجية بالاعتقال الذي طال زملاءهم بعد تأخرهم في الإغلاق، مشددين على أن السلطات كان بإمكانها تفادي مزيد من الاحتقان بالتعامل بليونة معهم دون اللجوء إلى الاعتقال وإيداعهم السجن.
وأكد في هذا الصدد أحمد الحيمر، الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار بالمغرب، أن الملف “كان يجب أن يعالج بالليونة، عبر إصدار غرامة مالية أو سحب الرخصة لمدة معينة قصد ردع المعنيين بالأمر، وليس الزج بهم في السجن”.
ولفت الحيمر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن التجار يعبرون من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية عن تضامنهم مع المعتقلين، مطالبا في الوقت نفسه بتمكينهم من رخصهم التجارية والإفراج الفوري عنهم.
وندد الأمين العام للاتحاد بالفوضى التي يعرفها القطاع غير المهيكل، المتمثلة في العربات التي تبيع مشروب القهوة دون توقيف أصحابها، مؤكدا أن ما يقوم به هؤلاء يشكل خرقا واضحا لحالة الطوارئ.
وقضت المحكمة الابتدائية ببرشيد
ورحب الاتحاد الوطني للتجار، با
وطالب الاتحاد المذكور، في بيان سابق له، السلطات المختصة بفتح حوار على الصعيدين الوطني والإقليمي، لمعالجة كل القضايا المطروحة، وعلى رأسها وضعية التجار والتجارة، خاصة لدى أرباب المقاهي.
الله اهديكم راه بهذ التراخي والتهاون ديالكم غادي طيحونا لاقدر الله فيما لايحمد عقباه هالهند اللهم عافينا والله ادير تاويل ديال الخير ها تركيا غادي دير حجر شامل من 29/04الى 17/05 الناس كياخذو الاحتياط قبل ماتوقع الكارثة وحنا كلشي بغى السيبة اه بصح قثلنا الفقر والحاجة وعلينا كريدي الكرى ولكن ايلى مشات صحتك مابقى لك مادير استحملو غير صبرو ولعله خير
والله مشكل نعاني منه جميعا والمشكل نفذ الاوامر كانك جندي وبدون طلب التعويضات القانون فوق راسنا ولكن شوفونا اش خاصناا عطيونا دبروا علينا ومااانحلوووش نسدو الى الابد
لماذا تحدي قرار السلطات ولعب لعبة القط والفأر. ان الدولة لما تقرر الإغلاق فإنه يضيع عليها مداحيل الضرائب وتعويضات العمال ولكن كل هذا لمحاربة الوباء والذي لا يجب الاستهانة به.فمزيد من الحذر