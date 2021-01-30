المحكمة تدين المديمي بالحبس النافذ 4 سنوات

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الجمعة، محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، بـ4 سنوات حبسا نافذا.
وتابعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية المديمي رهن الاعتقال الاحتياطي، بتهمة “إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلنية”.
وجاء هذا الحكم على إثر شكايات عدة رفعت ضده من طرف وزارة الداخلية وأشخاص ذاتيين.
وبعد هذه العقوبة، انفجرت قضية التقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي وردت فيه عبارات من قبيل نعت مدينة الداخلة بـ”المحتلة”، والجيوش المغربية بـ “قوات الاحتلال”، كما وصف التقرير نفسه الصحراء تارة بـ”الغربية” وتارة بـ”المغربية”.
وكان فتح التحقيق في هذه القضية وراء استقالة أعضاء من المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، ضمنهم محاميان بهيئة مراكش.
وترافع عن محمد المديمي عدد من المحامين من هيئات مختلفة، واعتبر بيان للمركز الوطني لحقوق الإنسان متابعة رئيسه مؤامرة مدبرة، بسبب وقوفه وراء تفجير قضية “حمزة مون بيبي”.
وطالب المركز في بياناته بإطلاق سراح رئيسه محمد المديمي.
في افريقية وافق أو نافق أو غادر.
العلامة ابن خلدون رحمه الله
والله ما بقيت فهما شي حاجة ياك هو لي تشكا مت تشهيره من طرف هذ الحساب ولكن رجع هو الملام وخذا عقوبة كتار من هذوك كاملين
دبا لفرݣع الرمانة تضرب ب 4 سنين و مولات الفعلة ب عام
كما قال في اخر المقال ماهو الا انتقام منه هيهااااات تم هيهات
انا لله وانا اليه راجعون العمر قصير ……..سيكون العدل أمام الواحد الأحد ……………………….. . ………
اربع سنوات قليلة فيه، نحارب العدو او الاعداء مند خمسة واربعين سنة ويخرج لك خاءن من جلدتك باش يضرب ليك الخدمة ديال أربعين مليون مغربي في الصفر.
من دافع على هادا الخاءن ما هو الا خاءن ويجب محاكمته. دابا لي دخل لجمعية حقوق الانسان يضرب حقوق الشعب المغربي كيف أراد وتخرج حفنة الخوانة تدافع عليه.
عشرين سنة هي القليلة فيه لانه يعطي الفرصة للاعداء المرتزقة باش يضربونا.
خاصو يدوز الحبس فشي مدينة من مدن جنوب المملكة المغربية باش يتعلم يقول الداخلة المحتلة وجيش الاحتلال والصحراء الغربية .
نفس الشيء دارتو أمنتو حيدر… لكن… لكن… لكن…
كل من يرضى أو يسعى لتفتيت بلاد المسلمين يستحق العقوبة.
لي دار دنب بستهل العقوبة وصفانا بالعياشية وفي فيديو يطالب بفضح الملك +تقريرو السنوي ضد الوحدة الوطنية تحية للعدالة المغربية
مغنية تسب و تشتم في اعراض ناس و تنعت مغاربة بحمير و مكلخين تصول و تجول و شخص كشف فساد 4 سنوات لك الله يا وطني بلد شوف و سكت
الفاسدين حوكموا بسنة حبسا في حالة سراح ومن فضح هذا الفساد حوكم باربع سنوات في حالة اعتقال .
شوووووف واسكت .
أنه خاين الوطن يسحق العقوبة ، والغريب في الأمر أنه ينتمي إلى هيئة حقوق الإنسان
والحج والشكايات والادلة الدامغة لا تدع الشك في تهمة الشخص لكن الغريب في الامر لا يكون هذا الا مع الحقوقيين والصحافة وكل من يخالف راي المخزن فلماذا لا نسمع بنفس التهم والحجج مع ناهبي الاموال والثروات من سياسيين ووزراء وبرلمانيين ونواب والقائمة طويلة
لا للخونة لا للاعداء الوحدة الوطنية. من اجل صحراءنا الشعب المغربي ضحى وما زال يضحي بالنفس والنفيس ولن يقبل أبدا مثل هاته الإهانات لقواته المسلحة المرابطة في تخوم الصحراء من اجل حرية وعزة الوطن.
سي محمد صاحب التعليق الثابت لخص كل شيء
حرام والله الا حرام هادشي كامل محيت نقد امة د الناس من حساب حمزة من بيبي لصقولو هادشي كامل ولايني بطمة ماساهلاش ربي ينتقم من الضالمين
حكم بردو بيه قلب دنيا باطمة هي عام هو 4حينت كان سباب باش تفضحت
المديمي أربع سنوات نافدة ،وأمينة حيدر تصول ،وتجول، وتصف المملكة المغربية بالبلد المستعمر، وتسافر إلى الجزائر وتندوف وترجع إلى المغربة محملة بالأموال بدون مسائلة حسبي الله ونعم الوكيل.
بعض الأخوان فهموا غلط. لن يحكم على المدان في قضية حمزة مون بيبي بل بسبب سبه وإهانته للوطن وللقوات المسلحة الملكية ومسه للوحدة الترابية الوطنية. المرجو منهم إعادة القراءة وان لا يكتفوا فقط بقراءة العنوان. الصحراء مغربية وستظل مغربية. الوطن يعلو ولا يعلا عليه. طابت اوقاتكم.
لا علاقة بمشاكل مو بيبي وتصريحات المعادية للوحدة المغربية تخلاط لعرارم لا ينطلي علينا الشعب عاق وفاق هذا الدميم خائن بالحجة والبيان وفيديوهات مسجلة وموثقة ضده . أي فساد فضح نسميه حقوقي يدافع عن المواطنين ما قام به في قضية دنيا باطما هو تشهير ومساعدة مغنية للتشهير بمغنية مثلها أين هنا حقوق الإنسان وماذا استنفاذ 37مليون مغربي من تلك القضية وذلك التشهير لا شيئ ماذا يفيدني انا معرفة محمد سب وشتم عبد الله جوج فنانات مخاصمين منافسين على الشهرة والحسد بينهن تبتدلتا السب والشتم بينهن هل هذا يعتبر محاربة الفساد وحقوق الإنسان هذا استرزاق وتشهير بأشخاص ولو كان ما شهر به حقيقة وعاقبه القضاء يعتبر عمله تشهير وانه حكم على وقائع وشهر بها قبل القضاء ورغم دلك اعتباره الداخلة محتلة والجيش المغربي محتل فهذا التصريح يعتبر مس بالوحدة الوطنية واستهانة والاستهزاء وخيانة لارواح شهداء الجيش المغربي التي سقطت دفاعا عن تلك الأرض فرمال الداخلة يا خونة مسقية بدماء أفراد عائلاتنا وكل من يشكك في مغربية الصحراء انطلاقا من اليوم سيكون له حساب مع أبناء الشهداء ديك حرية التعبير يمشيو اعودوها لمهوم
ان كنت في المغرب فلا تستغرب المغارية يريدون دولة تقوم على الحق و القانون و لا احد فوق الس الكل يحاسب لا لمحاسبة اشخاص و تبرءة اخرين اين العدل و ان حكمتكم بين الناس فأحكموا بالعدل تم ان العدل هو اساس الحكم
اول مرة تفوقت ارادة الشعب البسيط ورجعت الثقة في القضاء المغربي على ان الاغنياء والمشاهير يطبق عليهم القانون مثل باقي الطبقة البسيطة ولاكن لم يكن بالامر السهل فمن فجر القضية كان له نصيب تقيل لانه شكك في نزاهة القضاء