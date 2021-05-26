المخدرات تجر شابين إلى الحراسة النظرية بسطات

أفلحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن سطات، الأربعاء، في توقيف شخصين يبلغان من العمر 26 و29 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها.

وحسب مصادر هسبريس فإن توقيف المشتبه فيهما جرى خلال عملية أمنية بمدينة سطات، قبل أن تمكن عملية الجس الوقائي من حجز كمية من مخدري الكوكايين والشيرا وأقراص هلوسة من نوع “ريفوتريل”، فضلا عن هاتف نقال ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات النشاط الإجرامي.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات بالاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي، قصد كشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية، قبل عرضهما على سلطة الملاءمة لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حقهما.