المنتخب المحليّ يضع آخر اللمسات قبل لقاء طوغو

وضع الإطار الوطني الحسين عموتة، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للاعبين المحليين، آخر اللمسات على التشكيلة الرسمية التي ستقص شريط مباريات النخبة الوطنية في “الشان” بمواجهة منتخب طوغو، غدا الاثنين، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لهذا الحدث القاري الذي تحتضنه الكاميرون خلال الفترة الممتدة ما بين الـ16 من يناير الحالي حتى الـ7 من فبراير المقبل.

وأجرت العناصر الوطنية، مساء الأحد، حصة تدريبية على أرضية الملعب الملحق لملعب بي باندا بمدينة دوالا الكاميرونية، خصصها الناخب الوطني لوضع آخر “الروتوشات” على التشكيلة الرسمية التي ستخوض اللقاء.

كما قام لاعبو المنتخب الوطني بتفقد أرضية ملعب “دي لا ريونيفيكاتيون”، الذي سيحتضن مباراة الغد أمام المنتخب الطوغولي.

وطلب عموتة من لاعبيه التركيز بشكل كبير على المواجهة، لأن الظفر بنقاط المباراة الثلاث في أول ظهور سيُعطي للعناصر الوطنية ثقة أكبر للدخول في جو المنافسة، من أجل الذهاب بعيدا في هذا الحدث القاري، واللعب بهدف الحفاظ على اللقب الذي تُوج به المنتخب المغربي قبل ثلاث سنوات.

وعلمت “هسبورت”، من مصادر مطلعة، بأن الناخب الوطني قد يتّجه إلى الاعتماد على وليد الكرتي وسفيان رحيمي، العائد من إصابة طفيفة، ضمن التشكيل الأساسي أمام طوغو، من أجل تعويض الغياب المؤكد لكل من عبد الإله الحافيظي وآدم النفاتي.

يُشار إلى أن المباراة التي ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي ضد منتخب الطوغو ستجرى غدا الاثنين، بداية من الساعة الخامسة بعد الزوال بالتوقيت المحلي الذي يعادل التوقيت المغربي.